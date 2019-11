Léteznek őrületbe kergető hangok

A csámcsogás, a szörcsögés, a szürcsölés közutálatnak örvendő tevékenység. Ezeket a hangokat talán azért tartjuk visszataszítónak, mert azt tanultuk meg róluk már kiskorunkban, hogy tilos kiadni őket. De vannak, akik nem állnak meg itt, és számos másikat is besorolnak az elviselhetetlen hangok közé. Lehet ez a vakarózás hangja, az ásításé, a horkolásé vagy az egyszerű lélegzetvételé is. Sőt őrjítőnek hathat a csésze és a kanál összeütődése, az evőeszközök koccanása a tányéron, a golyóstoll kattogtatása és a számtógép billentyűzetének kopogása is. Ha ezekre vagy bármely más speciális hangra az ember erős érzelmi reakcióval válaszol, előfordulhat, hogy a mizofónia ütötte fel a fejét.

A mizofóniával küzdőket halk hangok is kihozhatják a sodrukból

Pontosabb persze azt mondani, hogy kifejlődött, mert ez a betegség nem a bármikor aktiválódó pszichológiai problémák közé tartozik, hanem mindig gyermekkorban kezdődik, az idő előrehaladtával pedig egyre csak rosszabbá válik - írja a The Conversation. A mizofónia kifejezés szó szerint a hang gyűlöletét jelenti, és olyan neurofiziológiai állapotot jelöl, amelyben az emberek aránytalanul negatív reakciókat mutatnak bizonyos hangokra. Nem számít, hogy a betegek tisztában vannak-e vele, hogy bizonyos hangokat túlreagálnak (mellesleg többnyire tudják): reakciójuk ugyanis nem áll az irányításuk alatt.

A család az elsődleges célpont

A mizofóniában egyes kategóriák gyakoribbak, mint mások, és általában szájjal vagy étellel, lélegzéssel vagy orrhangokkal, ujj- vagy kézhangokkal kapcsolatosak. A rendellenességgel küzdők általában azt érzik, hogy a zavaró hangok sokkal nyugtalanítóbbak, ha a családtagjaik állítják elő, nem pedig idegenek. Nem csoda, ha számukra a családi étkezések különösen problémásak. A leggyakoribb mizofonikus reakció a düh, amely az enyhe bosszúságtól a szélsőséges kitörésekig terjedhet. De a betegek más erős érzelmi válaszokat is érzékelhetnek, például szorongást vagy undort. A fiziológiai válaszok között pedig megjelenik a vérnyomás és a pulzusszám emelkedése, a verejtékezés, és az izomfeszülés növekedése.

Szinte biztos, hogy valamilyen mértékig mindenki negatív választ ad egyes hangokra, például a hirtelen, hangos dördülésre vagy a nagyon magas, nagyon éles hangokra. Tipikus eset, amikor a szomszéd gyereke túl hangosan hallgatja a tuc-tuc-t, de hozzánk már csak a dübörgése érkezik meg. Ezt a jó viszony fenntartása érdekében egyszer-egyszer egy darabig hajlandóak vagyunk tolerálni, de rendszeresen semmiképpen. A mizofóniásoknak azonban nem kell stresszfokozó dübörgés ahhoz, hogy kiboruljanak: nekik elég ehhez a suttogás vagy a puha légzés érzékelése. Azaz a csendes hangok is képesek olyan lelkiállapotot előidézni bennük, mint az erőteljesek a többségben.

A kutatók megvizsgálták, hogy a mizofónia kötődik-e más ismert pszichiátriai vagy fizikai állapotokhoz. Van-e köze például a tinnitushoz (fülzúgáshoz), a rögeszmés-kényszeres rendellenességhez, étkezési rendellenességekhez vagy a poszttraumás stressz szindrómához. A bizonyítékok arra utalnak, hogy bár e betegségeknek vannak bizonyos összefüggései, ezek egyike sem képes teljesen megmagyarázni a hangokhoz kötődő tüneteket. Azaz a mizofónia önálló állapot.

Üss vagy fuss

Könnyű volna olyan tanácsot adni a mizofóniás betegeknek, hogy egyszerűen hagyják figyelmen kívül a bosszantó hangokat. Erre azonban nem képesek. Úgy tűnik, hogy a szelektív figyelem károsan befolyásolhatja a mizofonikus állapotban lévőket, különösen, ha ki vannak téve a stresszt kiváltó hangoknak. Azaz minden egyes alkalommal, amikor valaki az általa legrosszabbnak ítélt hangokhoz közelít, ezekre fog fókuszálni, és egyetlen lehetősége marad: a (harcolj vagy menekülj néven is ismert) "üss vagy fuss" reakció.

Ez az oka, hogy a betegséget vizsgáló kiterjedt kutatás szerint a mizofonikusok 29 százaléka verbálisan agresszívvá válik, amikor meghallja a zavaró hangokat, további 17 százalék pedig a hang forrására irányítja agresszióját. A minta kicsi, de 14 százalék így is arról számolt be, hogy fizikailag agresszív volt másokkal szemben, amikor meghallotta a kellemetlen hangot. A mizofonikusok azt is bevallották, hogy állapotuk negatív hatást gyakorolt az életükre, rontott a társadalmi helyzetükön, illetve a kapcsolataikon, amelyek egy része felbomlott, sőt egyesek még az életük eldobásán is gondolkodtak.

A fóbiák olyan megbetegedések, ahol bizonyos helyzetben intenzív, irracionális szorongás jelenik meg. A szó görög eredetű, a "phobosz" eredetileg ugyanis rettegést, félelmet, menekülést jelent. Betegségről csak akkor beszélhetünk, ha a szorongás függetlenedik a realitástól, a valódi veszélyhelyzettől, és intenzíven jelen van az érintettek életében, illetve a fóbiásfélelemkövetkezményei jelentősen befolyásolják az illető vagy környezete életét - többnyire súlyosan nehezítik. Részletek!

Az állapot megértése még gyermekcipőben jár. Annyit már tudnak az orvosok, hogy a betegséget valószínűleg kognitív viselkedésterápiával lehet a leghatékonyabban kezelni. De a legcélravezetőbb eljárások kidolgozásáig még hosszú út vezet.

Túlérzékeny agy

A Current Biology folyóirat tavaly már közölt egy cikket, amely a mizofóniában szenvedők agyának eltéréseit tárta fel az egészséges agyhoz képest. A betegeknél az insulában, az agy érzelmi folyamatokért felelős részében a kiváltó hangok hatására túlzottan megemelkedik a vér- és az oxigénszint. Ráadásul az agy érintett területe rendellenesen kapcsolódik az érzelmek feldolgozásában és szabályozásában érintett más agyi területekhez.

Ezt MRI-felvételek segítségével állapították meg, de a kutatók felfedezték azt is, hogy a mizofonikus hatás galvanikus válaszreakciót vált ki, azaz mérhetően megváltozik a verejtékezés miatt a bőr elektromos vezetőképessége, és felgyorsul a szívverés üteme is. Az is kiderült, hogy a mizofóniában érintettek testérzékelése különbözik a többségétől, mert sokkal érzékenyebben viszonyulnak a saját testükből érkező jelekhez. Azaz a mizofonikusok "túl élesre" vannak állítva.