Így segít a magnézium a vércukor karbantartásában

A magnézium a szervezet mintegy 600 kémiai folyamatában vesz részt. Ennek ellenére a magnézium klinikai jelentőségét csak az utóbbi években ismerték el. Valójában évekkel ezelőtt a magnéziumot még "elfelejtett elektrolitnak" is nevezték - írta Jürgen Vormann, a müncheni Prevenciós és Táplálkozási Intézet professzora az American Journal of Nephrology folyóiratban. Az International Journal of Molecular Sciences szaklapban ismertetett friss kutatás szerint pedig a magnézium szerepet kaphat a prediabéteszben vagy a 2-es típusú cukorbetegek vércukorszintjének szabályozásában, de azoknak is segít, akik csak arra törekednek, hogy a vércukorszintjük egyenletesebb legyen.

Tudatos élelmiszer-választással a magnéziumszükségletünk nagyrésze fedezhető - Fotó: Getty Images

Hasonló megállapításokra jutott egy másik vizsgálat is. Úgy tűnik, hogy a magnézium csökkenti az éhomi vércukorszintet és az inzulinrezisztenciát a 2-es típusú cukorbetegségeknél, vagy akiknél fennáll a betegség kialakulásának veszélye - derül ki egy szisztematikus áttekintésből és metaanalízisből, amelyet az European Journal of Clinical Nutrition folyóirat közölt. Megállapították az is, hogy bárki számára, akinek a szervezetében alacsony az ásványi anyagszint, a magnézium jobb vércukorszint-szabályozást eredményezhet.

Mit tudunk a magnézium és a vércukor kapcsolatáról?

A szervezetünk átalakítja az elfogyasztott ételeket glükózzá. Amikor a glükóz bejut a véráramba, a hasnyálmirigy felszabadítja az inzulint. Az inzulin a kulcs, aminek segítségével a sejtek beengedik a glükózt és energiává alakítják. Az inzulin a májat is utasítja, méghozzá arra, hogy csomagoljon el némi glükózt későbbre. Ezért amikor a vércukorszintünk csökken annak eredményeként, hogy a sejtjeink és májunk felveszi a glükózt, a hasnyálmirigy sokkal lassabban szabadítja fel az inzulint. Az alacsonyabb inzulinszint azt üzeni a májnak, hogy bocsássa ki a tárolt glükózt, amikor több energiára van szükségünk. De mi köze van ehhez a magnéziumnak? - tette fel a kérdést a Mindbodygreen magazin.

A magnézium fontos szerepet játszik a glükózkontrollban és az inzulin anyagcserében, illetve számos folyamaton keresztül segíti a szervezetet azinzulinrezisztenciacsökkentésében. Az emberek inzulinrezisztenssé válhatnak genetikai vagy az étrendjükhöz és az életmódhoz kapcsolódó tényezők miatt. Az inzulinrezisztencia akkor következik be, amikor sejtjeink nem reagálnak a hormon által közölt jelzésre, hogy nyerjenek energiát a vércukorból - jelentette ki Erin Kenney, a lap által megkérdezett bostoni dietetikus.

Mivel a kémiai kulcs nem indítja be az energiatermelést, a hasnyálmirigy erre azzal reagál, hogy több inzulint termel, de idővel képtelen lesz fenntartani ezt a túlhajtott folyamatot. Eközbenvércukorszintmagas szinten reked, a máj túl sok glükózt tárol, illetve küld a zsírsejtekhez, ami súlygyarapodáshoz (vagy akár zsírmájhoz) vezet. Ha ezt a ciklust nem sikerül megszakítani, kialakulhat a prediabétesz, majd a 2-es típusú cukorbetegség.

A korábban említett kutatás összekapcsolta a magas magnéziumtartalmú étrendet a 2-es típusú cukorbetegség alacsonyabb kockázatával - hívta fel a figyelmet Kenney. Sőt a 2-es típusú cukorbetegség valójában magnéziumhiánnyal jár, állítja a World Journal of Diabetes folyóiratban közzétett áttekintés. Ha nem kap a szervezet elegendő magnéziumot az étrenden keresztül, sőt a vizeletürítés tovább csökkenti a tartalékokat, az ásványi anyagok alacsonyabb szintje a vércukor-problémák romlásához vezethet. "A magnézium hiánya tehát ronthatja az inzulinrezisztenciát" - állítja Kenney.

Akinek nincs 2-es típusú cukorbetegsége vagy prediabétesze, annak is előnyös a magnézium a vércukorszint szabályozásában, különösen, ha ásványi anyag hiánya van. A Diabetes & Metabolism folyóiratban közzétett, randomizált, kettős vak, placebo-kontrollos vizsgálat (amelyben sem az alanyok, sem az orvosok nem tudták, hogy melyik mintában van hatóanyag és melyikben nincs) megállapította, hogy a magnézium-kiegészítés javította az inzulinérzékenységet a nem cukorbetegeknél.

Hogyan optimalizálható a magnéziumszint?

A táplálkozási szakértő szerint a legjobb módszer, ha magnéziumban gazdag ételeket fogyasztunk, azaz sok feldolgozatlan élelmiszert eszünk, beleértve a friss gyümölcsöket, a zöld leveles zöldségeket, a diót, a teljes kiőrlésű gabonákat, a különféle magokat, darált marhahúst, joghurtot, gombát, sötét csokoládét, avokádót, hüvelyeseket, banánt.

Szakértői ajánlások szerint naponta mintegy. 310-420 milligramm magnézium kell a szervezetünk ideális működéséhez, bizonyos esetekben pedig még ennél is többre van szükség. Ez a helyzet például a terhesség, szoptatás, komoly fizikai megterhelés, emésztőrendszeri megbetegedés, diabétesz esetén, illetve a 65 év feletti életkorban. Statisztikai adatok szerint a 70 éven felüli férfiak és a tinilányok esetében különösen gyakori a magnéziumhiány, így nekik szintén érdemes fokozottan figyelniük, hogy elkerüljék a lehetséges negatív következményeket. Részletek!

Mivel sok magnéziumra van szükségünk az egészséges állapot fenntartásához, az étrend megváltoztatása nem biztos, hogy elegendő. A Physiological Review folyóiratban publikált kutatás szerint az Egyesült Államokban az emberek körülbelül 60 százaléka nem fogyaszt elegendő mennyiségű magnéziumot az étrendjén keresztül. A probléma egy része abból fakad, hogy a feldolgozási és gazdálkodási módszerek kiüríthetik az ásványi anyagokat élelmiszereinkből. A táplálékkiegészítők növelhetik a bevitelt és segíthetnek a vércukorszint szabályozásában. Ha valaki több magnézium hozzáadása mellett dönt, először feltétlenül forduljon orvoshoz, különösen, ha egészségi problémái vannak, vagy gyógyszereket, vagy más vitaminokat és ásványi anyagokat szed. Noha ritkán fordul elő, de a magnézium nagy adagokban mérgező lehet.