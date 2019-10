Kikészítik idegeinket a választások

Európában régen nem volt annyi politikai nyugtalanság, mint mostanában. Ebben benne vannak az Európai Unió működési bizonytalanságai, a migrációs hullámot kihasználó manipulatív populista politikai módszerek és az ilyeneket alkalmazó politikusok előretörése, az ukrán helyzet és persze a britek egyre közelgő kilépése az EU-ból, azaz a Brexit. Magyarországon pedig vasárnap fontos önkormányzati választások lesznek. Azt gondolhatnánk, hogy ezek a jelenségek leginkább közegészségügyi vagy finanszírozási problémákat vetnek fel, de egy friss brit kutatás, amely a Brexit referendumhoz kapcsolódik, egészen új oldaláról mutatta meg, hogy milyen hatást gyakorolhatnak ránk a politikai események.

A BMJ Case Reports orvosi folyóiratban ismertetett tanulmány szerint ugyanis a politikai események súlyos károkat okozhatnak a mentális egészségünkben, és a pszichésen sebezhető emberek ilyen helyzetben különösen veszélyeztetettek lehetnek. A cikk egy 40-es éveiben járó férfi esetét elemzi, akit mentősök vittek a kórházba akut pszichotikus állapotban, három héttel a 2016. júniusában megtartott Brexitről szóló népszavazás után. A beteg zavart volt és nagyon izgatott, rendezetlen gondolatokkal és beszéddel. Hangokat hallott és téveszmék gyötörték. Az a paranoiás képzete támadt, hogy kémkednek utána, meg akarják ölni, illetve a rádióban és TV-ben közvetített beszélgetésekkel kifejezetten őt célozták meg.

Túl nagy az alapnyomás, amit a politika túlfeszít

Felesége elmondta, hogy a népszavazás eredménye óta (miszerint a szűk többség az EU-ból való kilépésre szavazott) egyre nehezebben birkózott meg a körülötte levő "politikai események természetével". Egyre inkább aggódott a faji indíttatású incidensek miatt, és nehezen tudott aludni. Annak ellenére, hogy gyógyszereket írtak fel izgalmának és álmatlanságának enyhítésére, a mentális egészsége olyannyira tovább romlott, hogy szükségessé vált a sürgős kórházi kezelése.

A pszichiátriai osztályon nyugtatót kapott, és körülbelül három hétig antipszichotikumokat is szednie kellett. A beteg szerencsére teljesen felgyógyult és két hét után hazabocsátották, s a legutóbbi ellenőrzéséig, ami 2019 júniusában volt, további pszichotikus epizódja nem volt. A cikk szerzője megjegyzete, hogy a családjában nem volt korábban mentális betegség. A népszavazást megelőzően azonban munkahelyi és családi nyomást tapasztalt, s mindkettő hozzájárulhatott mentális egészségének romlásához.

A folyóirat által ismertetett eset ugyancsak egyetlen beteg adott körülmények között előforduló problémájára tért ki, de a MedicalXpres orvosi portál szerint ez is elegendő figyelmeztetés arra, hogy a súlyosan stresszes események az akut pszichózisos betegek akár felénél is megjelenhetnek a kiváltó tényezők között.

A BMJ CR cikke szerint is a politikai események jelentős pszichológiai stressz forrásai lehetnek. Ezt nem csak a brit beteg esete alapozza meg, hiszen a népszavazás eredményének nyilvánosságra kerülése után az Egyesült Királyságban végzett felmérések azt mutatták, hogy a fiatalok körében a Brexit volt a szorongás egyik fő forrása. De hasonló eredményre jutott az a vizsgálat is, amely az Egyesült Államokban a 2016-os elnökválasztás hatásait vizsgálta. A válaszadók kétharmada az ország jövőjéért való aggódást jelentős stressztényezőnek nevezték, míg több mint 50 százalék a politikai légkört is a stresszorok közé sorolta.

Akiknek már volt pszichotikus epizódjuk

Azok pedig, akik egyébként is hajlamosak a mentális betegségekre, különösen kiszolgáltatottak lehetnek - a szerző szerint. Az ismertetett esetben a férfinak 13 évvel korábban már volt egy pszichotikus epizódja, amelyet a munkahelyi stressz okozott. Ez sokkal kevésbé volt súlyos, és néhány nap alatt felépült belőle, de arra utal, hogy lelkileg valószínűleg már sebezhető volt. Az akut és átmeneti pszichotikus epizódok korai figyelmeztető jeleinek azonosítása, különösen stresszes helyzetekben, fontos az azonnali kezelés és a gyors gyógyulás elérése érdekében. Ezek ugyanis azok a tényezők, amelyek jobb hosszú távú kilátásokat eredményeznek.

A pszichózist magyarul tébolynak nevezik, fő jellemzője pedig, hogy az érintettek realitásérzéke eltorzul, kapcsolatuk a valósággal elvész. Ez döntően téves eszmékben és érzékcsalódásokban nyilvánul meg. Hosszabb vagy rövidebb ideig tartó pszichózist rengeteg testi betegség és mentális zavar okozhat, de kiválthat ilyesmit alkohol- és kábítószer-fogyasztás, illetve ezeknek a szereknek a megvonása is. Ebből adódóan a pszichózis pontos gyakorisága nem ismert. A pszichózist okozó mentális zavarok közül a legismertebb a szkizofrénia, de vezet ilyen állapothoz mánia vagy depresszió is. Részletek!

Talán most nem olyan felfokozottak a várakozások, mint parlamenti választások idején szokásos, de az önkormányzati választások kimenetele így is valószínűleg sok ember számára okoz erős érzelmi hatást. Így azt sincs kizárva, hogy egyeseknél akut pszichotikus események alakulnak ki e politikai aktus következtében. Jobb tehát, ha jobban figyelünk azokra a családi, baráti vagy ismeretségi körünkbe tartozó emberekre, akikről tudjuk, hogy korábban már átmentek pszichés zavaron. Az ellen adott esetben keveset tehetünk - ha érdekelnek a közügyek -, hogy a választások az idegeinkre menjenek, de kellő empátiával és orvosi segítséggel megelőzhetjük, hogy bárkit megbetegítsenek.