Kiderült, rosszul ülünk a vécén

Nem a WC megjelenése okozta a legnagyobb problémát, hanem az a testtartás, amikor úgy foglalunk helyet az ülőkén, hogy combunk vízszintesen, a lábszárunk pedig arra 90 fokos szögben helyezkedik el. Ha így teszünk, képtelenség olyan pozícióba állítani a törzsünket, hogy a széklet könnyen távozhasson. Már a pottyantós illemhelyen is kialakult ez a civilizációs kompromisszum, amely a kényelem oltárán feláldozza a biológiai hatékonyságot.

A modern wc-k rossz testartást kényszerítenek ránk

Ennek pedig megvan az ára. A széklet így olykor csak erőlködést kiváltva tud távozni. Emiatt pedig a Mayo klinika adatai szerint a felnőttek körülbelül felénél alakul ki aranyér vagy viszkető és égő érzés, ami a végbélnyílás és a végbél alsó szakaszának megduzzadt vénáinak köszönhető. A betegséget számos tényező előidézheti, beleértve a rossz étrendet, a székrekedést, a terhességet és az elhízást. De a bélmozgás során bekövetkező feszültség - ami a székrekedéses embereknél gyakran előfordul - szintén aranyérhez vezet. Ráadásul a székrekedés nemcsak aranyérhez, hanem más káros hatásokhoz is vezethet, mint például a méreganyagok szervezetben való felhalmozódása.

Milyen a helyes pozíció?

Fontos kérdés tehát, hogy a székeléshez felvett pozíció helyes megválasztása segíthet-e a problémák leküzdésében. Egy, a Digestive Diseases and Sciences szakfolyóiratban közzétett tanulmány szerint lehetséges, hogy igen. A tanulmány résztvevői három különböző testhelyzet egyikében helyezkedtek el. Vagy egy standard méretű (41-42 centiméter magas) WC-n ültek, vagy egy alacsonyabb, mindössze 31 centiméter magas ülőkén, vagy guggoló tartást vettek fel egy tartály felett. A vizsgálati alanyokat felkérték, hogy jegyezzék le az erőfeszítéseiket, beleértve azt is, hogy mennyi időbe telt és mekkora erőfeszítést igényelt eredményt produkálniuk. A több tucat feljegyzésből érdekes kép bontakozott ki. Akik guggoltak, gyorsabban elvégezték a dolgukat. Csak 51 másodpercre volt szükségük, míg azok, akik magasan ültek, 130 másodpercet fordítottak a műveletre. Ráadásul a guggolók könnyebbnek is értékelték az ürítést.

A tudósok szerint guggolva székeléskor a vastagbél enyhébb nyomást gyakorol a puborektális izomra, amely teljesen ellazul, a vastagbél kiegyenesedik, mindez pedig megkönnyíti és felgyorsítja a béltartalom kiürítését. Valószínű, hogy a világ jelentős részén ebben semmi újat nem találnak, hiszen milliárdok végzik a dolgukat guggoló technikával még Európa egyes részein is. Éppen ezért vannak, akik a WC-k hatékonyságán úgy javítanak, hogy a lábuk alá valamilyen emelvényt helyeznek, hogy a combjuk és a testük közötti ideális 30 fokos szöghöz jobban közelítsenek.

Az ilyen eszközöknek egy, a Journal of Clinical Gastroenterology folyóiratban nemrégiben megjelent tanulmány szerint már hivatalos orvosi nevük is van: DPMD (Defecation Posture Modification Device - székelési testhelyzet-módosító eszköz). Az Ohioi Állami Egyetem kutatói szerint a DPMD használata pozitívan befolyásolja a bélmozgások időtartamát és a belek teljes kiürítését, a kísérletekben résztvevők ugyanis jelentős javulásról számoltak be az eszköz használata mellett. Összesen 85 százalékuk érezte úgy, hogy teljesen kiürültek a belei, 90 százalékuknál csökkent a belek feszülése és 71 százaléknál a székelés időtartama. A kutatók azt is megállapították, hogy a DPMD-k alacsony költségű noninvazív megoldást kínálnak a székrekedés hatásainak mérséklésére mind a járóbetegeknél, mind pedig a kórházi ellátásban, különösen azzal, hogy a gyógyszerezés költségeit mérséklik.

Milyen gyakran üljünk neki?

Ha a székrekedést meg kell előznünk, hogy megakadályozzuk az abból fakadó további egészségi zavarok kialakulását, akkor vajon mindennap ki kell üríteni a beleinket? Nos, emésztőrendszerünk akár egy hétig is képes tárolni a székletet. Ez azt jelenti, hogy bár valóban a rendszeresség a legfontosabb, de ez nem feltétlenül jelent egynapos periódust.

Annak azonban vannak hátrányai, ha valaki túl ritkán székel, mert ilyenkor nagyobb a valószínűsége a székrekedés, a hátfájás és gyomorban érzett diszkomfort kialakulásának. Ezenkívül számolni kell a zavaró teltségérzettel is. Amikor pedig végre sikerül megszabadulni a salaktól, az nagyon bűzös lesz, mert a bélben hosszabb ideig tartózkodó tápanyag lebomlása során több rossz szagú gáz szabadul fel.

A rendszertelen székelés egyebek mellett annak a következménye lehet, ha nem megfelelően étkezünk vagy túl keveset edzünk. Ezért fontos ügyelni arra, hogy táplálékunk megfelelő mennyiségű rostot tartalmazzon - ez a legtöbb felnőtt számára naponta 20-35 gramm -, ami karbantartja a bélmozgásunkat és még a szívbetegségeket is segít megelőzni. A napi tréning pedig elősegíti a hasi izmok mozgását és az emésztőrendszer folyamatos mozgatását. Szükség van arra is, hogy megfelelő mennyiségű folyadékot fogyasszunk, ami hatással van a beleinkben mozgó anyag állagára.

Amikor a felsorolt tényezők együtt vannak, a nagy dolog már nem is tűnik olyan nagynak. Azt is jó tudni, hogy minél tovább visszatartjuk a székletet, később annál nehezebb lesz távozásra bírni, mert egyre jobban megszilárdul, egyre keményebbé válik a vastagbélben, és nem csak nehezebb, hanem fájdalmasabb lesz megszabadulni tőle. Olyannyira, hogy a végbélben akár sérüléseket is okozhat. Mi tehát a helyes székelés titka? Megfelelő étkezés és hidratálás, elegendő mozgás, rendszeresség és biológiailag hatékony testtartás.