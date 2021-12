Lassan a magyarokat (és nem csak őket) legalább annyira megosztják a covid-járvánnyal kapcsolatos álláspontok, mint a politika. Az egyre feljebb ívelő negyedik fertőzéshullám láttán akár nagy tétekben is fogadhatnánk, hogy a családi összejöveteleken az egyik leggyakrabban előkerülő téma az lesz, hogy mit kellene kezdeni a COVID-19-cel, hogyan kellene viszonyulni hozzá, mit kellene tennie a kormánynak, a hatóságoknak, a közösségeknek és az embereknek.

Mindenkinek megvan a véleménye, de a veszekedés elkerülhető. Fotó: Getty Images

Sajnos jó esély van arra is, hogy az ünnepi hangulatot a legjobb szándék ellenére is elrontja egy sarkos megjegyzés miatt felparázsló vita. Ezúttal nem abban akarunk tanácsot adni - vagy igazságot tenni a tudományos kutatásokat felhasználva -, hogy kinek van igaza az oltásokkal, a maszkviseléssel vagy a korlátozások bevezetésével kapcsolatban. Abban szeretnénk segíteni, hogy e súlyos problémákat (vagy bármilyen másikat) érintő beszélgetések úgy folyhassanak, hogy abból ne legyen veszekedés.

Privát és nyilvános

Sőt, ennél tovább megyünk. A tanácsaink kiterjednek az online kommunikációra is, hiszen - különösen a mostani járványhelyzetben - sok rokonnal vagy baráttal valószínűleg csak valamilyen digitális csatornán tudunk érintkezni, találkozni. Ha a beszélgetésre nem privát csatornát használunk, és a véleményünket sokan láthatják, megtörténhet, hogy olyanok is hozzászólnak, akiket talán nem is ismerünk. Ha nem vigyázunk, az eszmecserét gyorsan felválthatja a szájkarate.

Ahhoz, hogy hatékonyan és békésen tudjunk kommunikálni, két dologra biztosan szükségünk van. A beszélgetőpartnerünk szándékának felismerésére és olyan nyelvi eszközökre, amelyekkel produktívan, nem konfrontatív módon lehet beszélgetni, és segíteni szeretteinknek, barátainknak, ismerőseinknek a hiteles információk és források keresésében.

Az ilyen beszélgetések nem könnyűek, mert Magyarországon az egészségértés nem áll túl magas szinten, ráadásul a valótlanságok, a hamisított tartalmak, a manipulált fényképek és videók vagy összeesküvés-elméletek befogadására elég nagy a hajlandóság.

Egy kutatás szerint a netes trollokat sokszor a szadizmushoz, a pszichopátiához és a macchiavellizmushoz kapcsolható vonások jellemzik. A trollkodás a szadizmussal mutatta a legszorosabb kapcsolatot. A kutatók ezt azzal magyarázták, hogy egyesek élvezik, ha mindennel vitatkoznak és szándékosan fájdalmat okozhatnak másoknak.

Ha valaki még sohasem hallott arról, hogyan lehet kiszűrni a manipulált tartalmakat, az online csevegések során pedig a manipulátorokat, a provokátorokat vagy a trollokat, nézze meg az Idea Alapítvány honlapján az erre felkészítő tartalmakat. Akit az összeesküvés-elméletek kiszűrése érdekel, meglátogathatja az Európai Unió e célra létrehozott weboldalát. Mi viszont egy infografikán foglaljuk össze a legfontosabb tudnivalókat.