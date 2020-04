Koronavírus: veszélyesen hihető hazugságok

A befolyásszerzésen dolgozó operátorok az emberek félelmeit és a kétes helyzeteket használják fel a céljaik érdekében. Az agynak ugyanazt a részét igyekeznek elérni, amely feldolgozza a félelmet, és a nem egyértelmű helyzetekben is aktiválódik, arra késztetve az embereket, hogy információt keressenek a bizonytalanság miatti kellemetlenség megszüntetésére. Ha nincsenek minőségi értesülések, akkor bármilyen válasz megfelelő lehet, beleértve a pletykákat és a megtévesztő információkat is - állapította meg Alicia Wanless, a Carnegie külpolitikai agytröszt (CEIP) befolyásolás ellenes műveletekkel foglalkozó részlegének társigazgatója. Ezért születnek meg és terjedhetnek tovább az álhírek. A koronavírus járvány pedig paradicsomi környezetet teremt ehhez.

A koronavírusos konteók zöme a hatalmi játszmákkal függ össze - Képünkhöz felhasználtuk a Getty Images fotóit

Az Európai Külügyi Szolgálat StratCom részlegének friss jelentése szerint az orosz és a kínai "hivatalos és államilag támogatott szereplők" a COVID-19-ről szóló félrevezető információkkal és "összeesküvés-narratívákkal" célozzák meg az EU-t és szomszédait. A Politico magazin szerint a beszámoló kimondja, hogy az orosz "hivatalos források, valamint az állami ellenőrzésű média és a közösségi média csatornái összehangolt kampányt folytatnak [...] a hamis egészségügyi információk terjesztése érdekében". Ezek különösen "az EU-n belüli és kívüli kisebb médiapiacokat érinti", ahol a "technológiai vállalkozásoknak kevésbé áll érdekükben a megfelelő ellenintézkedések megtétele. Kína továbbra is globális dezinformációs kampányt folytat a járvány kitöréséért viselt felelősség elhárítására és nemzetközi imázsának javítására. Ebben mind nyílt, mind rejtett taktikák alkalmazása megfigyelhető" - áll a jelentésben.

Az álhírek befolyásolják a közegészségügyet és a biztonságot

A szerzők szerint a pandémiáról szóló hamis információknak már érzékelhető a hatásuk. "A bizonyítékok növekvő száma arra utal, hogy a koronavírussal kapcsolatos dezinformációnak közvetlen befolyása lehet a közegészségügyre és a biztonságra" - állítja a A StratCom, amelyet azzal a céllal hoztak létre, hogy ellensúlyozza a dezinformációt és megerősítse a médiakörnyezetet.

Persze a nyugati vezető hatalmakat sem kell félteni, ha konteóterjesztésről van szó. Ismerjük azokat a járvány keletkezéséről szóló fejtegetéseket is, amelyek állítólagos amerikai és brit hírszerzési információkon alapulnak. Először is a kínaiakat azzal vádolják, hogy hosszú hetekig eltagadták a koronavírusos esetek megjelenését, és ezzel jelentősen hozzájárultak a világjárvány kialakulásához. Ezt az elméletet gyakorlatilag a nyugati országok ma már tényként kezelik. Ugyanakkor arról is szóltak a hivatalos források, hogy a SARS-CoV-2 esetleg abból a Vuhani virológiai laborból szabadulhatott el, amelynek biztonságosságát az említett országok korábban már kifogásolták. Kínában ezzel szemben széles körben elterjedt az a nézet, hogy a járvány igazi szülőhelye az Egyesült Államok, és Vuhanba azok az amerikaiak hurcolták be, akik részt vettek a tavaly októberi katonai világjátékokon.

A koronavírusjárvány - abból az egyszerű tényből fakadóan, hogy egy bárki által elkapható potenciálisan halálos betegség megrémiszti az embereket - nagyszerű lehetőség a manipulátoroknak, hogy terjesszék hazug, valamilyen okból szalonképtelen vagy egészen visszataszító eszméiket. Jó példa erre Amerikában a QAnon szélsőjobboldali szerveződés, amely szerint van egy globális sátánimádó pedofil társaság, amely lényegében uralja a világot, és mindent kontrollál. Ők irányítják a politikusokat, a médiát, Hollywoodot, és lényegében az egész létünket. Nyilvánvaló, hogy a járványhoz is közük van. Szerintük ez a hatalmi tömörülés dominálna mindent, ha nem Donald Trumpot választották volna meg elnöknek. Például Bill Gatest a QAnon köreiből többek között azért támadják, mert 2015-ben egy brit cég bejegyeztetett egy madárkoronavírushoz kapcsolódó szabadalmat. A kutatást Gates alapítványa finanszírozta, állítólag azzal a céllal, hogy hasznot húzzon egy eltervezett pandémiából. A Vice magazin beszámolója szerint e körből származnak azok az információk is, hogy a New York-i Central Parkban a járvány miatt felállított sátorkórház valójában szexuális rabszolgaként tartott gyermekek kimenekítési műveletének helyszíne. Hogy a járványkórházat egy evangélikus nonprofit szervezet, a Jó Szamaritánusok üzemeltetik kifejezetten azzal a céllal, hogy segítsék a COVID-19 elleni harcot, az nem nagyon zavarja a dezinformációk terjesztőit.

Az oltásellenes aktivisták viszont továbbra is úgy gondolják, hogy a világjárvány a kormányokat arra készteti, hogy kötelezővé tegyék a vírus elleni oltást. (Az számukra egyelőre nem fontos, hogy a SARS-CoV-2 elleni vakcina legfeljebb 2021-re készülhet el legkorábban.) A Vice szerint e kör néhány prominense egyre inkább azt állítja, hogy a vírus ürügy az emberek tömeges megfigyelésének és ellenőrzésének bevezetésére. Oltásellenes megnyilvánulásoknak más hírességek esetében is tanúi lehetünk. A minap például Novak Djokovic teniszsztár arra utalt, hogyha az oltás kötelező lesz, lehet, hogy nem tér vissza a pályára. Hozzátette, hogy adott esetben nyitott a véleménye megváltoztatására.

Hasonló elméletből további jó pár akad, amelyek olykor érintkezésbe is kerülnek egymással. Néhányat akár viccesnek is nevezhetnénk, ha nem lennének olyanok, akik komolyan vevők az őrültségekre is. Emlékezhetünk, hogy Nagy-Britanniában mobilkommunikációs adótornyokat gyújtottak fel, mert meg voltak róla győződve, hogy az 5G technológiával a vírusfertőzés kontrollálásra hivatkozva valójában az emberek megfigyelését készítik elő, nem is beszélve a magas frekvenciájú rádiósugárzás káros hatásairól az emberi szervezetre. Robert F. Kennedy Jr. - a néhai elnök unokaöccse, a néhai igazságügyminiszter fia, aki környezetvédelmi ügyvédként saját jogon is hírnevet szerzett - ma már az egyik fő vakcinaellenes közszereplő, szintén támogatja ezt az elméletet.

A homofóbia is erősödik

Azon már nem is érdemes meglepődni, ha mindeközben erősödnek a szokásos homofób megnyilvánulások, például az idegengyűlölet vagy az antiszemitizmus. A Tel-Aviv-i Egyetem minden évben publikálja az antiszemita incidensek helyzetét az egész világról. Tavaly 18 százalékos emelkedést mértek, s úgy vélik, hogy a koronavírusjárvány miatt az idén még rosszabb lesz a helyzet. "A COVID-19 világjárvány kezdete óta számottevően erősödtek azok a vádak, miszerint a zsidók magánszemélyekként és együttesen is a vírus elterjedése mögött állnak vagy közvetlenül profitálnak belőle" - mondta Moshe Kantor, a az Európai Zsidó Kongresszus elnöke. Szerinte a használt nyelv és képek világosan megmutatják a középkori vérvád újjáéledését, amikor a zsidókat betegség terjesztésében, a kutak mérgezésében vagy a gazdaság ellenőrzésével vádolták.

Ha azt gondoljuk, hogy egy száz éve nem látott méretű pandémia nem szül őrült teóriákat egy olyan világban, ahol eleve tömegek hittek a chemtrailben, a háttérhatalmi összeesküvésekben, a titkos UFO-technológiák használatában és egy sor hasonló dologban, akkor nem figyelünk a körülöttünk élő emberekre. Jól jellemzi ezt, hogy az Egyesült Államokban az egyik legnagyobb közvéleménykutató cég, a Pew Research friss jelentése szerint (ez történetesen nem álhír) a megkérdezett amerikaiak egyharmada a cáfolatok ellenére úgy gondolja, hogy a Covid-19-et laboratóriumban emberek állították elő. Erre a gondolkodásra játszott rá Trump elnök, amikor sejtelmesen megjegyezte, hogy "tudjuk honnan ered a járvány". És láss csodát, az amerikaiak a járvánnyal összefüggésben egyre növekvő mértékben tartanak Kínától és látják negatívan a távol-keleti ország világra gyakorolt befolyását.

Ebben a közegben miért ne hinnének hát abban például, hogy a környezetvédő tinédzser, Greta Thunberg érintett a Covid-19 járvány kirobbanásában vagy kihasználásában, mert ezzel akarja az éghajlatváltozást megállítani, vagy pénzhez juttatni a mögötte álló titkos erőket. Vagy miért ne hinnének abban a szinte már legendai scenáriót használó álhírben (amit kellő figyelmeztetéssel még a Reuters is közzé tett, nyilván mert annyira abszurdnak találta), hogy Putyin oroszlánokat engedett Oroszországban az utcákra, hogy kikényszerítse az emberek önkéntes karanténba vonulását.

A koronavírus-járvánnyal kapcsolatban annyi az álhír, hogy a WHO egy osztrák kutatócsoportot kért fel a SARS-CoV-2-vel kapcsolatban terjedő összeesküvés-elméleteket és tévhiteket. A kremsi Duna Egyetem "gyorsreagálású csapata" tíz tudományos munkatársból és hallgatóból áll. A kutatócsoportot Gerald Gartlehner, az egyetem bizonyítékon alapuló orvostudománnyal és értékeléssel foglalkozó részlegének vezetője irányítja. Részletek!

Nem kifejezetten az álhírek kategóriájába tartoznak a véletlenekből megszülető agyrémek. Hírnek vagy elméletnek ugyanis aligha nevezhető, hogy a mexikói Corona sörmárka (amely a legnépszerűbb importsörnek számít az USA-ban) marketingcélokból segítette volna a járvány megjelenését. Ráadásul mára (és ez igaz) a gyártást is fel kellett függeszteni, mert ezzel a névvel egyre kevesebben akartak italt venni. A social mediában "eszmecsere" folyt arról is, hogy a Netflix előre tudhatott a járványról, hiszen tökéletesen időzítette a Pandémia (Pandemic: How To Prevent An Outbreak) című sorozatának premierjét. Aki pedig hisz Nostredamusban, miért ne hinne mostantól Dean Koontznak. A jóhírű és nem álhírű amerikai író bestsellere, a Sötétség ablakai (The Eyes of Darkness) 39 évvel ezelőtt, 1981-ben jelent meg, és tűpontosan mutatja be a mai helyzetet. Először is az írja: "2020 körül súlyos légúti betegség fog terjedni az egész világon, amely megtámadja a tüdőt, a hörgőket, és ellenáll az összes ismert kezelésnek." De ezzel nincs vége. Koontz kifejti, hogy a járvány egy kínai tudós elszabadult biológiai fegyvere, amelyet "Vuhan-400"-nak hívtak az Egyesült Államokba, ugyanis a hupeji város perifériáján lévő RDNA laboratóriumban fejlesztették ki, és ez volt a 400-ik ember által létrehozott életképes mikroorganizmus törzs az intézményben. A regényben a kór éppen olyan gyorsan tűnik el, ahogy megérkezett. De 10 év múlva visszatér, újra támad, hogy aztán végleg köddé váljon.

Van még kérdés 2030-ig?