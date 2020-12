Így szűrhetők ki a hosszú távon fertőző koronavírus-hordozók

A molekuláris diagnosztika standard eszköz a SARS-CoV-2 genetikai anyagának (RNS) kimutatására. Az eredményt akkor tartják megbízhatónak, ha két egymást követően - 24 óránál nagyobb időintervallum meghagyásával - levett légzőszervi mintát használnak a tesztelésre. Amennyiben ilyenkor negatív az eredmény, és nem jelentkeznek a páciensnél a betegségre jellemző tünetek, akkor befejezheti a karantént és visszatérhet a normális tevékenységéhez.

A PCR-teszt kiszűrheti, hogy tünetmentessége ellenére ki lehet hosszú ideig fertőző. Fotó: Getty Images

A legújabb kutatások azonban azt mutatják, hogy bár a SARS-CoV-2 RNS-e a molekuláris teszteléssel hetekig kimutatható a tünetek megjelenése után, ez nem feltétlenül jelenti a fertőző vírusrészecskék jelenlétét. De mindez fordítva is megtörténhet. Egy új tanulmányban, amelynek két hónap alatt elvégzett közel 30 ezer COVID-19-teszt eredményeit vizsgálták át, világossá vált, hogy a vírusok észlelése a ragályosságotra is utalhat.

Ezért fontos a ciklusküszöb

A Johns Hopkins Egyetem orvosi és közegészségügyi karán dolgozó kutatók vezetésével készült vizsgálat a 2020. március 11. és május 11. közötti időszakot értékelte. A 29 686 orrgarat tamponnal levett mintát a SARS-CoV-2 RNS ismételt polimeráz láncreakció (PCR) diagnosztikai teszteknek vetették alá. A PCR-vizsgálat nagyon specifikus, amely a vírusos RNS-t fluoreszcens jel felhalmozódásával detektálja. A pozitív jel megszerzéséhez szükséges alkalmak számát ciklusküszöbnek (Ct) nevezik, az alacsony Ct-pontszám nagy mennyiségű SARS-CoV-2 RNS-t jelent, a magas pedig éppen ellenkezőleg.

h i r d e t é s

"A minták egy részét sejtkultúrákba is kihelyeztük, hogy megfigyelhessük, növekednek-e az élő vírusrészecskék. Ily módon összehasonlíthattuk a Ct-értékeket a laboratóriumban tapasztalható tényleges vírus-viselkedéssel, hogy lássuk, vajon az észlelt vírus fertőző is volt-e egyben" - mondta Heba Mostafa, az egyetem orvosi karának patológus kutatója, a tanulmány társszerzője a Johns Hopkins hírportáljának.

Végig ugyanaz a vírus volt látható

A vizsgálatok azt mutatták, hogy a SARS-CoV-2 sejtkultúrájának növekedésével járó átlagos Ct-érték 18,8 volt. Megfigyelték a vírusnövekedést az első pozitív eredmény után 20 nappal gyűjtött mintákból is, főleg olyan betegeknél, akiknél a mintavétel idején megjelentek a COVID-19 tünetei. Az első és az azt követő vizsgálatok során összegyűjtött RNS-ekből származó teljes genom szekvenálása bizonyítékot szolgáltatott arra, hogy végig ugyanaz a vírus volt látható. A negatív eredményeket követő pozitív tesztek Ct-értékei 29,5-nél is magasabbak voltak, és nem voltak összefüggésben a tenyészetben megfigyelt vírus-növekedéssel.

A magyarországi koronavírus-tesztelés alakulása már régóta vita tárgya. Sok szakértő szerint jóval többet kellene tesztelni (és erre valamilyen szinten még lehetőség is lenne), mások arra hívják fel a figyelmet, hogy az új tesztekkel született pozitív eredmények száma messze felülmúlja az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ötszázalékos ajánlását. A WHO szerint ugyanis a járványt akkor lehet kordában tartani, ha öt százalék alatt van a pozitív esetek aránya. Részletek!

"Megállapításaink alátámasztják azt az elméletet, miszerint az alacsony Ct-értékek a SARS-CoV-2 diagnosztikai tesztekben a működőképes vírushoz kapcsolódnak, és hogy az ismételt tesztek során az RNS-kimutatása azt is jelezheti, hogy valaki továbbra is fertőző és tartós tünetei vannak. Ugyanakkor további vizsgálatokra van szükség annak megállapításához, hogy a Ct-értékek és a sejttenyészetek felhasználhatók-e együtt klinikai döntések meghozatalához, diagnosztikai stratégiák kidolgozásához, illetve azoknak az embereknek az azonosításához, akik legnagyobb valószínűséggel terjesztik a SARS-CoV-2-t" - jelentette ki Mostafa.

A mostani vizsgálati eredmények abból a szempontból is fontosak lehetnek, hogy hozzásegíthetik a szakembereket annak az időtartamnak a meghatározásához, amely alatt egy COVID-19-ben szenvedő beteg még tovább tudja adni a vírust. Ez pedig lehetővé teheti, hogy hatékonyabb izolációs gyakorlatokat alakítsanak ki. Azaz új karanténszabályok is születhetnek a mostani felismerés nyomán - számolt be a lehetőségről a Johns Hopkins hírportálja.