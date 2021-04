Maszkviselés: kik és hol lazíthatnak?

Az amerikai járványügyi és betegségmegelőzési központ (CDC) szerint az minősül teljesen oltottnak, aki mind a két Pfizer- BioNTech-, vagy Moderna-részoltáson túl van - esetleg az egydózisos Johnson&Johnson-oltáson - és ezután letelt a megfelelő védettség kialakulásához szükséges két hét. Ők mostantól mellőzhetik a maszkhasználatot a kis létszámú szabadtéri összejöveteleken - számol be róla a CNN.

Ésszel érdemes lazítani a maszkviselési szabályokon. Fotó: Getty Images

Kis lépesekkel előre

A lazítást Rochelle Walensky, a CDC igazgatója azzal indokolta, hogy a jelenlegi adatok és tapasztalatok szerint a vírus továbbadása jellemzően beltéren történik, nem pedig a szabadban: utóbbi esetek aránya tíz százalék alatt van. (Számításaik szerint zárt térben csaknem hússzor nagyobb a vírusátvitel kockázata, mint szabadtéren.) "A szabadtéri tevékenységek minimális kockázatot jelentenek a teljesen beoltott embereknek, vagy a körülöttük élőknek"- hangsúlyozza a CDC. A szervezet a még nem oltottak, vagy a részlegesen beoltottak számára továbbra is előírja a szabadtéri maszkviselést minden helyzetben.

Noha a tömeges oltás nagy előrelépést jelent a COVID-19 járvány visszaszorításában, egyelőre a védettséget élvezők élete sem térhet vissza teljesen a normális kerékvágásba: továbbra is ajánlott kerülniük például a nagyobb létszámú beltéri összejöveteleket (hogy ez számszerűsítve mit jelent, azt nem határozta meg a CDC). A nagy tömeget vonzó kültéri eseményeken, rendezvényeken - például sporteseményeken, előadásokon, felvonuláson, koncerteken - továbbra is mindenkinek, még az oltottaknak is ajánlott a maszkviselés. Ilyenkor ugyanis nehezen oldható meg a távolságtartás, és az oltottak még oltatlan emberekkel is érintkeznek, akik védtelenek a vírusfertőzéssel szemben.

Előfordulhat, hogy kültéren is nő a megfertőződés kockázata: például ha egy esemény hosszan elnyúlik, vagy a résztvevők között nagyobb az oltatlanok (beleértve a gyermekeket is) aránya. Azok a tevékenységek is fokozott kockázattal járnak, amelyek közben lehetetlen a maszkviselés, vagy a távolságtartás. Ilyen az éneklés is, vagy a nehéz légzéssel, fizikai megterheléssel járó sportok.

Maszkviselési ajánlások oltottaknak

A félreértések elkerülése érdekében a CNN a CDC-t idézve témával foglalkozó cikkében összefoglalta, melyek azok a tevékenységek, amelyeket az oltottak maszkviselés nélkül is végezhetnek, és milyen helyzetben ajánlott felvenniük azt.