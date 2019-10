Meghökkentő módszerrel segítenek rákosokon

A medence-, prosztata- és nőgyógyászati rákkal kezelt betegek a sugárterápia miatt gyakran szembesülnek bélkárosodásokkal. Emiatt pedig lefogyhatnak, sőt, hasmenés, fájdalom, hányinger és végbélvérzés kínozhatja őket. Kutatók azonban felfedezték, hogy azok a betegek, akiknél a bélbaktériumok változatossága lecsökkent a sugárkezelések előttihez képest, erősebb mellékhatásokkal szembesültek. Ezért arra következtettek, hogy a károk súlyosságát mérsékelni lehet, ha a fájdalmak forrását jelentő kezelések megkezdése előtt a bél mikrobiótáját feljavítják.

A sugárterápia súlyos mellékhatásait a baktériumok segíthetnek enyhíteni. Fotó: iStock

A londoni Rákkutató Intézet szakértői szerint még meg kell bizonyosodni a székletátültetés hatásosságáról. Annyi azonban bizonyos, hogy a gondosan kialakított étrend nagy hatással van a baktériumok növekvő sokféleségére, és "valószínűleg ez a biztonságosabb módszer". David Dearnaley professzor, a tanulmány társszerzője a Daily Mail-nek leszögezte, hogy további vizsgálatokat kell végezniünk a jó baktériumok szerepének megerősítése érdekében. De ha azonosítani tudják azokat a betegeket, akiknél a legnagyobb a bélkárosodás kockázata, akkor beavatkozhatnak a sugárzás mellékhatásainak ellenőrzése, kezelése vagy akár megelőzése érdekében. Ha a mikrobiális kezelések, például a székletátültetés csökkentik a besugárzás okozta károkat, az jelentősen javíthatja a betegek életminőségét.

Baktériumokkal a mellékhatésok ellen

A széklet (fekális) mikrobióta transzplantáció (FMT) azt jelenti, hogy az egészséges donortól származó székletet áthelyezik a beteg béltraktusába. A módszert a leggyakrabban az ismétlődő Clostridium difficile baktérium okoztafertőzéskezelésére alkalmazzák. Az FMT képes helyreállítani a baktériumok egyensúlyát azzal, hogy probiotikumként viselkedik, hiszen a székletminták gyakran akár 1000 különböző baktériumfajt tartalmaznak.

Az átültetést csöveken keresztül végzik az orrlyukon és torkon keresztül a gyomorba, vagy közvetlenül a vastagbélbe. A székletmintát azonban átültethetik beöntéssel vagy fagyasztott és szárított anyagot tartalmazó tabletták formájában is. A statisztikákból kiderül, hogy a betegek körülbelül 80 százaléka a bél szokásos működésének megváltozásáról számol be a medencét érintő radioterápia után. Körülbelül 10-25 százalékuknál jelentős, hosszú távú károsodás alakul ki a bélben. A tanulmány vezető szerzője, Dr. Miguel Reis Ferreira a lapnak elmondta, hogy a baktériumok felhasználhatók azoknak a pácienseknek a kiszűrésére, akiknél nagyobb a mellékhatások kockázata, és ezáltal lehetővé válik a kezelés testreszabottabb kialakítását. Elismerte azonban, hogy további vizsgálatokra és megerősítő bizonyítékokra van szükség, amit kiterjedtebb klinikai vizsgálatok során szerezhetnek meg.

A kutatásban résztvevő intézetek (The Institute of Cancer Research London, The Royal Marsden NHS Foundation Trust, Imperial College London) 134 olyan emberrel kezdték meg a vizsgálatokat, akik a prosztatát és a medence nyirokcsomóit célzó nagy erősségű sugárterápiában részesültek. Beleik egészségi állapotát a kezelések elején, 2-3 majd 4-5, majd 12 hét múlva vizsgálták meg, aztán 6 végül 12 hónap elteltével ellenőrizték ismét. Néhány beteg eredményeit pedig két év elteltével is értékeltek.

Azok, akiknél a bél mikrobiótája a kezelés előtt kevésbé volt sokszínű, nagyobb valószínűséggel tapasztaltak gyorsan, de legfeljebb 90 napon belül jelentkező hosszútávon megmaradó mellékhatásokat a beleikben. A Clinical Cancer Research folyóiratban közzétett eredmények szerint a betegek javarésze a kezelés megkezdése után négy héttel már tapasztalt tüneteket.

Ezért kell helyesen táplálni a mikrobiótát

A kutatók úgy vélik, hogy a kevésbé színes bélmikrobióta mellett a betegek hajlamosabbak lehetnek a mellékhatásokra, ha a sugárzás megöli a saját baktériumaikat. A kutatók három olyan baktériumot is találtak - a Clostridium IV, a Roseburia és a Phascolarctobacterium -, amelyek a kezelés előtt nagyobb mennyiségben fordultak el, de a sugárzás miatt elpusztultak. Nem egyértelmű, hogy miért volt a számuk magasabb a kezelés előtt, de a felállított hipotézis szerint ez valamilyen alapvető bélproblémára utal. A baktériumok, amelyek a bélben természetes körülmények között megtalálhatók, elősegítik a rövid szénláncú zsírsavak előállítását, amelyek a sejtek helyreállításával tesznek jót a beleknek.

Dr. Megan Rossi, a londoni King's College kutatója kifejtette, hogy a szervezetnek újra kell generálnia az elpusztult sejteket. Az a hipotézis, hogy ha tápláljuk a bél mikrobiótáját, akkor az előállítja a test védelméhez szükséges kémiai anyagokat, ideértve a rövid szénláncú zsírsavakat, amelyek regenerálhatják a belek bélését. Szerinte az étrendnek nagy hatása van a baktériumok sokféleségének fokozására, és valószínűleg ez a legbiztonságosabb módszer, amíg további kutatásokat nem végeznek.

A tudomány jó darabig nem gondolt többet az emésztőrendszerről, mint amennyit a nyilvánvaló funkciója mutatott: energia és a szervezet működéséhez szükséges anyagok kinyerése a táplálékból, és a salak eltávolítása a szerveztből. Aztán kiderült, hogy a tápcsatornában sok más dolog is történik, aminek kapcsolata van az érzelmi stressztől a krónikus betegségekig számos nem teljesen világos gyökerű jelenséggel. A velünk élő sokmilliárdnyi mikroba közé van a rejtély beékelődve. Részletek!

A kutatók becslése szerint egy tipikus emberi test körülbelül 30 billió emberi sejtből és 39 billió baktériumból áll. Utóbbiak kulcsfontosságú együttműködő partnereink az energia élelmiszerből való kinyerésében, azimmunrendszerműködésének szabályozásában és a belek egészségesen tartásában. Az egészséges, kiegyensúlyozott mikrobióta tehát segít az élelmiszerek lebontásában, véd a fertőzésektől, stimulálja az immunrendszerünket és vitaminokat (például a K-t és a B12-t) állít elő. Mivel a béltraktus jeleket küld az agyunknak, amivel befolyásolhatja a hangulatunkat, a szorongást és étvágyat, a velünk együtt élő mikrobák óriási hatással vannak ránk. Mint most kiderült komoly szerepük lehet a rákgyógyításban is.