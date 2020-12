Így műtik robottal a szívet

Először is szögezzük le, hogy kevés magyar ember számíthat rá, hogy holnap esetleg robot fogja (pontosabban robottal fogják) műteni, mert a medicinának ez az ága még gyerekcipőben sem jár nálunk. Ennek finanszírozási okai vannak, ahogy erről Lőrincz Balázs Bendegúz, az egyik vezető európai robotsebész írt cikket a Magyar Narancsba.

A sebész mintha csak videójátékot játszana: a robotkarok végzik a fizikai munkát. Fotó: Getty Images

A robottal támogatott sebészet drága, és a magyar egészségügy nem dúskál a pénzben, így amerikai szívsebészek tapasztalatait vettük számba, hogy kiderüljön, miért lelkesednek az operálni képes robotokért. Az Amerikai Kardiológiai Kollégium nemrégiben készült összefoglalója szerint a minimálisan invazív szívsebészet 1995-ös bevezetése óta a robotrendszerek használata népszerűvé vált. A robotikát a leggyakrabban a koszorúér bypass-műtéteknél és a mitrális billentyű operációknál alkalmazzák. E technikák használata után ritkán van szükség további beavatkozásra. Számos tanulmány kimutatta, hogy a robottal asszisztált szívműtéten átesett betegek esetében a kórházi tartózkodás ideje, a szövődmények száma és a mortalitás jelentősen csökkent, összehasonlítva a nem robotizált szívműtéten átesett páciensek hasonló körülményeivel.

Kevésbé invazív és ez hatalmas előny

A műtétek közül a billentyűkorrekció a nehezebb, mert a szívbetegség mértéke, valamint a mitrális billentyűk mérete és alakja is jelentős eltérést mutathat az egyes embereknél. Hibás mitrális billentyű esetén, amikor a szív pumpál, a szelepként szolgáló billentyűk nem záródnak be megfelelően. Ez lehetővé teszi, hogy a vér visszaáramoljon a szívbe, így annak egy része a bal pitvarban marad. A szívnek keményebben kell dolgoznia a vér kipumpálása, a vérkeringés fenntartása érdekében, ami szívelégtelenséghez vezethet.

A mitrális billentyű helyreállítása és cseréje hagyományosan nyitott szívműtétet kíván, amiben általában a billentyűn végzett műveletek jelentik a betegnek a kisebb problémát. A mellkas felnyitásával keletkező komoly sérülés gyógyulása fájdalmas és hosszadalmas folyamat. A robottal végzett műtét ennél sokkal kevésbé invazív, hiszen kisebb a seb, enyhébb a vérzés, a beteg hamarabb kikerül az intenzív osztályról, és a kórházból, gyorsabb a gyógyulás és kevesebb a fájdalom - mondta PerWierup, a Cleveland klinika szívsebésze. Hozzátette, hogy semmi sem pótolja a műtétnél a sebész tapasztaltságát, amire a robotsebészeti munkában és a mitrális billentyű helyreállításában tett szert.

Arnar Geirsson, a Yale Egyetem szívsebészeti részlegének vezetője az intézmény portálján a technikáról elmondta: félreértés azt gondolni, hogy a műtétet egy gép önállóan végzi. A robotot a sebész irányítja, és az egész műtéti csapat ugyanúgy segít és együtt dolgozik, akárcsak egy hagyományos operációnál. "A robot csak egy kiterjesztés, egy eszköz, amelyet a sebész bonyolultabb műveletek elvégzésére használ" - szögezte le Geirsson.

Az ilyen műtétekről készült videókban (mi a Cleveland klinika sebészetén készült felvételt mellékeljük) pontosan látható, hogy a robot négy karját az orvos távolról irányítja egy konzol segítségével, míg a műtéti csapat többi tagja figyeli a beteget. A speciális "szemüveg" (okulár) segítségével az operátor a robot karjainak végén elhelyezett kamerák nagyított, háromdimenziós képét látja a műtét helyéről. Finom, folyékony - már-már karmesteri - kézmozdulatokkal mozgatja a joystickokat, a lábával pedig olyan pedálokat használ, amelyek pontos, egyenletes mozgást adnak a robotnak, miközben metszéseket ejt vagy varratokat készít.

A. Marc Gillinov, a Cleveland klinika vezető szívsebésze elmondta, hogy csak annál alkalmazzák ezt a technikát, akinél valószínűnek tartják, hogy legalább annyira biztonságosan és jó eredménnyel járnak, mintha a hagyományos módszert alkalmaznák. Stephanie Mick, a klinika szívsebésze pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy ezzel a módszerrel szűk helyeken is sokkal könnyebben boldogulnak, illetve jobban látják a műveleteket, mert a kamerát egészen közel vihetik az érintett pontokhoz.

Biztonságos és kevésbé megterhelő

"Két oka van, hogy szeretem - és jobbnak tartom - a mitrális billentyűműtétet robotikusan végezni. Először is ugyanolyan biztonságos, vagy még biztonságosabb, mint egy szokásos operáció. Másodszor, igazán kifizetődő a betegek számára, mert egy nagy nyitott szívműtétre számítanak. Ebből viszont gyorsan felépülnek, és sokkal jobban érzik magukat a műtét után, mert sokkal kevésbé invazív" - mondta Geirsson.

Amennyiben a katéteres koszorúér tágítás nem lehetséges, vagy nem hozná meg a kellően tartós eredményt, szóba kerül az éráthidaló, más néven bypass műtét. A műtét során a szívsebész egy egészséges érszakasz segítségével hidalja át a beszűkült vagy elzáródott koszorúér szakaszt azért, hogy a szívizom ismét kellő mennyiségű vérhez jusson. Részletek!

A Johns Hopkins orvosi egyetem értékelése szerint a robotikus szívsebészet fő előnye, hogy kevesebb kockázattal jár, mint a nyitott szívműtét. A sebésznek nem kell átvágnia a mellcsontot, hogy kinyissa a mellkast, hiszen négy kis 8-15 milliméteres metszésen keresztül vezetik be az eszközöket a test belsejébe. Azaz fel sem merül a nyílt szívműtétek számos lehetséges szövődménye. Ám a robotikus szívsebészet is érzéstelenítést, altatást kíván, és emiatt mindig vannak kockázatok, beleértve egy szívrohamot, stroke-ot, valamilyen fertőzést, vagy akár a halált is. Bizonyos esetekben az is előfordulhat, hogy az orvos nem tudja a robottal befejezni a műtétet, és át kell térni a nyílt műtétre. Ezek a veszélyek fennállnak, ám a technika megbízható, és az orvosok egyre több tapasztalatra tesznek szert általa.