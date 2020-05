Szappan vagy tusfürdő. Melyik a jobb?

Az utóbbi hónapokban megtanulhattuk, hogy a koronavírus elleni védekezésben a szappanos kézmosásnak mennyire fontos szerepe van. Azonban nem elsősorban a kórokozók elpusztítására, hanem a testfelületünk, a bőrünk megtisztítására használjuk a szappant vagy a tusfürdőt . Vajon melyikkel járunk jobban? A Mindbodygreen magazin megvizsgálta a pro és kontra érveket.

A várt hatás érdekében a bőrtípushoz kell igazítani a szappant vagy a tusfürdőt - Fotó: Getty Images

A hagyományos szappant sokan csak kézmosásra használják. A fürdéshez és zuhanyzáshoz valóban régimódinak tűnhet, de komoly előnye, hogy költséghatékony és környezetbarát. Nem csak a viszonylagos olcsósága, de az is fontos szempont, hogy egyszerű alapanyagokból gyártják. Olyannyira, hogy akár otthon is készíthetünk szappant. A korszerű szappanok, beleértve az organikus termékeket is, nem tartalmaznak tartósítószereket a mikrobák szaporodásának megakadályozására, csak a szükséges anyagokból állnak. Továbbá a tusfürdőkkel összehasonlítva kisebb a szappanok csomagolóanyag igénye. Emiatt kevesebb energia és egyéb erőforrás kell az előállításukhoz és a fogyasztókhoz való eljuttatásukhoz. A tapasztalatok szerint a hagyományos szappanokhoz összességében kevesebb vizet is használunk, ami lényeges fenntarthatósági szempont.

A szappanokkal azonban vannak gondok is, méghozzá elsősorban a használatba vételük utáni tárolás nehézségei miatt. A szappantartók ugyanis, ha nem tisztítjuk meg őket minden nap, valóságos baktériumtanyává válhatnak. Ezért a fürdésre, tusolásra használt szappanokat a tisztálkodás előtt és végén érdemes egy kicsit lemosni, majd minél kevésbé nedvesen tárolni. Ezzel jelentősen csökkenthető a testünkre felvitt baktériumok mennyisége a következő használatkor. De a szappannal - mivel használat közben lemosódnak a kórokozók - nem lehet fertőzést összeszedni vagy átadni.

Mire kell figyelni a szappanoknál?

Egy másik probléma, hogy a hagyományos szappanok kiszáríthatják a bőrt. Ennek az az oka, hogy gyakran nátrium-laurét-szulfátot tartalmaznak. Ez egy erős felületaktív anyag, amely eltávolíthatja a test természetes olajait. (De például feloldja, tönkreteszi a koronavírus burkát is, és ezzel elpusztítja a kórokozót.) Ezért érezhetjük a szappannal való mosakodás után, hogy feszül a bőrünk. Emellett a szappanok kémhatása is befolyásolja a bőrünk állapotát. A pH-juk 9 és 10 között van, azaz lugosak. Míg a bőr természetes állapotában enyhén savas, a pH-szintje 4 és 5 között van. A szappanozással megnöveljük a pH-értékét, amivel megváltoztathatjuk a bőr textúráját. Ez azoknak okoz elsősorban problémát, akiknek a bőre eleve száraz vagy érzékeny. Nem minden szappan használ durva felületaktív anyagokat, vannak olyan természetes anyagokkal készített kondicionáló szappanok, amelyeket az érzékeny bőrűek is választhatnak.

A tusfürdők éppen a bőr hidratálásában verik legjobban a szappanokat. Ennek oka az, hogy a tusfürdők receptúrája általában bőrpuhító anyagokat is tartalmaz, amelyek kitölthetik a hám mikrorepedéseit, és ettől simábbá válhat a bőr felülete. A bőrpuhító szerek a bőr hidratáló olajainak eltávolítása nélkül segítenek a lágyabb állapot elérésében és a tisztításban. A legfontosabb bőrpuhítók a keramidok, amelyek a bőr természetes védőrétegének nagy részét alkotó lipidfélék. A keramidok fontosak a bőrsejtek működésének szabályozásban, valamint a bőr vízmegtartó képességét is javítják. Emellett segítenek a természetes külső védőrétegünk helyreállításában, így különösen a száraz és irritált bőr számára hasznos anyagok.

A tusfürdők helyreállítják a bőr védőgátját, szemben a nyers tisztítással, ami a szappannal való tisztálkodást jellemzi. Az érzékeny bőrűekre azonban a tusfürdők esetén is leselkednek veszélyek. A szulfátok és a mesterséges illatanyagok ugyanis azekcémavagy a különféle bőrbetegségek esetében nem kívánt reakciókat okozhatnak. A szulfátok hasonlóan a szappanhoz letisztíthatják a bőr természetes zsiradékait, bizonyos mértékű kiszáradást okozhatnak, különösen, ha valakinek e nélkül is száraz a bőre.

Veszélyes fürdőszivacsok és kendők

A tusfürdő általában higiénikusabb is a szappannál, hiszen kinyomjuk vagy kipumpáljuk a flakonból, s nem a kórokozók elszaporodásának kedvező környezetben tároljuk. Azonban, ha mosdószivacsot vagy kendőt használunk, azok megtisztítására és megszárítására különösen ügyelni kell, különben a mikrobák könnyen elszaporodhatnak bennük. Mosogatószivacsokról készült tanulmányok kimutatták, hogy az ilyen felületeken a baktériumok rendkívül könnyen elszaporodhatnak, így ezek kiöblítse, tisztán tartása és megszárítása nem felesleges fáradság. Ezzel együtt is a szivacsokat és kendőket hetente cseréni kell.

A tusfürdőknek is megvannak a maguk hátrányai - például tartalmazhatnak olyan összetevőket, amelyektől normális esetben igyekszünk távol tartani magunkat. A folyékony tusfürdőkben az állaguk fenntartása érdekében víz is van oldószerként, ez azonban lehetőséget ad a mikrobák elszaporodására. Következésképpen valamilyen tartósítószerre is szükség van az összetevők között, hogy a baktériumok nem telepedhessenek meg. Ezért figyelni kell rá, hogy olyan tusfürdőt válasszunk, amelyben nincsenek olyan kemény vegyszerek, mint a parabének vagy formaldehidet felszabadító vegyületek.

Akkor szappan vagy tusfürdő?

A szappan és a tusfürdő összevetésében nem lehet egyértelmű győztest hirdetni. Mindkét tisztálkodószer tartalmazhat megkérdőjelezhető összetevőket és jó hatású komponenseket is. Mivel mindkettő megfelelően tisztít, ezért az a legfontosabb, hogy mindenki a saját bőrtípusát vegye figyelembe a választáskor, majd akár a szappant, akár a tusfürdőt rendeltetésszerűen használja és tárolja.

Ha valakinek például kifejezetten száraz, hámló vagy érzékeny a bőre, akkor szelíd hatóanyagokkal érdemes mosakodnia. Valószínűleg számára egy hidratáló tusfürdő jobb választás lesz, mint bármilyen szappan. A tusfürdő ugyanis kíméletes tisztítást kínál, amely nem távolítja el a bőr egészségéhez szükséges természetes olajokat. Más esetekben azonban a szappan is alkalmazható. Egy normál bőrű embernek, ha hetente két-három alkalommal szappant használ, nem okoz semmiféle problémát, kiszáradást vagy gyulladást, viszont erősebb tisztítóhatással számolhat. Ennek különösen akkor van jelentősége, ha a nagyobb meleg miatt izzadunk, és le kell oldani az izzadságba beleragadó port, koszt és az elhalt bőrsejteket is. De a szakemberek szerint még ebben az esetben is az egyéni preferenciák a legfontosabbak, hiszen tusfürdővel is nyugodtan tisztálkodhatunk, akár a tűző napon végzett fizikai munka vagy sportolás után is.