"A koronavírus elleni vakcinák klinikai vizsgálatai során arra is ki kellene térni, hogy milyen lehetséges hatást gyakorolhatnak az egyes oltóanyagok a menstruációs ciklusra. Már csak azért is, mert sok nő aggódik a gyerekvállalással kapcsolatosan esetlegesen felmerülő problémák miatt" - írta Victoria Male, az Imperial College London reprodukciós szakembere a BMJ című szaklapban közölt publikációjában.

A menstruációs ciklusra számos tényező lehet hatással. Fotó: Getty Images

"A vakcinák, és a koronavírus-fertőzés által kiváltott immunválasz is átmenetileg befolyásolhatja a menstruációs ciklust, ezért fontos e hatások vizsgálata" - idézte cikkében a CNN a szakember véleményét. Aki szerint az is a kiterjesztett vizsgálatok mellett szól, hogy a fiatal nők leginkább amiatt a téves állítás miatt bizonytalanok a koronavírus elleni vakcinák beadatását illetően, miszerint azok ronthatják a gyermekvállalás esélyét. Ha sikerülne kideríteni, hogy pontosan milyen kapcsolat van a COVID-19 elleni védőoltások és a menstruációs ciklus változásai között - erről bővebben ld. keretes írásunkat -, az Male szerint nem elrettentő lenne, éppen ellenkezőleg: lehetőséget adna a nőknek arra, hogy felkészüljenek ezekre az esetleges változásokra.

A COVID-oltás miatt egyeseknél teljesen felborulhat a hormonháztartás, ez pedig kihathat a női ciklusra is. A fiatalabbak kimaradt menstruációról és cikluszavarról - a szokásosnál korábban vagy később jelentkező havi vérzésről - panaszkodtak - erről számolt be korábban az RTL Klub Híradójának Kelemen Csaba nőgyógyász-endokrinológus.

Mit tudunk eddig?

Ahogy az a CNN cikkéből kiderül, az Egyesült Államok Nemzeti Egészségügyi Intézete (NIH) múlt hónapban közölte, hogy 1,67 millió dollárt fordít arra, hogy támogassa öt kutatócsoport munkáját, amelyek a koronavírus elleni vakcinák menstruációs ciklusra gyakorolt potenciális hatásait vizsgálják. A NIH közleménye arra is kitért: az eddigi adatok alapján azt már tudjuk, hogy a vakcinák kiváltotta immunválasz befolyásolhatja az immunsejtek és a méh jelzései közötti kölcsönhatást, ami a menstruációs ciklus átmeneti zavaraihoz vezethet. De azt sem szabad elfelejteni, hogy ennek hátterében számos egyéb tényező is állhat. Például a pandémiával kapcsolatos stressz, a stressz okozta életmódbeli és pszichés változások, problémák, sőt, a SARS-CoV-2 vírusfertőzés is.

Pár hónap múlva már több adat lesz

Egy témában végzett felmérésből kiderült, hogy a koronavírus-fertőzésen átesett nők mintegy negyede tapasztalt menstruációs zavarokat. Male szerint az eddigi információk arra utalnak, hogy a normál ciklushoz képest észlelt eltérések - amelyekről az mRNS-, és a vektorvakcinák beadása után egyaránt érkezett bejelentés - átmenetiek és ártalmatlanok. "A legtöbb nő, aki az oltás után a menstruációját érintő változást észlel, azzal szembesül, hogy a következő ciklusban minden visszatér a normális kerékvágásba.

És ami szintén fontos: nincs bizonyíték arra, hogy a COVID-19 elleni vakcinák hátrányosan befolyásolhatják a termékenységet" - írta. Male szerint az összefüggés valószínűleg az oltásra adott immunválasz eredménye, semmint egy konkrét vakcinakomponensé. Erre egyébként már más oltóanyag esetében is volt példa: a humán papillomavírus (HPV) elleni védőoltásról is kiderült, hogy befolyásolhatja a menstruációs ciklust.

Szakemberek szerint a védőoltás továbbra is mindenkinek ajánlott, a gyermeket tervező nőknek pedig különösen, mert az oltatlan várandós nők esetében - az eddigi eredmények alapján - jóval nagyobb a kockázata annak, hogy a COVID-19 okozta megbetegedés miatt súlyos állapotba kerülnek, mint nem várandós társaiknál.

