Koronavírus: kapzsik, felelőtlenek és törékenyek vagyunk

Az ENSZ Környezetvédelmi Programja (UNEP) a világnapra időzítve bocsátotta ki A következő pandémia megelőzése - A zoonózisos betegségek és az átviteli láncuk megszakítása című tanulmányt, amely a világjárványok helyzetének elemzésén kívül ajánlásokat is megfogalmaz a döntéshozók számára a pusztító pandémiák elkerülése érdekében.

A jövőbeli zoonózisos járványok egyik fő forrása az ipari jellegű állatartás lehet - Fotó: Getty Imeges

Thomas Gillespie, az Emory Egyetem Környezettudományi és Közegészségügyi Karának kutatója, a jelentés egyik kidolgozója szerint olyan válsághelyzetben vagyunk, amikor cselekednünk kell. Ha nem változtatjuk meg radikálisan a természethez fűződő hozzáállásunkat, akkor a változások sokkal rosszabbá, a pandémiák egyre gyakoribbá válnak. Amit most tapasztalunk csupán enyhe előszele annak, ami bekövetkezhet.

Mi növeli a zoonózis kockázatát?

A tudós szerint a zoonózisos (állatokról emberekre átugró) betegségek jövőbeni terjedésének elsődleges kockázatát a trópusi erdők irtása és az állatok, különösen a sertések és csirkék "nagy sűrűségű" ipari méretű tenyésztése jelenti. Erre a megoldást az ENSZ "Egy egészség" megközelítése jelentheti, amelynek mentén az ember, az ökoszisztéma és a biodiverzitás védelmére törekszik. A betegségökológus kutatóként tevékenykedő Gillespie azt vizsgálja, hogy a kórokozók hogyan ugrálnak a vadon élő állatok, háziasított állatok és az emberek között. A vakcina kifejlesztése ugyan fontos a járványok elleni védekezésben, de a kórokozók sokkal gyorsabban terjedhetnek át az állatokról az emberekre, mint kidolgozhatnánk oltásokat és kezeléseket. "Kiegészítő megközelítésekre is szükségünk van, amelyek a környezetre összpontosítanak. Sokkal olcsóbb befektetni afertőző betegségekkitörésének megelőzésébe, mint a világjárvány következményeit kezelni" - mondja a kutató. Ezt pedig a COVID-19 járvány gazdasági-társadalmi hatását látva aligha kell bizonyítani.

Ehhez az egyik legfontosabb lépés az eddigiektől eltérő gazdasági szemlélet elterjesztése. Mostanság mindenki arról beszél, hogy a genetikai szekvenálás kapcsolatot talált a SARS-CoV-2 vírus és a Kínában élő patkósdenevérek között. Arról azonban egyáltalán nincs szó, hogy például a gigantikus Három-szurdok-gát építése a Jangcén miféle ökológiai hatásokkal járt, s vajon az ekkora beavatkozások hatására nem keringhetnek-e már sokkal a járványok kitörése előtt a veszélyes kórokozók a távoli vidékek élőlényei között? Hasonló a helyzet a szójatermelés és a pálmaolajültetvények kedvéért végzett erdőirtásokkal is. Az utóbbi például megváltoztatta a denevérek repülési szokásait, ami összekapcsolódott a Nipah-vírus jelentős kitörésével Malajziában. Vannak arra is bizonyítékok, hogy a nyugat-afrikai pálmaolajtermelés érdekében folytatott erdőirtás szerepet játszhatott a Lassa-láz és az Ebola kitörésében.

Gillespie és kollégái a környezeti beavatkozások és a járványadatok elemzésével kimutatták, hogy az erdők emberi tevékenység miatti szétaprózódása elősegíti a vadon élő állatokban élő kórokozók terjedését. Ez akkor a leggyorsabb, amikor az erdőtakaró 40 százaléka eltűnik. "A trópusi környezetben különösen nagy az átterjedés kockázata, mert az ott élő fajok változatossága sokkal gazdagabb, mint más környezetben" - mondja Gillespie.

Hová vezet a kapzsiság, a felelőtlenség?

A probléma hatalmas. A világon becslések szerint évente körülbelül 2,6 milliárd ember szenved zoonózisos betegségekben, és 2,7 millió meg is hal ezekben. E betegségek terjedése végső soron arra vezethető vissza, hogy a jelenlegi környezeti, gazdasági és üzleti politikák nem veszik figyelembe az erőforrások kinyerésének és a természetes élőhelyek pusztításának valós költségeit. A természet persze továbbra is fennmarad, még akkor is, ha a biodiverzitás csökken. Mindeközben figyelmen kívül hagyjuk, mennyire függünk a természettől és mennyire törékenyek vagyunk bolygónk nagy összefüggéseit tekintve.

Az emberi populáció példátlan terjeszkedése az egyik oka annak, hogy több betegség származik Ázsiából és Afrikából. Ázsiában és a Csendes-óceáni térségben (ahol már a világ lakosságának 60 százaléka él) nagyon gyors az urbanizáció. A Világbank szerintcsaknem 200 millió ember költözött Kelet-Ázsia városi területeire a 21. század első évtizedében. Ha ők egy ország népességét alkotnák, akkor az a világ nyolcadiklegnépesebb országa lenne. Ez a hatalmas migráció oda vezet, hogy az erdőterületeket elpusztítják a lakóövezetek létrehozása érdekében. A vadon élő állatok közelebb kerülnek a városokhoz, elkerülhetetlenül találkoznak a háziállatokkal és az emberekkel. Részletek!

Az UNEP végül 10 szempontot ajánl a döntéshozók figyelmébe.