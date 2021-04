Miben változik az életünk a COVID-19-járvány után?

Az új koronavírus a jóléti társadalmak egyik legfontosabb intézménye, az egészségügyi ellátás ellenállását kezdte ki. Felrémlett az emberekben, hogy esetleg nem lesz, aki meggyógyítsa őket, ha megbetegszenek. A tömeges aggodalomra adott politikai válasz a lezárás volt, ami néhány országban megállította ugyan a járvány terjedését, de ezzel együtt a gazdaságot is. És ez máris mindenkit belerángatott a "pandémiás üzemmódba", amelyből már nincs visszatérés a kiindulópontra. Soha nem kapjuk vissza a járvány előtti életünket teljes egészében, mert fontos dolgok változtak meg.

Nem csak a maszkviselés maradhat itt a járvány után. Fotó: Getty Images

A lezárások hatását legjobban az energiaágazat mutatja meg. A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) szerint a villamosenergia-kereslet akkorát zuhant, amire az 1929-33-as nagy gazdasági világválság óta nem volt példa. A felhasználás jellemzően minden egyhónapnyi zárás után akár 20 százalékkal is visszaeshetett, ami az IEA szerint olyan volt, mint egy "elhúzódó vasárnap". Bár az otthoni munka mintegy 40 százalékkal növelte a lakossági villamosenergia-felhasználást, de ez nem ellensúlyozta az irodák és gyárak bezárása miatt kieső villamosenergia-fogyasztást.

Az Applied Energy folyóiratban nemrégiben megjelent cikk azt írja, hogy a 2015 és 2019 közötti átlagértékhez képest 16 európai ország teljes átlagos villamosenergia-termelése 2020 áprilisában 9 százalékkal (25 GW) csökkent, miközben a fosszilis energiatermelés 28 százalékkal (24 GW), az atomenergiatermelés pedig 14 százalékkal csökkent (11 GW). A megújuló energiaforrások iránti kereslet viszont 15 százalékkal (15 GW) nőtt.

h i r d e t é s

Ez azonban nem biztos, hogy trenddé válik, mert az 50 legnagyobb gazdaság tavaly bejelentett 12 billió dollár értékű gazdaságélénkítő csomagjainak mindössze 0,2 százaléka célozta meg az alacsony szén-dioxid-kibocsátású ágazatokat. Ez a szakértők, például a brit Chatham House válságkezelő agytröszt szerint egy elszalasztott lehetőség, mert minden 1 millió dolláros kiadás 7,5 teljes munkaidős munkahelyet teremt a megújuló energiaforrások infrastruktúrájában, 7,7-et az energiahatékonyság területén, de csak 2,7-et a fosszilis tüzelőanyagokkal foglalkozók körében.

Kevesebbet fogunk utazni és máshogyan

A lezárások csúcspontján akár 70 százalékkal is kisebb lehetett az utakon közlekedő járművek száma, a légi közlekedés pedig világszerte mintegy 80 százalékkal esett vissza. Ez Európát érintette a leginkább. Például a londoni Heathrow repülőtér 97 százalékos utasszámcsökkenést jelentett 2020 áprilisában 2019-hez képest. A budapesti Liszt Ferenc repülőtér pedig 90 százalékos forgalomvisszaesésről számolt be egy hónapon belül a tavaly szeptemberi lezárások miatt. A légiközlekedés - lévén, hogy a járvány tart - azóta sem tudta összeszedni magát.

A nyári vakációra utazók közül többen keresik a hazai desztinációkat, ami viszont áremelkedéshez vezethet. Ez fokozza a társadalmi különbségeket, mert a kevésbé tehetősebbek számára szűkülnek a pihenési lehetőségek.

Ugyanakkor sok nagyváros - például Budapest, Milánó, London és Róma - megragadták az alkalmat, hogy tovább bővítsék a gyalogos és kerékpáros zónákat, illetve lazítottak az e-robogókra vonatkozó szabályokon. Ideiglenes, dedikált közlekedési sávokat alakítottak ki az autóforgalom kárára, és így tartósan felléphetnek a légszennyezés, a zaj és a károsanyag-kibocsátás ellen, valamint a közösségi távolságtartás fenntartása érdekében. A tömegközlekedés biztonságossága miatti aggodalom azonban megnövelheti a személygépkocsik használat, akár a lezárás előtti szint fölé is, ami fokozottan ronthatja a levegő minőségét. Ezen az e-autózás egyelőre nem tud segíteni, különösen Magyarországon, ahol az emberek többsége használtautót vásárol anyagi lehetőségei miatt.

A munka sem marad a régi

Országonként eltérő mértékben, de a járvány miatt megnőtt a kulcsfontosságú munkavállalók és a nélkülözhetetlen első vonalbeli alkalmazottak elismerése az egészségügyi és ápolási dolgozóktól a tanárokig, a szupermarketekben dolgozókig és a kézbesítést végző sofőrökig.

A vírus azonban hatalmas társadalmi egyenlőtlenségeket is felszínre hozott: a pályakezdők a legveszélyeztetettebbek, ha a vállalatok leépítésekbe kezdenek, a gyárakban, raktárakban vagy a személyfuvarozásban dolgozók pedig kénytelenek együtt élni afertőzéskockázatával, ha meg akarják őrizni a munkájukat és jövedelmüket. Egyes ágazatokban, különösen a vendéglátásban, a közönség megjelenésétől függő kulturális- és sportszolgáltatóknál, az ügynöki tevékenységet végzők körében pedig rengeteg munkahely veszett el. Más ágazatokban, különösen a kisvállalkozásoknál visszavágták a fizetéseket. Kérdéses, hogy a járvány végén visszaállnak-e a korábbi fizetési szintek. Hogy az emiatt kialakuló feszültségek nyilvános bérharcba mehetnek-e át sztrájkokkal és tüntetésekkel. Ráadásul, ha tovább fokozódik a társadalom egészére ható stressz, azt az emberek egészsége fogja bánni.

Az otthonról történő munkavégzés a fehérgallérosok (vezetők, irodisták) tömegei számára vált megszokottá, hiszen a napi bejárást és értekezleteket rugalmas munkaidővel és virtuális konferenciahívásokkal helyettesítik. Egyes ágazatokban (például a pénzügyi és a technológiai szektorban), magasabb termelékenységről és boldogabb munkatársakról számoltak be, mert javult az alkalmazottaknál a munka-magánélet egyensúlya.

Néhány hónap elteltével viszont már sokan hangsúlyozták az iroda közösségi szerepét, és azt is, hogy alábecsülték a kollégákkal való kapcsolat mentális egészségre és a termelékenységre gyakorolt pozitív hatását. Ezért a jövőben nagyobb valószínűséggel alkalmaznak majd hibrid munkamodelleket, amelyekben az irodai csapatok és a távmunkások keverednek.

Kisvárosok fellendülése és mikromobilitás

Az épített környezetet is érintette a válság, ami a kisebb városok fellendüléséhez vezethet a hibrid munkavégzés miatt. Az emberek egyre inkább elkerülik a hosszú ingázást, és a lakóhelyükhöz kötöttebb mikromobilitást választják. A Londoni Design Biennale, a Chatham House, a The Charette és más városfejlesztők például felvázolták a "15 perces város" vízióját, ahol a munka, a termékek és a szolgáltatások radikálisan lokalizálódnak, és kerékpárral vagy gyalogosan minden elérhető negyedóra alatt. Ez a világ kevésbé lenne autóközpontú. Mások most úgy látják, hogy ezek az innovatív, zöldebb városi kezdeményezések jelentik az egyetlen valódi lehetőséget a környezet védelmére, ami pár évtizeden belül elérhető lehet a világ nagyvárosaiban. Ugyanakkor fennáll a veszélye, hogy ez az átalakulás fokozza a társadalmi különbségeket, egyes nagyvárosi területek leromlását, elértéktelenedését.

A technológia győzelme nem egyértelmű

A távmunka platformok elterjedése mellett valószínűleg a robotok térnyerése is megállíthatatlan. A raktározásban, csomagolásban, takarításban, kórházak fertőtlenítésében, biztonsági feladatok ellátásában is alkalmaznak már robotokat.

Emellett a big data (a nagy strukturálatlan adathalmazok bevonása az értékteremtésbe), a mesterséges intelligencia és az olyan technológiák, mint az arcfelismerés, eddig is komoly szerepet játszottak a járványban. Úgy tűnik, hogy a technológiai alkalmazások a kontaktus kutatástól a megfelelőség ellenőrzéséig elég hatékonyak, de esetenként ellentmondásosak voltak. Utóbbira a legjobb példát a nyomkövető alkalmazások adják, amelyek súlyos aggályokat vetettek fel a magánélet védelmének erodálása miatt, a digitális "mentességi tanúsítványokat" (védettségi igazolvány) pedig a Privacy International "fenyegető katasztrófának" nevezte.

Az orvoslásban alkalmazott különféle technológiák, például a távkonzultációk viszont kevésbé problémásak. Az egészségügyi rendszerek bizonytalan helyzete miatt a következő időszakban mindenképpen a hétköznapi élet része marad a telemedicina. Azaz egy darabig még a körzeti orvossal is leginkább telefonon vagy digitális csatornákon lehet majd érintkezni, de ennél sokkal fejlettebb megoldások is léteznek. Ezért most az egész világon egy nagy lehetőségeket rejtő kísérlet folyik a telemedicina racionalizálására és javítására, valamint az egészségügyi ellátás zökkenőmentesebb működésének elősegítésére. Különösen azokban az országokban, ahol még mindig nincs általános egészségügyi lefedettség, ez egy jó kiindulópont lehet a megfizethető egészségügyi ellátáshoz való hozzáféréshez.

Jót enni, nem sokat

Sokakat meglepett, hogy az élelmiszerellátás milyen gyorsan összeomlott a pandémia kezdetén. Jelentős részben persze azért, mert a hiányt valójában inkább a pánikszerű vásárlás miatti keresletnövekedés okozta, mintsem a kínálat csökkenése. A COVID-19 azonban megmutatta, hogy az emberek értékelik a helyi élelmiszerellátást. Kialakultak informális piacok és felbukkantak előrevivő, alkalmazkodóképes vállalkozások. Hogy ezek a kezdeményezések képesek lesznek-e hosszabb távon fennmaradni állami támogatások nélkül a globális recesszió idején, még kérdéses.

Az életkor és a krónikus betegségek mellett a testsúly is jelentősen befolyásolja a koronavírus-fertőzés lefolyásának súlyosságát, ezáltal pedig a túlélési esélyeinket is. A tavaszi karantén - a mozgásszegény életmód és az egészségtelen ételek bespájzolása miatt - sokaknál plusz kilókat eredményezhetett. Fontos kiemelni ugyanakkor, hogy a védekezésben döntő jelentőségű a túlsúly leadása is, az elhízottak köréből ugyanis több súlyos állapotú beteg kerül ki, mint a normál testsúlyú személyek közül. Részletek!

A világjárvány jelentős hatással volt a hús- és tejiparra is. A kiskereskedelmi és vendéglátóhelyek bezárása volt a legnagyobb csapás a keresletre és az értékesítésre, de a húsfeldolgozó üzemek dolgozói körében gyorsan terjedő vírus - a sok megbetegedés -, esetenként a rossz higiénia és a kedvezőtlen munkakörülmények is hozzájárultak, hogy ezek az üzemek a fertőzés gócpontjaivá váltak.

Mindazonáltal a COVID-19 megalapozta, hogy az emberek komolyabban összekapcsolják az élelmiszerbiztonságot és a világjárvány kockázatát. A Kínában megkérdezettek mintegy 60 százaléka mondta, hogy most már sokkal kevésbé valószínű, hogy nyers húst fogyasztana.

Tim Bentont, a Leedsi Egyetem populációökológia professzorát meglepte, hogy az emberek milyen gyorsan "összerakják" a világjárványok és a biológiai sokféleség csökkenése, az élőhelyek pusztulása és a bolygó egészsége közötti összefüggéseket. "Meg kell kérdőjelezni azt a meggyőződést, hogy egyre több, és egyre olcsóbb élelmiszer előállítására kell törekednünk. Olyan rendszerre és gazdaságra kell átállnunk, amely a jóléten és a minőségen alapul, nem csak a mennyiségen - mondta. Félő azonban, hogy ez csak kívánság marad.