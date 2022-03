Pusztítóan hathat a koronavírus a szív- és érrendszerre

Azoknál, akik átestek a koronavírus-fertőzésen, nagyobb a kockázata húsz különféle szív- és érrendszeri megbetegedés kialakulásának, mint azoknál, akik nem kapták el a vírust - derül ki egy, a Nature Medicine című szaklapban megjelent tanulmányból, melynek eredményeiről a WebMD is beszámolt. A kutatók azt is megállapították, hogy akik csak enyhe- vagy közepesen súlyos tünetektől szenvednek - tehát nem szorulnak kórházi ellátásra -, azoknál is nagyobb eséllyel jelentkezik szív-és érrendszeri probléma afertőzéslefolyása után.

Bővül a betegségek listája

Húszféle szívrendellenességet diagnosztizáltak a hosszú COVID-ban szenvedő betegeknél - erősítette meg a Fox Newsnak Evelina Grayver, a New York-i Northwell Health egészségügyi szolgáltató egyik igazgatója, aki nem vett részt a tanulmányban. Ezek közé tartozik a szívelégtelenség, a stroke, a szívritmuszavar, a vérrögképződés, a különböző érbetegségek és a gyulladással járó állapotok, például a szívburok- vagy szívizomgyulladás.

A kutatók több mint 11 millió amerikai veterán adatait elemezték az Egyesült Államok Veteránügyi Minisztériumának egészségügyi adatbázisát felhasználva, köztük 154 ezer olyan érintettét, aki 2020 márciusa és 2021 januárja között esett át koronavírus-fertőzésen. Az adatokból körvonalazódott, hogy akik 2020 elején kapták el a vírust, azoknál mind a húsz vizsgált szív- és érrendszeri megbetegedés kialakulásának kockázata magasabb volt, mint azoknál, akik nem estek át a fertőzésen. A kockázat a legsúlyosabb állapotba került, kórházi kezelésre szoruló közel 17 ezer veterán esetében volt a legmagasabb.

Az Egyesült Királyság lakosságának mintegy 2 százaléka küzd hosszú COVID okozta panaszokkal. A tünetek az esetek jelentős részében a mindennapi életvitelt is jelentősen megnehezítik - derült ki egy frissen megjelent brit felmérésből.

A COVID-19 okozta megbetegedésen átesett veteránoknál a gyógyulást követő 12 hónap elteltével 72 százalékkal nagyobb eséllyel alakult ki szívelégtelenség, mint azoknál, akik megúszták a fertőzést. A vizsgált húszféle szívrendellenesség tekintetében ez azt jelenti, hogy ezer főre vetítve negyvenöttel több fertőzött embernél alakult ki ezek bármelyike, mint nem fertőzöttnél - írta a WebMD a tanulmány eredményeit idézve.

Amiről nem szabad megfeledkezni

Érdemes megjegyezni, hogy a tanulmány azon adatok elemzésén alapul, amelyek még a védőoltások bevezetése, vagy széles körű bevezetése előtti időkből származnak. (Az Egyesült Államokban 2020 decemberében engedélyezték a Pfizer-BioNTech-vakcina használatát.) A fertőzött veteránok 99,7 százaléka nem volt beoltva - írta ezzel kapcsolatban a Science.

Ami azt jelenti, hogy arról egyelőre nincsenek pontos adatok, hogy az oltottaknál egy áttöréses fertőzés után miként alakulhat a hosszú távú szív- és érrendszeri problémák kockázata. Ahogy arról sem, hogy az összlakosság tekintetében hogyan alakul az arány. Ez a tanulmány ugyanis nem reprezentatív mintavétel útján készült, hanem kizárólag a veterán népességre összpontosított. A betegek mintegy 90 százaléka férfi volt, több mint 70 százalékuk fehér. Átlagéletkoruk pedig hatvan év volt.

