Mi a jó megoldás: hordjunk vagy ne hordjunk maszkot?

Az Egyesült Államokban már májusban jelentősen lazítottak a maszkviselési szabályokon. Az amerikai járványügyi és betegségmegelőzési központ (CDC) iránymutatása szerint ekkortól a teljes védettséget élvező oltottak számára - akik megkapták az egydózisos Janssen-vakcinát, vagy mindkét részoltást valamelyik mRNS-alapú vakcinából, és a második beadása után is eltelt 14 nap - eltörtölték a kötelező a maszkviselést és a korábban előírt, legalább 1,8 méteres távolságtartást. Ami azt jelentette, hogy az oltottak nemcsak kültéren, hanem nyilvános, zárt térben is tartózkodhattak maszk nélkül. A CDC ugyanakkor felhívta rá a figyelmet, hogy azokon a helyeken, ahol sok ember verődik össze - például a tömegközlekedési eszközökön, orvosi rendelőben vagy kórházban -, az oltottaknak továbbra is érdemes maszkot viselniük.

Szerencsésebb, ha zárt térben, vagy nagy tümegben még hordjuk a maszkot - erre figyelmeztet a WHO is. Fotó: Getty Images

Oltás után: félelem és bizonytalanságérzés

A lazítás változást hozott a maszkhasználatot illetően, de nem úgy, ahogy például Magyarországon, ahol a legtöbb ember boldogan szabadult meg a védőfelszereléstől attól függetlenül, hogy kapott oltást, vagy sem. Az Egyesült Államokban ugyanis sokan a mai napig nem váltak meg a maszktól teljesen.

"Ez bizonyos fokig érthető: a félelem, a COVID-19-től való szorongás sokakban még mindig munkál, ami nem véletlen, hiszen több mint egy éve ebben élünk. Belénk ivódott az óvintézkedések betartása. Noha több mint 150 millió amerikai teljesen be van oltva, közülük sokan továbbra is ragaszkodnak a maszkviseléshez" - idézi a WebMD témával foglalkozó cikkében Felix Torrest, a texasi Egészségügyi és Humán Szolgálat törvényszéki orvostanának vezetőjét. Tapasztalatai szerint afélelemmellett a másik ok, ami miatt a teljesen beoltottak egy része nem meri elhagyni a maszkot, az, hogy még mindig nem érzik magukat biztonságban. A nyájimmunitás elérése - amit újabban legalább 80 százalékos beoltottságnál valószínűsítenek - még az átoltottság tekintetében rendkívül jól álló Egyesült Államokban is távoli cél, bár vannak olyan államok (például Vermont) , ahol már a lakosság 70 százalékát beoltották.

Maszkban, vagy maszk nélkül?

A CDC bejelentése óta a teljesen beoltottak két nagy csoportra "szakadtak" az Egyesült Államokban. Az egyik csoport számára továbbra is preferencia a maszkhasználat. "A maszk viselése a normális állapot számomra, ettől érzem magam védettnek, mivel még mindig fennáll a lehetősége annak, hogy elkapom a vírust" - magyarázza Xeila Rosa, aki egy 1 éves gyermek édesanyja. Hozzátette: mivel még mindig sok ember nem kapott oltást, ő pedig szeretné megvédeni a családját, egyelőre ezt tartja a legbiztonságosabb megoldásnak.

Olyan is előfordul, hogy valaki védettséget szerezve azért hordja továbbra is, mert hozzászokott, és furcsa érzés lenne csak úgy megszabadulni tőle. Ezen a véleményen van a frissen végzett főiskolai hallgató, Ayiesha Cade is, aki elmondása szerint megszokta a maszkot, és még nem érzi szükségét, hogy levegye.

És vannak a másik táborhoz tartozók, akik teljesen beoltottként boldogok, hogy végre nem kell maszkot viselniük: ők félelem nélkül érintkeznek családtagjaikkal, barátaikkal, ismerőseikkel és maradéktalanul képesek visszatérni a járvány előtti életükhöz, melynek első lépése a maszk eldobása. "Készen álltam rá, hogy levegyem a maszkot és végre kimenjek a szabadba" - mondja Anjonai Bruno, a Florida A&M Egyetem végzőse, aki ennek ellenére azért az üzletekben és a munkahelyén továbbra is felteszi. Vannak azonban olyanok is, akik ennek sem érzik szükségét.

Szakértők szerint a bizonytalanságérzés a világjárvány ezen szakaszában nem ritka, és újabb kulturális változást hozhat a társadalomban. Amikor a pandémia egyes hullámaiban kötelező volt a maszkviselés, az volt a norma. Aki ettől látványosan ódzkodott - vagy nem volt hajlandó maszkot feltenni nyilvános, zárt térben, esetleg az orra alá tolva viselte -, amellett, hogy büntetésre számíthatott, kivívta a legtöbb ember nemtetszését, hiszen potenciálisan elősegítette a vírus terjedését. A jelenlegi helyzetben, amikor már nem kötelező a maszkhasználat, az embereket gyakran azért ítélik el, mert maszkot viselnek - függetlenül attól, hogy oltottak, vagy oltatlanok - fejtegeti a WebMD.

Általános, mindenki számára elfogadható - biztonságérzést nyújtó - megoldás ebben a helyzetben nincsen. "Arra kell figyelnünk, hogy a másik ember helyébe képzeljük magunkat. Meg kell értenünk, hogy minden embernek más a komfortérzete" - tanácsolja Felix Torres.

Mi a helyzet Magyarországon?

Ahogy elértük az 5, 5 millió oltottat - ennyien kapták meg legalább az első dózist valamelyik OGYÉI által engedélyezett koronavírus elleni oltóanyagból -, július 3-tól újabb lazításokra került sor Magyarországon, ami a maszkviselést is érinti: a kórházak és a szociális intézmények kivételével már sehol sem kötelező maszkot hordani. Ennek eredményeképpen a legtöbb üzletben és zárt, nyilvános térben már csak elvétve látni egy-egy maszkot viselő embert, és aki így tesz, mostantól annak is kiteszi magát, hogy kivívja a többség (vagyis a maszkot nem viselők) ellenszenvét. Pedig a maszkhasználat nem tiltható meg, sőt. Az Egészségyügyi Világszervezet (WHO) és számos vezető tudós, epideimológus azt az álláspontot képviseli, hogy a járvány visszaszorításához - figyelembe véve az agresszívebben terjedő vírusváltozatokat, mint az egyre több országban terjedő delta pluszt -, és az oltatlanok megóvásához nem elegendőek csupán a védőoltások. A járványügyi intézkedések betartására továbbra is szükség van, amibe a maszkhasználat és a távolsgtartás is beletartozik, még akkor is, ha valaki már megkapta mindkét részoltást.

Ahogy Boldogkői Zsolt biológus, genetikus, a Szegedi Tudományegyetem Orvosi Biológiai Intézetének tanszékvezetje az RTL Híradónak elmondta: nyugodtan viseljünk maszkot zárt térben és nagy tömegben, ha nagyobb biztonságban szeretnénk érezni magunkat.