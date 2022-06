Kardiometeorológia: most lett fontos az új tudományterület

Fenntarthatóság az egészségügyben (Sustainability in Healthcare) címmel új, angol nyelvű, szabadon választható kurzus indult a Semmelweis Egyetemen, az Egészségügyi Menedzserképző Központ szervezésében. A tantárgy eddig nem szerepelt az orvosegyetemek kurzusaiban, így nemcsak egyetemi szinten, de országosan is egyedülállónak számít. Célja, hogy gazdaságilag felelős, környezettudatos, illetve a minőségi egészségügyi rendszerben a fenntarthatóságot alapelvként alkalmazó szakemberek kerülhessenek ki az egyetemről. A tárgy orvosi oktatója a Harvard Egyetem Planetáris Egészségügyi Szövetség (Planetary Health Alliance) nagykövete, dr. Boussoussou Nora, illetve Sódar Gabriella, a Kék Bolygó Alapítvány képviselője. Az angol nyelvű szabadon választható tantárgyat a 2021/2022-es tanév tavaszi félévétől vehetik fel az egyetem magyar és idegen nyelvű képzéseiben részt vevő hallgatók – számolt be róla oldalán az intézmény.

A környezeti változások az egészségünkre is kihatnak

A koncepció a Harvard Egyetemről indult: ott van annak az egyesületnek a központja, amely azzal foglalkozik, hogy a környezeti tényezők állapota hogyan befolyásolja a civilizációnk jóllétét – ismertette dr. Boussoussou Nora. Mint mondta, a planetáris egészségügy egy viszonylag újnak számító tudományterület, amely fókuszában a kutatás és a megfelelő alkalmazkodóképesség kialakítása áll mind egyéni szinten, mind pedig az egészségügyi szakemberek tekintetében, így segítve hozzá a társadalmat a legmagasabb színvonalú egészségi állapothoz. „Fontosnak tartottuk, hogy ezt a szemléletet beépítsük az oktatásba is” – fogalmazott, hozzátéve, hogy ez az első ilyen átfogó tantárgy a témában Magyarországon.

Fontos, hogy egyre több környezettudatos szakember legyen az egészségügyben. Fotó: Getty Images

A legfontosabb kérdéskörök

Az emberi tevékenységek a jelenben okozzák a legnagyobb természeti károkat, ezért a jövő egészségügyi szakembereinek környezettudatosnak kell lenniük. Ez az alapvető célja a tantárgy oktatásának is – emelte ki a szakember. A kurzus során a fenntarthatósággal is foglalkoznak: fontos témakör például az, hogy a működését tekintve hogyan lehet fenntartható az egészségügy, illetve hogyan lehet kialakítani olyan betegellátást, ami biztosítja a jelen környezeti tényezők romboló hatásai elleni adaptációt. Tárgyalják azt is, hogy a természeti környezetnek milyen hatásai vannak az egyének egészségére, és azokat milyen módszerekkel lehet megelőzni. Sorra veszik továbbá, hogy az egészségügyi menedzsmenten belül milyen, külföldön már alkalmazott és itthon is adaptálható jó gyakorlatok vannak.

A kurzuson kitérnek a kardiometeorológia fogalmára is. A kardiometeorológia mint új tudományterület azt vizsgálja, hogy a szív- és érrendszeri betegségek számát hogyan emelik a légköri paraméterek és a klímaváltozás. Mindemellett olyan prevenciós stratégiák kidolgozásával is foglalkozik, amelyek megelőzhetik a szív- és érrendszeri rizikófaktorokat jelentő környezeti tényezők negatív hatásait.