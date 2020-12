Már génjeinkből is gyorsan kimutatható a COVID-19

A COVID-19-ben szenvedő betegeknél rögzített génexpressziós minták egyértelműen azt mutatják, hogy más légzőszervi vírusokkal ellentétben a SARS-CoV-2 elnyomhatja az immunreakciókat afertőzéskorai szakaszában, szavatolva a vírus terjedését, mielőtt a betegeknél tünetek jelentkeznének. A kutatást, amelyről a Nature Communications folyóiratban számoltak be a tudósok, a San Francisco-i Kaliforniai Egyetem (UCSF) és a Chan Zuckerberg Biohub (CZ Biohub) csapata végezte.

A légzőszervi fertőzésekre adott immunválasz nagyban felelős az olyan tünetekért, mint a láz, az orrdugulás és a köhögés, amelyek tipikusan arra ösztönözhetnek valakit, hogy izolálódjon és teszteltesse magát. Mivel a koronavírus-fertőzésben szenvedők a betegség lefolyásának korai szakaszában a legfertőzőbbek, az első szakaszban elnyomott immunválasz valószínűbbé teszi, hogy még azelőtt megfertőznek másokat, mielőtt rájönnének, hogy betegek - írja a Knowridge tudományos portál.

Bár az új tesztelési megközelítés teljesen más molekulákat elemez - amelyek elsősorban a fertőzött személytől, nem pedig az embert megfertőző vírustól származnak -, a vizsgálathoz az eddig is használt PCR-technológiát lehet alkalmazni.

"Anélkül, hogy magát a vírust is fel kellene fedezni, ezekkel a tesztekkel, amelyek az immunrendszerrel kapcsolatos gének expressziójának változásait mérik, meghatározható, hogy megfertőződött-e valaki a SARS-CoV-2-vel, vagy sem" - mondta az egyetem hírportáljának Chaz Langelier, a UCSF kutatóorvosa.

Az eljárás alkalmazható önálló tesztként, vagy akár a vírus kimutatására használt standard PCR-vizsgálatok tesztpaneljeibe is beilleszthető. A kutatók szerint a technológiák kombinálása csökkentheti a hamis negatív vagy hamis pozitív eredmények esélyét. "A hamis pozitív eredmények egyre nagyobb kihívássá válnak, amikor olyan populáció rutinvizsgálata történik, amelyben viszonylag kevés a beteg, és sok a tünet nélküli fertőzött. Még néhány gén hozzáadása a jelenleg használt vírusdetektáló tesztekhez is nagyban javíthatja a pontosságot" - szögezte le Langelier.

Az UCSF tudósai az új teszt három változatát is elkészítették: az egyik három kulcsgén aktivitásának kiolvasásán, a második 10 gén kiolvasásán, a harmadik pedig 27 gén vizsgálatán alapul. A tesztek klinikailag igazolt esetekben más vizsgálatoktól függetlenül kimutatták a COVID-19 fertőzést, méghozzá a figyelembe vett gének számának növekedésétől függően emelkedő érzékenységgel.

Ma már jól ismert, hogy a COVID-19-ben szenvedő betegek egy részénél, miután a vírus lefelé haladt a légzőszervrendszerben, és megfertőzte a tüdőben lévő sejteket, azimmunrendszervégül túl agresszív reakciót indított el, károsítva a beteg saját szöveteit. Az intenzív kezelés célja ennek a gyakran halálos immunreakciónak az ellensúlyozása, de ez nem jelenti azt, hogy a korai immunszuppresszív kezelés jobb eredményeket hozna.

A tudósok még mindig nem tudják pontosan, hogy a SARS-CoV-2-vel való megfertőződés után - a tünetek esetleges megjelenése előtt - mennyi időnek kell eltelnie ahhoz, hogy a vírus kimutatására alkalmas PCR-teszt pozitív legyen. Egyre több példa bizonyítja, hogy hiába produkál valaki negatív tesztet, előfordulhat, hogy már megfertőződött és ezért fertőz is. Az is előfordulhat - ha a koronavírus a szervezetben hirtelen exponenciálisan megsokszorozódik -, hogy valakinek reggel még negatív a tesztje és nem fertőz, ám délután a teszt már kimutatja a koronavírus jelenlétét, és a beteg már másoknak is képes továbbadni a vírust. Részletek!