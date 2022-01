"Nem olthatjuk be az egész világot félévente"

"Nem olthatjuk be az egész világot négy- vagy hathavonta. Nem megvalósítható és nem megfizethető, hogy mindenki megkapja az emlékeztető oltásokat" - idézi a CNN friss cikkében Andrew Pollardot, az Oxfordi Egyetem és az AstraZeneca közös koronavírus elleni vakcinájának kifejlesztésén dolgozó szakembert.

Hamarosan újabb emlékeztető oltás beadására lehet szükség. Képünk illusztráció. Forrás: Getty Images

Pollard - aki egyébként az Oxfordi Vakcina Csoport igazgatója - a Daily Telegraph nevű brit lapnak azt nyilatkozta, hogy a jövőben elsősorban a veszélyeztetett csoportokba tartozók immunizálását kellene szem előtt tartani, ahelyett, hogy minden védőoltásra jogosult személyt megpróbálnak újraoltani.

h i r d e t é s

Véleménye szerint a jelenleginél jóval több adatra van szükség annak megállapításához, hogy afertőzésszempontjából nagyobb kockázatnak kitett embereknek szükségük lehet-e további vakcinaadagokra, és ha igen, mikor és milyen gyakran. Pollard szerint ahhoz is több, tudományosan alátámasztott bizonyíték kell, hogy az Egyesült Királyságban - ahol az emlékeztető oltás felvételére egészséges emberek számára 18 éves kortól, indokolt esetben pedig 16 éves kortól van lehetőség - a negyedik oltást is felajánlják.

"Egyedi eltérések lehetnek, de a harmadik oltás után idővel szükségessé fog válni a negyedik oltás is" - figyelmeztetett egy hazai szakértő, aki arra is rámutatott, hogy a jelenleg elérhető vakcinák valamilyen szinten minden variánssal szemben védenek, tehát az új, omikron névre keresztelt változat ellen is.

Nehézkes lehet az emlékeztető oltások globális bevezetése

Egy másik, a Sky Newsnak adott interjúban Andrew Pollard arra is kitért, hogy az anyagi és logisztikai problémák mellett a globális immunizálási törekvéseket az is akadályozza, hogy az alacsony jövedelmű országokban még az első részoltás beadása is nehézkes. Ezekben ugyanis jellemzően a lakosság kevesebb mint tíz százaléka kapta meg legalább az első adag vakcinát. "Emiatt a negyedik dózis beadása globális szinten egyáltalán nem ésszerű" - tette hozzá. (Korábban ugyanezen okból érvelt az Egészségügyi Világszervezet az emlékeztető oltás tömeges beadása ellen.) Pollard ugyanakkor optimista. Véleménye szerint a "legrosszabbon túl vagyunk", már csak "át kell vészelnünk a telet".

Ahol már a negyedik adagot is beadják

Miközben Pollard az emlékeztető oltásokat illetően behúzná a kéziféket, Izraelben az egészségügyi dolgozók és a hatvan év felettiek már kérhetik a negyedik adagot a Pfizer-BioNTech koronavírus elleni vakcinájából. Ezzel párhuzamosan egyre több országban kerül szóba - és elérhető közelségbe - az újabb emlékeztető oltás. Németországban például ennek szükségessége mellett érvelt Karl Lauterbach német egészségügyi miniszter. És ugyan Anthony Fauci, a Fehér Ház járványügyi főtanácsadója szerint az Egyesült Államokban a legtöbb ember számára még túl korai lenne a negyedik adag beadása, elméleti szinten már felmerült a lehetőség, hogy hat hónappal az emlékeztető, vagyis a booster oltás után sor kerülhet a negyedik dózis beadására is. Szakemberek viszont egyelőre még azt vizsgálják, hogy a harmadik adag mRNS-vakcina mennyire tartós immunvédelmet generál.

Magyarországon a Nemzeti Népegészségügyi Központ ajánlása szerint egyelőre nem indokolt a negyedik oltás bevezetése. Virológusok és immunológusok ugyanakkor felhívták rá a figyelmet, hogy idővel szükség lehet rá.