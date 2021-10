Az amerikai Merck gyógyszergyár és a Ridgeback Biotherapeutics vállalat nyilvánosságra hozta egy szájon át szedhető, vírusellenes gyógyszer korai vizsgálati eredményeit. Ezekből az körvonalazódik, hogy a molnupiravir nevű kísérleti szer felére csökkentheti a koronavírus-fertőzés miatti kórházi kezelés és az elhalálozás kockázatát - írja a Merck sajtóközleményét idézve a CNN.

A szer klinikai tesztelése során a molnupiravirt kapó 385 beteg 7, 3 százaléka került kórházba, vagy halt meg COVID-19 okozta megbetegedés miatt, míg a kontrollcsoport 377 tagja közül - akik placebót kaptak - 14,1 százalék. A vizsgálatba egyébként olyan felnőtteket vontak be, akik nem kaptak koronavírus elleni oltást, és afertőzésszempontjából fokozott kockázatnak vannak kitéve meglévő alapbetegségeik - mint a cukorbetegség, az elhízás, vagy a szívbetegség - miatt.

A részletes kutatási eredményeket még nem hozták nyilvánosságra, a jelenleg rendelkezésre állókat pedig szakmailag nem lektorálták, ennek ellenére a Merck bizakodó. A vállalat bejelentette, hogy hamarosan sürgősségi felhasználási engedélyért fog folyamodni az Amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hatósághoz (FDA), hogy széles körben alkalmazhassák a molnupiravirt.

"Egy olyan szájon át szedhető tabletta, ami képes meggátolni a vírus replikációját, változást hoz majd a betegek kezelésében" - nyilatkozta Scott Gottlieb, az FDA korábbi biztosa a CNN egyik műsorában.

Mi különbözteti meg a molnupiravirt más vírusellenes szerektől?

Jelenleg a Gilead Sciences által gyártott, Veklury néven forgalmazott - eredetileg az ebola- és a Marburg-vírus-fertőzés kezelésére szolgáló - remdesivir az egyetlen olyan antivirális hatóanyag, amelyet az FDA engedélyezett a COVID-19 okozta megbetegedés kezelésére. Ezt azonban nem szájon át, hanem intravénás infúzióval adják be, ami megnehezíti a felhasználását, ráadásul időközben kiderült, hogy nem minden betegnél válik be. A jelenlegi vizsgálati eredmények alapján úgy tűnik, hogy a remdesivir nem csökkenti a halálozás kockázatát, de ha a betegség korai szakaszában kezdik adagolni, gyorsabban javulhat a betegek állapota. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) egyelőre nem ajánlja széles körű - vagyis a klinikai vizsgálaton kívüli - alkalmazását.

A világ számos országában favipiravir hatóanyagú tablettákat is bevetnek a koronavírusos betegek kezelésére, ám ennek komoly hátulütője, hogy a kezelést a tünetek megjelenésétől számított 5-7 napon belül el kell kezdeni, hogy valóban hatékony legyen.

Mark Denison, a Vanderbilt Egyetem virológusa a CNN-nek elmondta: a molnupiravirt működési módja különbözteti meg a remdesivirtől. Előbbire jellemző a mutagenezis - egy molekuláris biológiai módszer, amivel genetikai változásokat lehet végrehajtani -, ami Denison érzékletes példája szerint nagyjából olyan, mintha autóval haladnánk, és menet közben kátyúk keletkeznének az úton.

A molnupiravir kifejlesztésén is dolgozó Myron Cohen, az Észak-Karolinai Egyetem orvostudományi és járványtani professzora elmondta: három célt érdemes kitűzni egy ehhez hasonló antivirális gyógyszernél. Hogy megakadályozza a betegség előrehaladását, vagyis súlyosbodását, hogy szedésével elkerülhetők legyenek a hosszú-COVID-dal járó hátramaradó egészségügyi hatások, és megelőző kezelésként alkalmas legyen arra, hogy a koronavírus-fertőzésben szenvedők kisebb valószínűséggel adják át a vírust másnak. A molnupiravir esetében most azt is vizsgálják, hogy képes-e megakadályozni a vírus terjedését az egy háztartásban élők között, amennyiben valaki ki volt téve a fertőzésnek, de még nem produkált pozitív PCR-tesztet.

Szakemberek szerint ugyanakkor fontos észben tartani, hogy noha egy otthoni kezelés részeként bevehető tabletta megkönnyítené a betegek gyógyulását és valamennyire tehermentesítené az egészségügyi ellátórendszert, egyelőre nem helyettesítheti a vakcinákat, csak kiegészítő eszközként érdemes számba venni. Sajtóértesülések szerint a Merck mindenesetre már 1,7 millió kezeléshez elegendő szerre szerződött az amerikai kormánnyal.

