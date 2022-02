Koronavírus: mennyire véd a maszk, ha csak mi viseljük?

Amennyiben nem tartjuk be az alapvető járványügyi intézkedéseket, például nem viselünk maszkot zárt térben - emberek között -, és az ajánlott szociális távolságra sem figyelünk, hiába vagyunk teljesen beoltva, jó esély van rá, hogy megfertőződünk a koronavírussal.

Az FFP2-es maszkok hatékonyabb védelmet nyújtanak a vírus ellen, mint a textilből készült változatok. Fotó: Getty Images

Az Egyesült Államok egyes államaiban ugyanakkor a beltéri maszkviselésre vonatkozó előírások eltörlésére készülnek, az omikron variáns okozta esetszámok csökkenésére és az emberek maszkhordással kapcsolatos ellenérzésére való tekintettel. Az amerikaiak többsége ugyanis belefáradt az állandó maszkviselésbe - írja az NBC News. Adódik a kérdés, hogy mennyire véd bennünket a maszk a fertőzéstől zárt térben, ha csak mi viseljük, a környezetünkben lévők nem.

A nyerő kombináció

Bár a legtöbb egészségügyi szakértő hangsúlyozza, hogy a koronavírus ellen a védőoltás és a maszkviselés kombinációja adja a lehető legnagyobb védelmet, abban is egyetértenek, hogy a maszk akkor is véd bennünket, ha a környezetünkben senki más nem teszi fel rajtunk kívül. Bill Hanage, a Harvard T.H. Chan School of Public Health epidemiológusa szerint viszont csak akkor számolhatunk ezzel, ha a maszk jól illeszkedik az arcunkra, és megfelelően viseljük, vagyis az orrunkat és a szánkat is eltakarja.

Szakemberek már korábban felhívták rá a figyelmet, hogy a beltéri maszkviselésnek különösen fontos szerepe lehet abban, hogy globális szinten sikerüljön visszaszorítani az omikron variáns okozta, exponenciálisan növekvő esetszámokat. Ahogy azt is hangsúlyozták, hogy a textilmaszkok ideje lejárt, az omikron variánssal szemben - ami egyes becslések szerint olyannyira fertőzőképes, hogy egy fertőzött akár 15-18 embernek is átadhatja a vírust - az egyrétegű, lazán rögzített maszkok nem nyújtanak hatékony védelmet.

A maszk típusa és minősége sokat számít

Az amerikai Betegségmegelőzési és Járványügyi Központ (CDC) új tanulmánya szerint azok, akik jó minőségű, például N95-ös vagy KN95-ös (vagyis FFP2-es) maszkot viselnek beltéren, nagyobb eséllyel kerülhetik el a megfertőződést, mint azok, akik gyengébb minőségűt használnak.

A tanulmányba véletlenszerűen bevont résztvevőknél a textil-, a sebészeti és az FFP2-es maszkok hatékonyságát vizsgálták. Az eredmények alapján a szövetmaszkot viselők esetében 56 százalékkal csökkent annak esélye, hogy megfertőződnek és pozitív tesztet produkálnak. A sebészeti maszkot viselők esetében ennek valószínűsége 66 százalékkal volt kisebb, míg az N95-ös vagy a KN95-ös maszkot hordók esetében 83 százalékkal.

"Egy N95-ös kaliberű maszk a lehető legoptimálisabb védelmet nyújthatja, függetlenül attól, hogy a körülöttünk lévők hordanak-e bármit is" - idézte az NBC News Ranu Dhillont, a Harvard Medical School járványügyi szakértőjét. Természetesen minél több ember visel maszkot körülöttünk, annál nagyobb biztonságban érezhetjük magunkat.

