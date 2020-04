Koronavírus: 3 ország ellenőrzése alatt tartotta. De hogyan?

Annak érdekében, hogy a már megfertőződött betegek ne adhassák tovább a kórt, fel kell kutatni, és el kell különíteni őket. Amesh Adalja, a baltimore-i Johns Hopkins Egészségbiztonsági Központ vezető tudósa szerint ez egy kipróbált módszer a járványok kontrollálására. Ha kielemezzük, hogy a különböző ázsiai országokban hogyan reagáltak a koronavírus kitörésére, akkor kiderül, hogy ez az intézkedéseik lényege - olvasható a Health Day orvosi hírportálon.

Hanoiban pezseg az élet március végén. Időben léptek és eddig elkerülték a bajt - Fotó: Getty Images

A COVID-19 első eseteivel december elején találkoztak a kínai nagyvárosban, Vuhanban egy élő állatokat, halat és a tenger gyümölcseit is árusító piacon, nem messze egy nagyobb vasútállomástól. Ravina Kullar, a kaliforniai Expert Stewardship antimikrobiális problémákkal és fertőzésmegelőzéssel foglalkozó cég epidemiológusa elmondta, hogy miközben a világ nagyrésze e hírek hallatán megfigyelő és várakozó álláspontra helyezkedett, Vietnám teljesen más megközelítést alkalmazott. Már december 31-én elkezdték a tesztelést. Proaktívak voltak, és ez kulcsfontosságú a járványok megelőzéséhez. A túlzottnak vélt óvatosság azonban végül jót tett az országnak. A vietnami kormánytisztviselők naponta legalább egyszer sajtótájékoztatót tartottak, ahol őszinte és pontos információkat szolgáltattak a koronavírus-helyzetről. "Nagyon nyitottak és őszinték voltak a vietnami polgárokkal, és ez tényleg jó szolgálatot tett" - jegyezte meg a szakértő.

A Johns Hopkins koronavírus-felmérése szerint a több mint 96 milliós lakosságú Vietnamban, mindössze 153 megerősített eset volt. A vizsgálatok hiánya más országokban többféle autoriter intézkedését is indokolttá tette. Ha valahol nincs diagnosztikai tesztelési kapacitás, ott például a kijárási korlátozással lassítanák a terjedést, mert nem tudják, hogy hol vannak fertőzéses esetek, hol pedig nincsenek - vélekedett Adalja.

Páciens telefonfülkék

Dél-Korea egy új módszert is alkalmazott, beindította a "páciens telefonfülkék" rendszerét, hogy segítse a lakosságot a COVID-19 gyors és biztonságos tesztelésében. Egyszerre egy ember léphet be az üvegfallal ellátott fülke egyik oldalára, felveszi a kézibeszélőt, és így tud kapcsolatba lépni az üveg túloldalán álló egészségügyi szakemberrel. Az üvegfalba applikált gumikesztyű segítségével a kórházi dolgozó le tudja venni a mintát anélkül, hogy potenciálisan ki lenne téve a vírusnak. A kórház hét perc alatt képes közölni az eredményt. "Nekünk semmi hasonlónk nincs. Koreában viszont a legtöbb kórházban gyorsan beüzemelték ezeket az egységeket. Így megvizsgálhatják a pácienseket anélkül, hogy a kórházi személyzetnek érintkeznie kellene velük" - mondta Kullar. Dél-Korea lakossága több mint 51 millió, ahol (március 31-én) 9 9781 megerősített COVID-19 esetről tudnak. Habár újabb esetek továbbra is vannak, márciusban már sokkal alacsonyabb szögben folytatódik a járványgörbe, mint februárban, amikor igen gyorsan emelkedett az esetszám.

Dél-Korea, Vietnam és Tajvan is tanultak a 2003-as SARS-járványból, és a hasonló válságok kivédésére olyan közegészségügyi infrastruktúrát építettek fel, amely azonnal képes reagálni. A kínai szárazföldtől mindössze 130 kilométerre található Tajvannak jó esélye volt, hogy a COVID-19 egyik gócává váljon, hiszen a sziget és Kína között állandó a népességáramlás. De a 23 millió tajvani lakos közül csak 252-en fertőződtek meg a hivatalos adatok szerint.

Helyi tudósítások szerint - akárcsak Vietnamban - Tajvanon ugyancsak december 31-én kezdték meg a Vuhanból érkező utasok átvizsgálását. Az átvilágítást egy héten belül kibővítették, és már azokat az embereket is tesztelték, akik a Vuhan környéki Hubei tartományból érkeztek. Emellett megkezdődött a szigorúbb határellenőrzés, karantén rendeletet adtak ki, bezárták az iskolákat, valamint felállítottak egy parancsnoki központot hozott a helyi önkormányzatok és lakosság közötti gyors kommunikáció érdekében.

Gyors tesztelés és kontaktkövetés

A közegészségügyi intézkedéseknek, például a gyors tesztelés és a kontaktkövetés lehetőségének meg kell lennie mindenütt, arra az időpontra, amikor az egyes országok elkezdik feloldani a korlátozásokat - szögezte le Adalja. A tajvani és dél-koreai tapasztalatok azt mutatják, hogy nem csak a totalitárius rendszerek drákói intézkedései képesek megállítani a vírus terjedését, hanem a demokráciák is hatékonyan reagálhatnak a járványra - jegyezte meg Kullar.

Egy másik példa erre Németország, ahol ötödik legmagasabb a megerősített esetek száma (március végén mintegy 67 ezer), de csak 650 haláleset történt. Kullar szerint abban, hogy sokan túlélik a fertőzést, a német egészségügyi ellátórendszernek, különösen az ápolóknak van jelentős szerepük. Németországban 1000 lakosra 13 ápoló jut, ami a legmagasabb a többi COVID-19-cel súlyosan fertőzött ország között. Az ápolók nagyobb száma azt mutatja, hogy a személyzetnek ez a része jelenti kórházak gerincét, különösen az intenzívterápiás ellátásban. Felkészültek voltak, hogy valóban a betegek kezelésére és a túlélésre összpontosítanak - szögezte le az Expert Stewardship szakértője.