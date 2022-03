A tartós ápolásra szorulók száma az unióban 2050-re 38,1 millióra emelkedhet a 2019-ben tapasztalt 30,8 millióról - derült ki a 2021-es idősödési jelentés előrejelzéséből, amelyet témával foglakozó cikkében a Qubit is idézett.

Egyre többen szorulnak tartós ápolásra az unióban. Fotó: Getty Images

Egy kiemelten fontos terület

Noha a gondozói munkák az elmúlt években a koronavírus-járványnak köszönhetően jócskán felértékelődtek, és az igény is megnőtt a képzett szakemberekre, az ebbe a csoportba tartozó munkák továbbra is alulértékeltnek számítanak. Jól mutatja ezt az olaszországi helyzet, ahol az orosz-ukrán háború kitöréséig ezeket az állásokat szinte kizárólag Ukrajnából érkezett nők töltötték be.

A nagy távolságok és a rohanó életmód miatt egyre kevesebben engedhetik meg maguknak, hogy idős vagy beteg szeretteikről személyesen gondoskodjanak. Erre nyújthat megoldást az otthoni szakápolás és a házi segítségnyújtás.

2019-ben a gondozási területen munkát végzők 90 százaléka nő volt - írta az Eurostat felmérésére hivatkozva a lap. Ám az e területen tapasztalt egyenlőtlenség nem kizárólag a nemek arányára korlátozódik, hanem a fizetésekre is. "A nők és férfiak kereseti különbségei mögött a nők által végzett gondozási munka aránytalan terhe áll" - írta a Qubit. Az EU-ban a nők évente 36,7 százalékkal keresnek kevesebbet, mint a férfiak, amihez hozzájárul az alacsonyabb mértékű foglalkoztatás és a munkaidők közötti különbségek is.

A cikkből az is kiderül, hogy a rászoruló idős emberek közül csak minden harmadik vett igénybe házi ápolási szolgáltatást. Ennek legfőbb oka az ellátás megfizethetetlensége. Éppen emiatt több uniós országban a professzionális ápolók helyett inkább az informális gondozók nyújtotta szolgáltatásokat veszik igénybe a rászorulók.