"Sem a gazdag, sem a szegény nem kap megfelelő ellátást"

A magánegészségügyi szolgáltatók is nehéznek látják a helyzetüket – derült ki a Portfolio szakmai konferenciáján a Népszava tudósításából.

Kincses Gyula, a Magyar Orvosi Kamara elnöke szerint a közellátás hiányosságai és hozzáférési nehézségei miatt a betegek egyre inkább a magánellátás felé fordulnak, és ez a folyamat odaviszi a kollégákat is. Ez tovább rontja a közellátás hozzáférési lehetőségeit, mert két párhuzamos egészségügy formálódik, miközben egyre is alig van szakember. Az orvosi kamara másik sarkalatos állítása, hogy a for profit (nyereségorientált) egészségügy fenntartásához nem elég gazdag és tömeges az elit. "Ennek a helyzetnek az a kockázata, hogy valójában se a gazdag, se a szegény nem tud teljes spektrumon megfelelő ellátáshoz jutni" – mondta az elnök.

A MOK szerint a magyar egészségügy újra érdemi átalakításra szorul. Fotó: Getty IMages

Kincses Gyula hozzátette: tisztességes közellátás nélkül nem lehet a köz és magán viszonyát rendezni. Ezért mi azt gondoljuk – mondta –, hogy a két szféra szembeállítása helyett a betegek érdekeit szolgáló együttműködésre kell törekednie a két szektornak. Ehhez egységes szakmai szabályokra, ellenőrzésre és fogyasztóvédelemre, minőségbiztosításra van szükség. Az egyre növekvő magánfinanszírozást a magánegészségügyben kiegészítő biztosítássá kell alakítani. Ehhez viszont az ellátási csomagot meg kell határozni, vagyis azt, hogy mi jár és mi nem a közfinanszírozott ellátásban. Kincses hozzátette, a MOK-nak fogalma sincs, hogy mi történik a magánellátásban a beteggel, de „attól félek, hogy a kormányzatnak sem”. Illetve nem változott az álláspontjuk: a magyar egészségügy újra érdemi átalakításra szorul.

5-8 ezren dolgoznak a magánellátásban

Az adatok is alátámasztják a szakember szavait: a magánszolgáltatók összesített állandó létszáma 2021–2022-re radikálisan, több mint 50 százalékkal emelkedett. Vagyis körülbelül 5-8 ezer olyan orvos lehet, aki kizárólag a magánellátásban dolgozik. És továbbra is sokan vannak olyanok, akik az állami és a magánszolgáltatónál is vállalnak munkát. Így biztosan nem lesznek elbocsátások az orvosoknál, a rezsiemelés és a nehéz gazdasági helyzet miatt ellenére sem, hiszen eleve munkaerőhiány van az egészségügyben.

