Miért tüsszentünk csukott szemmel?

Lehetne nyitva a szemünk közben?

A legelső kérdés a csukott szemmel tüsszentés kapcsán, hogy egyáltalán képesek lennénk-e nyitott szemmel tüsszenteni? A Live Sciene című lap által megkérdezett specialista, Dr. David Huston, a Houstoni Metodista Kórház allergológusa szerint lehetséges, hogy tüsszentés közben nyitva tartsuk a szemünket, bár nem egyszerű folyamat. De a tény, hogy képesek vagyunk erre, még nem feltétlenül jelenti azt, hogy jó ötlet nyitott szemmel tüsszentenünk: az ugyan egészen pontosan nem világos, miért csukjuk be a szemünket tüsszentés közben, azonban valószínűleg védelmi szerepe van ennek a folyamatnak.

Tüsszentéskor automatikusan becsukjuk a szemünket. Fotó: 123rf

Miért csukjuk be a szemünket?



A tüsszentés egy reflex, amely célja - a köhögéshez hasonlóan - a felső légutak megtisztítása a kórokozóktól, a szervezetbe kerülő idegen részecskéktől. Egyetlen tüsszentéskor kb. 5000 nyálcsepp kerül a levegőbe, a sebessége pedig akár a 160 km/órát is elérheti. Maga a tüsszentés egy nagyon összetett folyamat: amikor az agyban megszületik a tüsszentési inger, azt az utasítást adja a nyelőcső záróizmainak, hogy húzódjanak össze. A szemhéjakat irányító izmok is ugyanezt a parancsot kapják, ezért fordul elő az is, hogy tüsszentés közben néha könnyezünk is. A szemhéjak összezárására feltehetőleg azért van szükség, mert a levegőbe magas koncentrációban kerülhetnek kórokozók a tüsszentés során, így a szervezet megakadályozza, hogy azok a szemünkbe jussanak, és irritálják azt.

Kiugorhat a szemünk a helyéről, ha nyitva marad tüsszentéskor?

Azt tehát már tudjuk, hogy nem egykönnyen, de képesek vagyunk nyitva tartania szemünket tüsszentés közben. Egy városi legenda szerint azonban ilyenkor ki is ugorhat a helyéről a szemgolyónk, a tüsszentés erejétől, ez azonban nem több mendemondánál, semmiféle tudományos bizonyíték nincs erre vonatkozóan.

Ami azonban valós probléma lehet, hogy tüsszentéskor megnövekszik a nyomás a vérerekben, és ha nyitva hagyjuk a szemünket ilyenkor, akkor a szemgolyó vérerecskéi akár el is pattanhatnak. Ezek a bevérzések pedig akár meg is maradhatnak, vagy gyakran kiújulhatnak a szemünkön. Ez hasonló ahhoz a folyamathoz, amikor szülés közben az erőlködéstől elpattan egy-egy vérerecske az édesanya szemgolyóján vagy arcán, és ennek a későbbiekben is nyoma marad.

Forrás: livescience.com, bbc.com