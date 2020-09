Ő volt Merit-Ptah, a titokzatos óegyiptomi orvosnő

Az ókori Egyiptom nagyra becsülte a nőket. Sok istennő örvendett nagy tiszteletnek, köztük Hathor (a szeretet és termékenység istennője), Ma'at (az igazság és rend istennője) és Nut (az ég istennője). Az emberi testű, de oroszlán fejű Sekhmet istennő pedig az orvosok és gyógyítók oltalmazója volt. A nők a férfiakkal azonos jogokat élveztek, földet és vállalkozásokat birtokolhattak, bármit viselhettek, amit akartak, elválhattak a férjüktől, és fontos társadalmi pozíciókat tölthettek be. A történelem során elsőként orvosként nyilvántartott nőről Merit-Ptahról azt hitték, hogy Kr. e. 2700 körül a királyi udvar főorvosa volt. A képe még a Királyok-völgyének egyik piramisán is szerepelt - írja a Massive Science.

Ramose thébai kormányzó és felesége, Merit-Ptah. Összekeverték egy ezerévvel korábban élt gyógyító nővel, de a legendán ez nem fogott - Fotó: Getty Images

Jakub Kwiecinski mikrobiológus és orvostörténész 2019 végén egy cikket tett közzé a Journal of the History of Medicine and Allied Sciences folyóiratban, amelyben Merit-Ptah mítoszát ismerttette. "Majdnem detektívvé kellett átvedlenem, hogy felgöngyölítsem a történetet, minden nyomot ellenőrizve, hogy felfedezzem, hogyan kezdődött az egész és ki találta ki Merit-Ptah-t" - szögezte le a sajtóközleményében.

Ezer évvel elnézve

Merit-Ptah, ahogy ma elképzeljük, úgy tűnik, hogy egy valódi gyógyító, Pesehet alakjából született, akinek a sírját a Kr. e. 25. - 22. századra datálták. Kwiecinski úgy véli, hogy egy másik orvostörténész, Kate Campbell Hurd-Mead véletlenül összekeverte Pesehet és egy névtelen nő személyét, akit (az ötödik dinasztia idején Kr. E. 2700 körül főpapként szolgáló) fia sírjában főorvosként említettek.

Kwiecinski szerint a Merit Ptah név szerepel Ramose thébai kormányzó és főminiszter sírján, mint a sír tulajdonosának felesége. Ez a sír az új birodalom korából származik. Ez azonban nem illeszkedik Hurd-Mead elképzelésébe, amely szerint Merit Ptah-ot az óbirodalomban élt vagy ezer évvel korábban. A neve sem szerepel az ókori egyiptomi gyógyítók listáján, még a legendás vagy ellentmondásos esetek egyikében sem.

Ettől fogva Merit-Ptah legendája virágzásnak indult. Hurd-Mead történelmi munkáját az 1930-as évek elején tette közzé. A második világháború óriási változásokat hozott a nők társadalmi szerepében, és Kwiecinski megjegyzi, hogy Merit-Ptah 1940-ben ismét megjelent egy cikkben, amely az orvostudományban szerephez jutó nőkről szólt. Aztán azzal párhuzamosan, hogy az 1960-as években és az 1970-es évek elején a nők sikeresen léptek fel a hátrányos megkülönböztetés ellen az orvosi iskolában, Merit-Ptah története számos könyvben és cikkben újraéledt és ismételten megjelent a következő évtizedekben. Eközben a feministák ikonként kezdtek ragaszkodni hozzá.

Feminista szimbólum

Merit-Ptah élete mítosz volt. Népszerűsége azonban jól tükrözi a nők nagyon is valódi igényét, hogy egyenlőnek tekintsék őket a tudományban és az orvostudományban. Habár - ahogy a Massive Science cikk szerzője, Cassie Freund, a Wake Forest Egyetem kutatója Kwiecinskit idézi- Merit-Ptah története fehér és eurocentrikus körökben kezdődött, de az afrocentrikus fekete történelemben is szerepelt, ahol "a fekete afrikai tudományos zsenialitás példájaként" ragyogott.

Bizonyos szempontból nem számít, hogy létezett-e, pontosabban ki az az ember, akit Merit-Ptah-nak tekintünk. A nők számára - orvosok, ápolók, gyógyítók, tudósok - szerte a világon továbbra is ikon és inspiráció. Mint Kwiecinski mondja: "ő egy nagyon valódi szimbóluma a 20-ik századi feminista küzdelemnek, amelyben nőket írnak vissza a történelemkönyvekbe, és megnyitják az orvostudomány, illetve általában a tudomány, a technológia, a mérnöki tevékenységek és a matematika terepét a nők számára." A legenda hatását jól mutatja, hogy a Nemzetközi Csillagászati Unió - International Astronomical Union (IAU) - a Vénusz bolygón 1994-ben egy krátert nevezett el Merit-Ptahról, így már mindenképpen halhatatlan, ha élt, ha nem.