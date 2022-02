Terhesség: ennyi kalóriára van szükség

Azoknál a nőknél, akik az egészséges táplálkozási index (Healthy Eating Index, vagyis HEI) szerint magasan rangsorolt - vagyis egészséges és táplálkozási szempontból megfelelő - élelmiszerekből álló étrendet követtek, 67 százalékkal kisebb volt az esélye annak, hogy terhességük alatt a magzat nem megfelelően növekszik, mint azoknál, akik nem eszerint étkeztek. Előbbiek esetében 54 százalékkal kisebb volt a várandósság alattimagas vérnyomáskialakulásának kockázata is - számolt be a Society for Maternal-Fetal Medicine éves ülésén ismertetett tanulmányról a Healthline.

Nem mindegy, hogy miből és mennyit eszünk a várandósság alatt. Fotó: Getty Images

Fókuszban az egészséges táplálkozás

A tanulmányhoz a kutatók 762 nő étrendjét vizsgálták meg, akik vagy a terhesség harmadik trimeszterében jártak, vagy három hónapon belül adtak életet gyermeküknek. A résztvevőknek egy étrendjükre vonatkozó kérdőívet kellett kitölteniük, amit az Egyesült Államokban elfogadott egészséges táplálkozási index segítségével értékeltek ki a kutatók. A HEI 1 és 100 közötti pontszámok alapján rangsorolja az étrendet aszerint, hogy az mennyire egészséges. A 70 vagy annál magasabb HEI-pontszámmal rendelkezőknél a kutatók szerint kisebb volt a magzati növekedési zavarok előfordulási aránya.

"Tudtuk, hogy az általunk elfogyasztott ételek jelentős hatással vannak az egészségi állapotunkra. Ez a kutatás megmutatja, hogy a HEI egy újabb lehetséges eszköz, amelyet dietetikusokkal és táplálkozási szakemberekkel együttműködve arra használhatunk, hogy javítsuk a terhesség kimenetelét" - közölte Xiao Yu Wang, a tanulmány szerzője, a Washington University School of Medicine rezidens orvosa.

A mennyiség és a minőség is fontos

Ahogy azt Lauri Wright, az Észak-Floridai Egyetem táplálkozási és dietetikai tanszékének vezetője elmondta, a terhes nők étrendje némileg eltér a nem várandósokétól, mivel előbbieknek átlagosan napi 300-zal több bevitt kalóriával, valamint fokozottabb fehérje-, ásványianyag- és vitaminbevitellel kell számolniuk. Egyebek mellett folsavból, kalciumból, vasból, cinkből és D-vitaminból is az átlagosnál nagyobb mennyiségre van szükségük. "A megnövekedett kalória- és tápanyagszükséglet azzal jár, hogy húsfélékből és tejtermékekből, valamint zöldségekből és gyümölcsökből is ajánlott többet fogyasztani" - nyilatkozta Wright a Healthline-nak.

A több ugyanakkor nem azt jelenti, hogy a terhes nőknek "két ember helyett kell enniük", ahogy azt a közvélekedés még ma is tartja. Ha ugyanis a várandósság alatt zömében egészségtelen ételeket fogyaszt a kismama, vagy egyáltalán nem számolja a kalóriákat és mindent megeszik, amit megkíván, jelentős súlytöbblettel fut neki a szülésnek. Ez pedig a sajátján kívül a magzat súlyára és egészségi állapotára is negatív hatással lehet.