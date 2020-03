Koronavírus: ezért jobb a szemüveg

A szakemberek szerint a vírusok terjedésének egyik legfontosabb eleme, hogy a kezünkkel a kórokozókat közel visszük a szánkhoz és az orrunkhoz. A kontaktlencse viselése fokozza ezt a hatást, mert az eszközt naponta kétszer vagy többször is eltávolítják és visszahelyezik a tulajdonosaik, és ilyenkor megérintik a szemüket vagy az arcukat, ami fokozott fertőzésveszélyt jelent. A szemüvegesek kevesebbszer nyúlnak az arcukhoz a tapasztalatok szerint - mondta Dr. Thomas Steinemann, az Amerikai Szemészeti Akadémia (AAO) orvosi szóvivője a CNN beszámolója szerint.

Szemüveg vagy kontaktlencse? Az orvosok az előbbire szavaznak - Fotó: Getty Images

Mi a baj a kontaktlencsével?

Steinemann szerint az emberek egy része normális esetben nem törődik sokat a higiéniával. Kézmosás nélkül nyúlnak az arcukhoz, dörzsölik meg a szemüket, majd az arcukat, belenyúlnak a fülükbe, aztán az orrukba, és megint a szemükbe. Azaz elvben a környezetünkben levő vírusokkal szinte beoltják magukat. A szemüveg bizonyos fizikai akadályt jelent e mozdulatok számára, továbbá némi védelmet nyújthat a lebegő koronavírussal fertőzött részecskékkel vagy cseppekkel szemben. Persze sokkal valószínűbb, hogy afertőzésa szájon vagy az orron át történik, mint a szemen keresztül. Egy olvasószemüveg nem tekinthető védelmi eszköznek, de egy keveset mégis segít a SARS-CoV-2 távoltartásában.

Nem valószínű, hogy a szem az új koronavírus vagy bármilyen másik vírus fertőzési pontja lenne. "A SARS-CoV-2 elméletileg a szemen át is bejuthat a szervezetbe, de erre nincs bizonyíték" - szögezte le Steinemann. William Schaffner, a nashville-i Vanderbilt Egyetemfertőző betegségekszakértője is úgy véli, hogy a szem koronavírusos megfertőződése lehetséges, de ez mégis kissé túlzó feltételezés.

Sokkal valószínűbb, hogy az új koronavírus kötőhártya-gyulladást okozhat, ami egy nagyon fertőző betegség, amely a szemfehérjét és a szemhéj belső részét érinti. A kötőhártya egy módosult nyálkahártya, olyan, mint ami a szájat, az orrot, az orrüreget vagy a garatot béleli. Ez a nedves környezet, kellemes és vendégszerető feltételeket kínál a vírusok számára. Valójában nagyon sok olyan szervezet létezik, amely könnyen hozzátapadhat a kötőhártyához, vagy a rajta nyugvó kontaktlencséhez.

Kötőhártya-gyulladás és SARS-CoV-2

A kötőhártya-gyulladás könnyezést, viszkető érzést, homályos látást okoz, vörösre vagy rózsaszínre színezi szemünk fehérjét, gennyes váladékot eredményez, ami kiürülve reggelre összeragaszthatja a szemhéjat. Kínából és a világ minden tájáról származó beszámolók azt mutatják, hogy a COVID-19-ben szenvedő betegek 1-3 százaléka kötőhártya-gyulladást is kapott.

Ez azért ad okot aggodalomra, mert a koronavírus a fertőzött személy szemváladékával is terjedhet. Ha valaki egy szemdörzsölés után megérint egy tárgyat, az potenciálisan vírustovábbító ponttá válik. Az amerikai szemészek különféle szakmai szervezetei ezért azt ajánlják, hogy az orvosok csak a sürgősségi eseteket kezeljék, halasszák el a rendelőben szokásos viziteket és a műtéteket egyaránt, mert nem válhatnak egy potenciálisan halálos betegség terjesztőivé. Az AAO nemrégiben bemutatott tanulmánya mindenesetre nem talált bizonyítékot arra, hogy a COVID-19-ben szenvedő betegek könnyeivel továbbadható a vírus, ráadásul ebben a vizsgálatban senkinél sem jelent meg a kötőhártya-gyulladást. Ezért még mindig nem világos, hogy a SARS-CoV-2 képes-e a könnycseppekkel terjedni.

A szemen megjelenő vörösség mértékét befolyásolhatja a kötőhártya-gyulladás kórokozója is. A járványos kötőhártya-gyulladás például jól felismerhető a kötőhártya haragos vörös színéről, a belső szemzugban lévő félhold alakú kis kötőhártya-lemez is duzzadt és élénkvörös. Az adenovírusok okozta gyulladás - amelyek közé a járványos forma is tartozik - típusosan egyoldalian kezdődik, s a folyamat általában még kezelés mellett is átterjed a másik szemre. Részletek!

A kötőhártya-gyulladás - habár öszefüggésbe hozható a COVID-19-cel - nem tekinthető a betegség tünetének - hangsúlyozzák a szakértők. A SARS-CoV-2 ugyanis csak egy a sok vírus közül, amelyek kötőhártya-gyulladást okozhatnak. Valójában ez a fertőzés annyira általános, hogy a tudósok számára egyáltalán nem volt meglepő az új koronavírus ilyen képessége. A különféle mikrobák mellett a füst, a por, az allergiás reakciók, samponok, az úszómedence klórtartalma, de akár a szemcseppek is felelősek lehetnek a kötőhártya-gyulladásért. Ha azonban a COVID-19 többi szimptómája is megjelenik - azaz láz, száraz köhögés, légszomj stb. - akkor a kötőhártya-gyulladás megerősítheti, hogy a SARS-CoV-2 fertőzéséről lehet szó. Ha csak tüsszög valaki, vagy viszket a szeme és az orra, alighanem allergiáról van szó.

A koronavírussal való megfertőződést azonban nem vehetjük félvállról. Ezért a szakemberek is arra hívja fel a figyelmet, hogy tartsuk be a távolságtartás és a higiénia szabályait, és ebbe beletartozik a kontaktlencse fertőtlenítése is. De sokkal jobb, ha szemüveget viselünk, mert annak a tisztántartása is egyszerűbb.