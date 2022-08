Szuperkórház épül az egyik vidéki nagyvárosban

A tervek szerint Magyarország egyik legnagyobb és legmodernebb egészségcampusa jön létre Debrecenben: az új klinikai tömb megvalósíthatósági tanulmánya végleges formát öltött - írja a napi.hu.

Képünk illusztráció. Forrás: Getty Images

A lap arról is beszámol, hogy a mintegy 140 ezer négyzetméteres beruházás során 700 új ágyat hoznak majd létre. A kórház fekvő- és járóbeteg ellátást fog nyújtani, emellett integrált oktatási funkciót is betölt majd, létrejön egy egészségpláza, és kialakítanak egy parkolóházat is.

A Debreceni Egyetem Klinikai Központja jelenleg is Magyarország egyik legnagyobb egészségügyi ellátó szervezete, infrastrukturális háttere jelenleg azonban rendkívül heterogén, széttagolt.