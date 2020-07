Nagy a baj, ha nem tudjuk kezelni a pénzt

A pénzügyek menedzselésével kapcsolatos problémák a kognitívan egészséges (vagy látszólag egészséges) felnőtteknél is jelentkezhetnek. "Téves volt az az elképzelés, hogy a pénzügyi nehézségek csak ademenciakésői szakaszaiban fordulhatnak elő" - állítja P. Murali Doraiswamy, a Duke Egyetem pszichiátriai és geriátriai professzora Journal of Prevention of Alzheimer's Disease folyóiratban. Szerinte ez egy fontos probléma, mert minél jobban megértjük a felnőttek pénzügyi döntéshozatali képességét, valamint azt, ahogy ez megváltozik az öregedéssel, annál jobban tájékoztatható a társadalom ezekről a kérdésekről. A pénzügyek kezelése pedig az idős emberek számára igen lényeges kérdés, hiszen sokan (Magyarországon különösen) igen alacsony jövedelemből gazdálkodnak.

A pénzügyi képességek romlása jelezheti a demencia előrehaladását. Fotó: 123rf

Doraiswamy kutatási eredményei 243 felnőtt vizsgálataiból származtak. Az 55-90 éves kor közötti páciensek részt vettek abban azAlzheimer-kórképalkotási vizsgálatokkal való tanulmányozását támogató kezdeményezésében, amely a pénzügyi készségek és az agyi állapot vizsgálatát is magába foglalta, beleértve a demencia kialakulásában fontosnak tartott béta-amiloid plakkok feltárását is.

Mikor jelentkeznek a pénzkezelési nehézségek?

A vizsgálatban kognitívan egészséges felnőttek, enyhe memóriakárosodásban szenvedők és Alzheimer-kórral már diagnosztizáltak vettek részt. Kiderült, hogy a pénzügyi készségek a kor előrehaladtával és a memóriakárosodás enyhe, korai szakaszában csökkentek - írja a Futurity.org. A változás mértéke hasonló volt a férfiak és a nők körében. A tudósok a személy oktatásának és más demográfiai adottságainak kiszűrése után megállapították, hogy minél több volt az amiloid plakkok mennyisége az agyban, annál rosszabb volt a személy képessége, hogy megértse és alkalmazza az alapvető pénzügyi fogalmakat, illetve elvégezzen olyan feladatokat, mint például a számlaegyenleg kiszámítása.

Mivel a társadalom elöregedik a nyugati típusú társadalmakban - beleértve a vizsgálatoknak helyszínt adó Egyesült Államokat, de Magyarországot is, ahol legalább 250 ezer ember él Alzheimer-kórral -, egyre több ember kerül olyan helyzetbe, hogy nehezen tudja kézben tartani a pénzügyeit. Az amerikai kutatók is felhívják a figyelmet, hogy e tendencia miatt egyre fenyegetőbb lesz az idős embereket célzó csalások jelensége. Sajnálatos módon ennek legváltozatosabb formáit mi magunk is ismerjük a bűnügyi beszámolókból. Enyhébb esetekben csak az idős emberek számára szükségtelen termékeket adnak el nekik a reálisnál sokkal magasabb áron, de gyakran különféle megtévesztésekkel kicsalják a pénzüket.

Időbeli nyomonkövetés

Még a kognitívan egészséges embereknél is kialakulhatnak fehérjelerakódások, s e plakkok már évekkel korábban megjelenhetnek az agyban azelőtt, hogy szélesebben szétterjednének. Az Alzheimer-betegség kialakulását valószínűsíti, ha a családban már előfordult a kór, vagy ha valakinek enyhe memóriakárosodása van - figyelmeztet Doraiswamy.

Fontos, hogy az esetleges demenciát minél hamarabb felismerjük. Idősebb korban némi feledékenység természetes, hiszen az öregedés hatására az agy összezsugorodik és lelassul. Ezért nem kell aggódnunk, ha egy idősebb rokonunk elfelejti a távolabbi ismerőseinek nevét, vagy azt, hogy mikor vitte ki utoljára a szemetet. Ha viszont folyamatosan ugyanazt a kérdést ismételgeti, vagy beszéd közben meg kell állnia, mert elfelejt egy egyszerűbb szót vagy kifejezést, az már intő jel lehet. Részletek!

A legtöbb olyan vizsgálat, amelynek a demencia és Alzheimer-kór korai kiszűrése a célja, a memóriára összpontosít. A pénzügyek kezelése, mint például a tanulmányban használt 20 perces teszt, jó eszköz lehet az orvosok számára, hogy nyomon kövessék egy személy kognitív funkciójának változását az idő múlásával, és észleljék akár a finom eltéréseket is. Az orvosok egyelőre nem használják széles körben ezeket a módszereket. Pedig, ha valakinek a pontszáma csökken, az egy figyelmeztető jel lehet. Ha ez a kutatás több orvoshoz el tud jutni, olyan eszközökhöz juthatnak, amelyek időben mérik az enyhe változásokat, és segíthetnek a betegeknek és családoknak, hogy megvédjék szeretteiket - mutatott rá Sierra Tolbert, a tanulmány vezető szerzője.

A tét elég nagy, a világon a 60-65 éves emberek öt százaléka szenved demenciában, a 90 éveseknél ez az arány már 50 százalékos. Közülük a kétharmad Alzheimer-kóros, a többieknél főleg az agyérbetegségek okozzák a szellemi leépülést.