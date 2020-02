Veszélyes-e járvány idején csókolózni?

Az influenzajárvány felfutóban van Magyarországon, és arra is van esély, hogy felbukkanhat másféle légúti fertőzés is, köztük - bár igen kis eséllyel - az új koronavírus, a Covid-19 által okozott megbetegedés. Mit tegyenek ilyenkor a szerelmes kapcsolatra vágyók, hiszen már egy csók is igen veszélyes lehet? Vagy mégsem?

A járványügyi szakemberek bonyolult képletek alapján igyekeznek meghatározni, mennyi esélyünk van elkerülni bizonyos fertőző betegségeket. Arról viszont kevsebb szó esik, hogy megcsókolhatjuk-e a kedvesünket, ha járvány van, vagy a betegség megúszása érdekében kifizetődőbb, ha tartózkodóan viselkedünk. A csók olykor veszélyes, ugyanakkor rengeteg pozitív hatása van - Fotó: Getty Images Ám ha alaposabban megvizsgáljuk a felmerülő kérdést (és a lehetséges választ), akkor nem csak a veszélyt látjuk meg. Csókolózáskor a nyál keveredhet (és ez potenciálisan komoly fertőzésveszélyt jelent), de éppen ez lehet kifejezetten hasznos a száj egészségére nézve. A csók ugyanis beindít néhány olyan biológiai folyamatot, amelyekre valószínűleg eddig sosem gondoltunk. Mi történik csók közben? A Microbiome című szakfolyóiratban megjelent tanulmány szerint a szánkban több mint 700 baktérium- és más mikroorganizmusfaj él. A mikrobák megtalálhatók a nyálban, megtelepednek a fogakon, a nyelven, sőt az arc szájkörnyéki területein is. A nyelvnek megkülönböztetett szerepe van a mikrobák átadásában, egy 10 másodpercig tartó csók során akár 80 millió baktérium is átvihető a partner szájába. A kutatók kiderítették, hogy nem minden pár esetében jár ugyanazzal a hatással a nyálcsere. Akik ugyanis rendszeresen csókolóznak egymással, vagy hasonló életmódot folytatnak (például azért mert tartósan egy párt alkotnak, közös háztartásban élnek) hasonló mikrobiótát építenek fel, így a csók az esetükben kisebb változást okoz. Az első csók hatása nagyobb lehet, amely után bizonyos törzsek egyáltalán nem, mások csak időlegesen, míg továbbiak véglegesen megtelepedhetnek az átadott nyálból szétterjedve. Hogyan következik ebből, hogy a csókolózás, a nyál és a baktériumok cseréje egészséges, és a csók számottevő előnyöket hordoz a száj egészsége szempontjából? Először is a csók fokozza a nyálelválasztást, Ez azért fontos, mert elősegíti az élelmiszermaradványok eltávolítását a szájból, és semlegesíti a káros savakat, amelyek fogszuvasodást okozhatnak. A nyálban található néhány szervezet hozzájárulhat a baktériumok szaporodásának megfékezéséhez és a szuvasodást megelőző plakk-képződés lelassításához. Továbbá a nyál organizmusai a káros baktériumok szaporodását is gátolják, köztük azokét, amelyek felelősek a szájüregi daganatokért. De nem engedik elburjánzani a fogszuvasodásban szerepet játszó streptococcus baktériumok törzseit sem. Habár a csókolózás nem biztos út az immunitáshoz, a csók azonban több aktív baktériumokat eredményez, amelyek hozzájárulhatnak azimmunrendszermegerősítéséhez. A nyálcsere kockázatai A testnedvekkel való találkozás során mindig fennáll a megfertőződés kockázata. A csókkal átadhatók különféle fertőzések, beleértve a megfázást és a többi légúti betegséget, a herpeszt vagy bizonyos szemölcsöket. A csók átadhatja azokat a káros baktériumokat is, amelyek fogszuvasodást idéznek elő. Ezt a kockázatot különösen fontos szem előtt tartani, amikor a csecsemőket és újszülötteket puszilgatjuk. A kicsik szájában a születésükkor nincsenek olyan baktériumok, amelyek fogszuvasodást okoznak, de fertőzött nyállal könnyen átadhatók, és a káros mikrobák kolonizálódhatnak. A csók előnyei és kockázatai végső soron befolyásolhatják a szánk egészségi állapotát. Ezért néhány szabályt érdemes betartani a kellemetlen következmények elkerülése érdekében: a csecsemőket soha ne csókoljuk szájon, elsősorban a fogszuvasodás veszélye miatt

ne csókoljunk meg senkit, ha betegek vagyunk, vagy bármilyen szájproblémánk van

tartsuk fenn az optimális szájhigiéniát, amely magában foglalja a napi kétszeri fogmosást, a fogselyem használatát és a fogorvos féleévenkénti meglátogatását. Gyakran az érintettek észre sem veszik, valójában azonban a lakosság 90 százaléka átesik élete során a mononukleózis nevű fertőzésen. Az emiatt jelentkező betegséget gyakran csókbetegségként is emlegetik. A mononukleózis vírusa az egyik legrégebbi kórokozó, amivel az emberiség valaha találkozott. Afertőzés nyál közvetítésével, szoros kontaktus során terjed, a csókolózás pedig e kritériumoknak minden tekintetben megfelel. Mivel azok, akik már egyszer elkapták a vírust, védetté válnak, így 20-30 éves kor felett nagyon ritka a betegség előfordulása. Részletek! A kutatók szerint a csóknak legalább 16 féle pozitív hatásáról beszélhetünk (de lehet, hogy még több is van), amelyek javítják a testi és a lelki egészségünket is. Nézzük, melyek ezek: fokozza a boldogsághormonok termelését

fokozza a személyes kötődést kialakító hormonok termelését.

javítja az önértékelést.

enyhíti a stresszt.

csökkenti a szorongást.

tágítja az ereket, amivel csökkenti a vérnyomást.

enyhíti a fejfájást.

fokozza az immunrendszer működését.

csökkenti az allergiás reakciókat.

javítja a koleszterinszintet.

fokozza a nyáltermelést, és ezzel véd a fogszuvasodás ellen.

felméri a partnerhez való vonzódás fokát.

növeli a nemi vágyat.

tonizálja az arcizmokat.

kalóriát éget. A választ, a fentiek alapján talán már könnyebb megfogalmazni. Aki beteg, esetleg lappangó betegség hordozója vagy komoly esélye van arra, hogy megfertőződjön, ne csókolózzon. Mindenki más viszont gyakorolja, mert jót fog tenni.