Mikor gyanakodjanak a nők autoimmun betegségre?

Az autoimmun betegség tünetei nem egyformán erősek az egyes embereknél. Vannak, akiknél súlyos, másoknál enyhébb panaszokat okozhatnak. "A tünetek általában több különböző hatás eredményeként jelennek meg, s ugyanannál az embernél a genetika, a környezeti hatások és a személyes egészségi állapot is szerepet játszhatnak a kialakulásukban" - mutatott rá Ana-Maria Orbai reumatológus. A Johns Hopkins Egyetem artritiszközpontjának autoimmunszakértője arról is beszélt az intézmény egészségportáljának, hogy hogyan lehet felismerni az autoimmun betegség általános tüneteit, és mikor kell ezekkel orvoshoz fordulni.

Azautoimmun betegségekdiagnosztizálására általában nem elég egyetlen teszt - Fotó: Getty Images

A nők többségének élete a gondoskodásról szól. Gondot kell viselniük önmagukra, de a családtagjaikra is amellett, hogy meg kell felelniük a társadalmi kötelezettségeiknek és építeniük kell a karrierjüket is. A feladataik, az életük megszervezése olykor rendívül fárasztó, sőt fájdalmas lehet. Érdemes olykor elgondolkodni azon, hogy a kellemetlenségek vajon csak a stresszes élet megnyilvánulásai, vagy összekapcsolónak olyan rendelleneségekkel, mint az autoimmun betegség?

A leggyakoribb autoimmun betegségek

A nők leggyakoribb autoimmun betegségei a következők: reumatoid artritisz, pikkelysömör (pszoriázis), pszoriázisos ízületi gyulladás, lupus és pajzsmirigy-betegségek (köztük Basedow-Graves-kór, Hashimoto-betegség). Az autoimmun betegségek bár különféle típusúak, a tüneteik gyakran hasonlóak: fáradtság, ízületifájdalomés duzzanat, bőrproblémák, hasi fájdalom vagy emésztési zavarok, ismétlődő láz, nyirokcsomó-duzzanat.

Sok nő tapasztalatai szerint nehéz diagnosztizálni az autoimmun betegséget. Ezzel Ana-Maria Orbai is egyetért. "Ez az állapot nem fekete vagy fehér. Általában nincs egyetlen teszt az autoimmun betegség megállapítására. Bizonyos egyértelmű tüneteknek és vérben mérhető laborétékeknek együtt kell meglenniük, más esetekben szöveti biopsziából nyert információk alapján állítható csak fel a diagnózis. Egyetlen tényező ehhez nem elég" - jelentette ki. A betegség meghatározását az is nehezíti, hogy a tünetek más betegségekből is származhatnak. A szakértő szerint éppen ezért, amikor új tünetek jellenek meg, orvoshoz kell fordulni, ezeket nem szabad félvállról venni, mert csak szakember képes eldönteni, hogy a hirtelen fellépő fáradtság vagy ízületi merevség minek a következménye.

Autoimmun betegség kockázati tényezői

Az orvosok nem tudják, hogy mi okozza az autoimmun betegségeket, de számos elmélet született a hiperaktív immunrendszerről, amely valamilyenfertőzésvagy sérülés után támadja meg a szervezetet. Az már ismert, hogy bizonyos kockázati tényezők növelik az autoimmun rendellenességek kialakulásának esélyét. Ezek többek között a következők.

Genetika. Egyes rendellenességek - például a lupus és a szklerózis multiplex (SM) - általában családokban fordulnak elő. Ha valakinek a rokonai autoimmun betegségben szenvednek, annál megnő ennek a kockázata, de ez nem azt jelenti, hogy egy bizonyos betegség biztosan ki fog alakulni a szóban forgó személynél.

Testsúly. A túlsúly vagy az elhízás növeli a reumatoid artritisz vagy pszoriázisos artritisz kialakulásának kockázatát. Ennek az lehet az oka, hogy a nagyobb súly jobban igénybe veszi az ízületeket, de az is, hogy a zsírszövet olyan anyagokból áll, amelyek ösztönzik a gyulladást.

Dohányzás. A kutatások a dohányzást számos autoimmun betegséggel kapcsolták össze, ideértve a lupust, a reumatoid artritisz, a hipertireózis és az SM-t.

Egyes gyógyszerek. "Bizonyos vérnyomáscsökkentő gyógyszerek vagy antibiotikumok kiválthatják a lupust, amely gyakran a betegség jóindulatúbb formája. A myositis (krónikus izomgyulladás) központunk azt is felfedezte, hogy a koleszterinszintet csökkentő gyógyszerek, a sztatinok is kiválthatnak miopátiát" - mondta Orbai. A miopátia egy ritka autoimmun betegség, amely izomgyengeséget okoz. Aki ilyet tapasztal, feltétlenül beszéljen az orvosával.

Az autoimmunitás jelen van mindenkiben egy bizonyos mértékig. Ez ugyanis egy általában ártalmatlan, és valószínűleg univerzális jelenség a gerinces fajok életében, amely azonban számos emberi betegségnek lehet az okozója. Erre azonban a tudomány csak lassan ébredt rá. Az orvosi gondolkodás egészen az 1950-es 60-as évekig nem fogadta be ezt a koncepciót. Ennek az volt az oka, hogy hiányoztak a kellő ismeretek a T-limfociták által közvetített autoimmun betegségekről, amelyek létezését végül laboratóriumi és klinikai körülmények között sikerült igazolni. Részletek!

A lupus, a reumatoid artritisz vagy a psoriázisos ízületi gyulladás növeli a szívbetegség kockázatát. Bár a szívbetegségek megelőzésére tett lépések megtétele mindig jó ötlet, de elengedhetetlen, ha megjelenik valamelyik említett autoimmunbetegség. Például, ha valaki a vérnyomás- és koleszterinszintjét egészséges tartományban tartja, egészséges étrendet követ és rendszeres testgyakorlást végez, az életmentő lehet.

Ugyanezzel a módszerrel mérsékelhetjük az autoimmun betegség tüneteit is. Ana-Maria Orbai elismeri, hogy nehéz lehet az egészséges életvitel kialakítása a felgyorsult életet élő nők számára, mégis kitart amellett, hogy az egyensúly megtalálása kulcsfontosságú azok számára, akik autoimmun betegséggel élnek, hiszen ezzel jelentősen javíthatják az életminőségüket.