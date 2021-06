Koronavírus: korábban ott volt az Egyesült Államokban, mint gondolták

Korábban is voltak arra utaló jelek - több tanulmány is foglalkozott már vele -, hogy az új koronavírus hetekkel az első hivatalosan jelentett eset előtt az Egyesült Államokban keringett. A National Institutes of Health's kutatói fagyasztott vérmintákat elemezve bizonyítékot is találtak erre - írja a CNN.

Több mint másfél éve fertőzi az embereket az új koronavírus. Fotó: Getty Images

Tanulmányukban - melynek eredményeit a Clinical Infectious Diseases című folyóiratban is publikálták - 24 ezer önkéntes véradótól származó mintát elemeztek. Ezek mindegyikét 2020 elején vették le az USA ötven tagállamában. A vizsgálat legalább kilenc ember vérében mutatott ki SARS-CoV-2 elleni antitesteket, ami arra utal, hogy jóval azelőtt fertőződhettek meg, hogy azokban az államokban, ahol ők is élnek, hivatalosan jelentették az első új koronavírusos eseteket. Mivel afertőzésután körülbelül két hétig tart az antitestek kialakulása, a kutatók szerint a véradók egy része még decemberben fertőződhetett meg.

Biztos, hogy Kínából érkezett

Érdekesség, hogy az első megerősített illinois-i esetet például január 24-én jelentették: az érintett nő akkor tért haza Vuhanból. Wisconsinban csak február 5-én, Mississippiben pedig március 11-én erősítették meg hivatalosan az első új koronavírusos esetet.

Az Egyesült Államokban az első, ismert fertőzötteknél 2020. január 14-én jelentkeztek a tünetek. Az ez idő tájt azonosított 12 fertőzött mindegyike Kínában járt, vagy a Kínából hazatérők közeli hozzátartozói voltak.

Így zajlott a vizsgálat

A National Institutes of Health's kutatói ügyeltek rá, hogy a SARS-CoV-2 elleni antitesttesztek ne legyenek álpozitívak, ezért két különböző szerológiai vizsgálatot is végeztek a mintákon. Ezek a fertőzésre adott immunválaszt mutatták ki. Ennek ellenére nem tartják kizártnak, hogy a tesztek a koronavírusokkal szembeni, már meglévő immunitást mutatták ki, amely véletlenszerűen antitesteket hozott létre a 2019-es koronavírussal szemben is. Négy másik koronavírus ugyanis rendszeresen megfertőzi az embereket, enyhe, megfázásos tüneteket okozva.

