Koronavírus: mikor jöhet az orrba fecskendezhető vakcina?

Bár a vészhelyzeti - és a teljeskörű - felhasználásra engedélyezett koronavírus elleni vakcinák köre folyamatosan bővül, eddig egyetlen olyan oltóanyagot sem engedélyeztek, amely az orrba fecskendezve fejtené ki immunizáló hatását. Most azonban egy lépéssel közelebb kerültünk ehhez - számol be róla a MedicalExpress.

A nazális vakcinák új távlatokat nyithatnak a koronavírus elleni küzdelemben. Képünk illusztráció. Forrás: Getty Images

Miért és mire lehet jó a nazális vakcina?

Az orrnyálkahártya szervezetünk kulcsfontosságú védvonala: a koronavírus ugyanis - más kórokozókhoz hasonlóan - ezen keresztül jut be a szervezetünkbe, és támadja légzőszerveinket, és a többi létfontosságú szervünket, például a tüdőnket, a veséinket vagy a szívünket. Navin Varadarajan, a Houstoni Egyetem Kémiai és Biomolekuláris Mérnöki Karának professzora és munkatársai az iScience című szaklapban nemrég egy olyan nazális - orrnyálkahártyán alkalmazandó - alegység vakcina kifejlesztéséről írtak, amely tartós helyi immunitást alakít ki a belélegzett SARS-CoV-2 vírussal szemben.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) nemrégiben felhívta rá a figyelmet, hogy komoly káosz lehet abból, ha az emberek elkezdik saját belátásuk szerint "variálni" a koronavírus elleni vakcinákat, vagyis ők döntik el, hogy a korábban beadott oltás után milyet szeretnének legközelebb - írja a The Guardian. h i r d e t é s

"Előnye, hogy a szisztémás és a nyálkahártya-immunitást is stimulálhatja, és mivel nem invazív eljárás - beadásához nincs szükség tűre, sem más beavatkozásra - ezért egyszerűen és gyorsan, tömegek immunizálására lehet alkalmas" - magyarázta Varadarajan. A nyálkahártya-vakcináció esetében azonban nehézséget jelent az antigén hatékony adagolása és egy olyan jól működő adjuváns megtalálása, ami erőteljes immunválaszt képes stimulálni. Hogy ezeket a problémákat sikerüljön kiküszöbölni, Varadarajan együttműködést kezdeményezett Xinli Liuval, a Houstoni Egyetem gyógyszerészével, docensével. Liu csapata képes volt létrehozni egy speciális - NanoSTING nevű - adjuvánst, ami mindössze 100 nanométer körüli részecskeméretű, és a hagyományos adjuvánsoktól igencsak eltérő fizikai és kémiai tulajdonságokkal bír.

"Eddig eredményeink azt mutatják, hogy ez a vakcinajelölt biztonságos, hét napon belül immunválaszt vált ki, és átfogó immunitást ad a SARS-CoV-2 vírus ellen" - összegezte Varadarajan. A jelenleg oltásra használt intramuszkuláris koronavírus elleni vakcináknak megvannak a korlátai, például az, hogy nem alkalmasak a nyálkahártya-immunitás kiváltására.

Egyéb előnyök

A kutatók szerint a nazális vakcinák az oltóanyagok méltányos elosztásának szempontjából is fontosak lehetnek, mert a világ szegényebb régióiban élő - több milliárd ember - nincs még beoltva. A probléma nagyrészt az oltóanyagok árából, nehézkes szállításából és tárolásából adódik. "A méltányos elosztáshoz stabil és könnyen szállítható vakcinákra van szükség. Ebben minden egyes komponens, afehérje(liofilizált) és az adjuváns is több mint 11 hónapig stabil marad, emellett fagyasztás nélkül tárolható és szállítható" - tette hozzá Varadarajan. Elmondása szerint megkezdték a gyártási folyamatot, és úgy tervezik, hogy még ebben az évben bevonják a folyamatba az Amerikai Élelmiszer és Gyógyszerügyi Hatóságot (FDA) is.