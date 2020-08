Újabb vélekedés, ki kaphatja el könnyeben a koronavírust

Az alkalmi italfogyasztás ugyan elfogadható, de az alkohol még ilyenkor is kockázatos. Az egészségügyi szervezetek, köztük a WHO azonban arra figyelmeztetnek, hogy ezt a csekély rizikót sem érdemes vállalni, különösen, ha a koronavírusról van szó. Hogy valójában mekkora veszélyről van szó, azt két orvosszakértő, Dr. Edo Paz, a K Health egészségügyi igazgatója és Dr. Tom Moorcroft, az Origins of Health alapítója világította meg a c|net portálon. Noha külön tanulmány nem készült arról, hogy az alkohol hogyan befolyásolhatja a COVID-19 esélyeit, rengeteg a kutatás az alkohol immunrendszerre gyakorolt hatásáról. A WHO szerint az alkohol bármilyen mennyiségben gyengíti azimmunrendszervédekező képességét, de ez különösen igaz az erős ittasságra.

Alkoholt fogyasztani rossz ötlet, sok alkohol fogasztani őrültség járvány idején - Fotó: Getty Images

Moorcroft szerint ennek néhány kulcsfontosságú módját érdemes kiemelni. Először is, ha a szervezetben alkohol van a vírussal való érintkezéskor, akkor sokkal kisebb eséllyel veszi fel a harcot a kórokozóval. "Például a SARS-CoV-2-nek való kitettség idején az alkohol károsíthatja a szervezet azonnali immunválaszát, megkönnyítve ezzel a kórokozó megtapadását és afertőzéskialakulását" - magyarázza Moorcroft.

Több módon is rombolja az alkohol az immunrendszert

Az alkohol hat a bél baktériumaira is, megváltoztathatja a bél mikrobiómáját, ami viszont befolyásolja az immunrendszert. A szakértő szerint a mikrobiomban az alkoholfogyasztás miatt bekövetkező változások a bélfal sejtjeinek károsodásához is vezethetnek, ami lehetővé teszi a mikrobák beszivárgását a véráramban, és gyulladás alakulhat ki.

Az alkoholfogyasztás növeli az akut légzési distressz szindróma (ARDS) kockázatát, ami az egyik potenciálisan súlyos szövődménye a COVID-19-nek. Az ARDS olyan állapot, amikor a folyadék kitölti a tüdőt és megakadályozza a szervezetet abban, hogy elegendő oxigénhez jusson. Ez a rendellenesség halálos is lehet, de a túlélők tüdejében is súlyos károsodás maradhat hátra. A WHO arra figyelmeztet, hogy az ivás és alkohol önmagában is növelheti az ARDS kockázatát.

"Az alkohol hosszú távú fogyasztásával megnövekszik a súlyos májbetegség és egyes rákos megbetegedések, valamint az ARDS kialakulásának fokozott kockázata, ami jogos aggodalom a COVID-19 esetében. A hosszútávú, vagy túlzott alkoholfogyasztás rontja az immunsejtek megfelelő működését a tüdőben, és közvetlenül károsíthatja a tüdő felületét bevonó sejteket, amelyek, így kevésbé képesek elkerülni a fertőzéseket" - állítja az Origins of Health szakértője.

Az alkohol és a jó alvás harcban áll

A megfelelőalvásnélkülözhetetlen az egészség fenntartásához, és különösen fontos az immunrendszer számára. Legalább hét-nyolc órányi jó minőségű alvásra kell törekedni, hogy a védekező képességünk ereje teljében legyen. Az alvásmegvonás vagy kimaradás csökkentheti a szervezetben azoknak a fehérjéknek a mennyiségét, amelyek megküzdenek a gyulladásokkal és fertőzésekkel, így hajlamosabbak leszünk a betegségre. Az alkohol két fontos dolgot befolyásolhat, amire szükségünk van a minőségi pihenéshez: a melatonint és a gamma-aminosavat vagy GABA-t.

"Az alkohol mesterségesen növeli a GABA szintet. Ez egy neurotranszmitter, amely lassan emelkedik a nap folyamán, és akkor van a csúcsponton, amikor eljön az alvás ideje. Ez az oka, hogy sok ember elálmosodik néhány ital után, majd lefekszik, de nem alszik jól. Ennek az az oka, hogy az alkohol lebomlásával eltűnik a GABA mesterségesen előidézett kiugrása, és nehezebbé válik a nyugodt éjszakai alvás. A szervezet által termelt melatonin, "alváshormon"mennyiségét Moorcraft szerint az alkohol csökkentheti, ezzel megnehezíti az elalvást, és ezzel csökkenti az alvással töltött órák számát.

A koronavírus-járvány kitörésével jelentősen nőtt kereslet a különféle kézfertőtlenítők iránt, amelyek alkoholtartalmuknak köszönhetően segítenek elpusztítani a bőrünkön tanyázó, különféle vírusokat és baktériumokat. Az is igaz, hogy az alkohol a különféle felületeken található kórokozók többségét elpusztítja, csakhogy a szervezetünkbe jutva egészen másképp viselkedik. Részletek!

A melatoninnak az alváson túl előnyei is lehetnek. A lehetséges szerepét jelenleg is tanulmányozzák a COVID-19 betegek kezelésében. A Life Sciences által közzétett kutatás szerint a melatoninnal való kezelések segítenek egyes COVID-19 betegek kritikus ellátásában. "A melatonin nem csak a megfelelő alvásban segít, hanem a SARS-CoV-2 által kiváltott gyulladásos út blokkolásában is. A melatonin gyulladásgátlóként funkcionál, az alkohol pedig akadályozhatja a melatonin normál termelését, és gyulladáshoz vezethet" - magyarázta Moorcroft.

A lényeg az, hogy bármilyen mennyiségű alkoholfogyasztás befolyásolja a szervezetünket, de minél többet iszunk, annál inkább gyengítheti immunrendszerünket. "Már napi egy-két ital fogyasztása is megnövelheti többféle orvosi probléma kockázatát, ideértve a szívbetegségeket, a rákot, az immunrendszer károsodását és a mentális egészségi problémákat. Annak érdekében, hogy az immunrendszerünk a lehető legjobban működjön, el kell kerülnünk az alkoholt. Aki mégis iszik, a legjobb az, ha minél kevesebb alkoholt fogyaszt" - mondja Paz. Ez a tanács nem vonatkozik azokra, akik immunszuppresszióban szenvednek, vagy immunhiányosak. Az orvos szakértő szerint ezeknek az embereknek, de azoknak is, akiknek bármilyen orvosi kezelést kívánó állapotban vannak, teljes mértékben kerülniük kell az alkoholt.