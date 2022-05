Koronavírus: jó hír a szennyvízadatokról

Hazánkban csütörtökön délelőtt napos időre készülhetünk, csapadék nem várható. Délután a napsütés mellett északnyugaton, északon megnövekszik a gomolyfelhőzet, és arrafelé helyenként zápor, zivatar is kialakulhat. A szél napközben eros nyugati lesz. Hajnalban 11, 16 fok várható. A hőmérséklet csúcsértéke 25, 30 fok között alakul. Késő este 16, 21 fok lesz. Csütörtökön front nem érkezik, de tovább fokozódik a meleg. Az érzékenyebbeknél alvásproblémák léphetnek fel, napközben pedig gyakori lehet a fáradtság, a tompaság. Az arra hajlamosaknél továbbra is jelentkezhet migrén, illetve a keringési panaszok is megszaporodhatnak. A szabadban a mért értékeknek megfelelő lesz a hőérzet, de a szél időnként pár fokkal csökkentheti azt. A légszennyezettség alacsony, kissé növekszik. A porkoncentráció közepes, alig változik. A légnyomás alig változik.

Egészséget befolyásoló hatások:

Magas pollenkoncentráció