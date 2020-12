Koronavírus: tényleg veszélyesebb a dohányosokra?

A dohányzás a váladéktermelés és a gyulladás fokozásával károsítja a tüdő helyi védekezőképességét. Ezért a dohányzó emberek nagyobb valószínűséggel kapnak súlyos légúti fertőzéseket, például influenzát és tüdőgyulladást - szögezte le Dr. J. Taylor Hays, a Mayo Klinika nikotinfüggőségi központjának igazgatója.

A dohányzás eleve káros, de a COVID-19-járvány alatt komolyan kockázatos lehet - Fotó: Getty Images

A szakember elmondta, hogy a korábbi koronavírus-járványokból, különösen a MERS- (közel-keleti légúti szindróma) járványból tudjuk, hogy a dohányosok hajlamosabbak voltak a megfertőződésre és nagyobb valószínűséggel vált komolyabba fertőzésük. Ezért észszerűnek tartja azt a feltételezést, hogy a szervezet helyi védelmének sérülései és más légúti fertőzésekből származó okok miatt a dohányzóknál nagyobb a kockázata a súlyosabb COVID-19-nek, és nagyobb valószínűséggel fejlődik ki náluk kritikus súlyosságú, kórházi kezelést kívánó betegség.

A dohányzás társas magatartásként is kockázatos

A dohányzás és az e-cigarettázás (vapolás) olyan társas magatartás - olvasható a Mayo Klinika hírportálján -, amely szintén növelheti a vírus terjedésének kockázatát, mivel a dohányzást vagy a vapolást csoportosan folytatják. A vírus pedig könnyen átvihető, amikor az ember felvesz egy tárgyat (a klasszikus vagy az e-cigaretta sem kivétel), majd a fedetlen arcához emeli.

h i r d e t é s

Dr. Hays szerint a dohányzás és a vapolás azért is különösen veszélyes tevékenység, mert ha valakik csoportosan végzik, valószínűleg nem tartják be a kötelező távolságot, ráadásul nem is viselnek maszkot, miközben mély lélegzeteket vesznek, akár víruscseppeket is tartalmazó aeroszolt hozva létre. Ezek külön-külön is segítik a vírus terjedését. Nagyon valószínű, hogy az ilyen kockázatos magatartást tanúsító emberek nagyobb eséllyel fertőződnek meg és terjesztik tovább a vírust.

A COVID-19 járvány azonban lehetőséget nyújt a dohányzó emberek számára, hogy felismerjék a függőséggel járó súlyos egészségi kockázatokat, és fontolóra vegyék a leszokást - mutatott rá a szakember.

Csakhogy a statisztikák nem igazolják ezt a feltételezést. Nem feltétlenül azért, mert a dohányzás COVID-19-cel összefüggő kockázatai ne léteznének. Az Európai Unió Közös Kutatóközpontja által készített jelentés szerint a COVID-19-fertőzés kockázati tényezői még nem teljesen ismertek. Azt írják, hogy az életkor és "bizonyos mögöttes egészségi állapotok" károsnak tekinthetők ebben a tekintetben.

Nem készültek megfelelő felmérések

Ugyanakkor az esettanulmányok összegzéséből kiderült, hogy megdöbbentően kevés dohányzót azonosítottak a COVID-19-ben szenvedő betegek között az általános populációhoz képest, ami arra a következtetésre vezetett, hogy a dohányzás (vagy a nikotinbevitel) megelőző hatású lehet. Ez nehezen érthető, mivel a vizsgálatok az angiotenzin-konvertáló enzim (ACE-2) fokozott expresszióját találták a dohányosokban, ami koronavírus számára az emberi sejtekbe való bejutás kapuja.

Bár a dohányosok kiszolgáltatottabbak a vírusoknak és baktériumoknak, bizonyos kutatások szerint a koronavírus kevésbé érinti őket. Az elmúlt hónapokban több kutatás is arra a következtetésre jutott, hogy a dohányosok kisebb arányban betegednek meg a koronavírustól, a betegség lefolyása azonban súlyosabb lehet az esetükben. Ez persze nem jelenti azt, hogy teljesen védve vannak a fertőzéstől, sőt a szövődményeik is komolyabbak lehetnek, és akár a betegség terjedésében is szerepük lehet. Részletek!

Következésképpen nem megfelelő arányszámokat használtak dohányzók súlyának becslésekor a lakosság körében, amikor e szenvedély és a COVID-19-betegség kimenetelét tanulmányozták. A dohányzás és a társbetegségei (magas vérnyomás, diabétesz és krónikus obstruktív tüdőbetegség) előfordulási adatait 25 tanulmányból gyűjtötték össze. Ezek elemzése végül arra jutott, hogy az azonosított dohányzó betegek állapota valószínűleg nem tükrözi az általános populációban helyet foglaló dohányosokét. Speciálisan megtervezett vizsgálatok hiányában a nikotin COVID-19-re gyakorolt hatásáról szóló a hipotézisek továbbra is spekulatívak. Ahhoz, hogy pro vagy kontra igazolni lehessen bármilyen összefüggést, sokkal több embert bevonó kutatásokra lenne szükség. Amíg ez meg nem történik, helyesebb elfogadni, hogy a dohányzás több ok miatt is (ahogy ezt J. Taylor Hayskifejtette) kockázatos egy légúti fertőzéses járvány esetén.