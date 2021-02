Készülnek az olcsó orrspray-k a COVID-19 ellen

Először tavaly augusztusba lehetett arról hallani, hogy olyan nazális sprayk fejlesztése kezdődött el, amelyek a behatolás várható helyén, tehát az orrban akadályozzák meg a koronavírus bejutását a szervezetbe. A napokban pedig arról is beszámoltunk, hogy a Pécsi Tudományegyetem virológusainak részvételével egy nemzetközi projekt keretében már meg is indult a klinikai vizsgálat Németországban annak igazolására, hogy egy (évek óta sikeresen alkalmazott antihisztamint) azelasztint tartalmazó orrspray képes-e visszaszorítani az orrnyálkahártyán a SARS-CoV-2 koronavírus megtapadását és szaporodását afertőzéskorai szakaszában.

A sor két újabb kísérleti gyógyszerrel bővült. A Novo Sapiens tudományos magazin cikke egyrészt egy fejlesztés alatt álló ausztrál készítményt ismertet, amely a légúti traktus immunrendszerére alapoz, és a legtöbb náthás megbetegedésért felelő rhinovírus ellen is hatásos. Ez azért fontos, mert a szóban forgó kórokozó tehet sok asztmás esetről, és szerepet játszik a krónikus obstruktív tüdőbetegség (COPD) kialakulásában is. A New York-i Columbia Egyetem tudósai pedig kifejlesztettek egy légzőszervi vírusok elleni gyógyszert, amely az ausztrál orrpermethez hasonlóan képes blokkolni a SARS-CoV-2 terjedését.

Ami jó a rhinovírus ellen, az jó a SARS-CoV-2 feltartóztatására is

Az ausztráliai Newcastle-i Egyetem kutatói megállapították, hogy az INNA-X nevű gyógyszer hatékonyan működött egy preklinikai modellben és laboratóriumi körülmények között az emberi légutak sejtjeiben is. Az INNA-X kezelés a rhinovírus-fertőzés előtt erősen csökkentette a vírusterhelést és gátolta a gyulladást. A csapat szerint ez a hatóanyag ígéretes lehet egy újfajta védelemre a légzőszervi vírusok ellen. Az INNA-X-ről azt is kimutatták, hogy rendkívül hatékonyan csökkenti a SARS-CoV-2 vírus terjedését is. A következő hetekben Ausztráliában megkezdődnek a humán kísérletek is.

A Columbia Egyetemen a kutatók pedig egy olyan légzőszervi vírusok elleni hatóanyagot fejlesztettek ki, amely blokkolta a SARS-CoV-2 terjedését a görényekben. Feltételezhető, hogy az orrspray megakadályozhatja a megfertőződést is. A permetben lévő vegyület egy lipopeptid, amelyet arra terveztek, hogy megakadályozza az új koronavírus bejutását a gazdasejtekbe. Az antivirális lipopeptid előállítása olcsó, hosszú az eltarthatósági ideje, és nincs szükség hűtésre.

