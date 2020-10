Így hatott a Forma-1-re a koronavírus-járvány

Azután, hogy a teljes Forma-1-es cirkusz megérkezett a március 13-15. közöttre tervezett Ausztrál Nagydíjra, a melbourne-i Albert Parkba, eluralkodott a káosz. A McLaren csapat egyik tagjának pozitív lett a COVID-19 tesztje, és az istálló távozott a versenyről. De végül afélelemés a bizonytalanság miatt az egész nagydíjat törölték. Azóta ismét működik a versenysorozat, de egyáltalán nem volt könnyű elérni, hogy mindenki biztonságban érezhesse magát a garázsokban és a pályák környékén.

Lewis Hamilton és a Mercedes-csapat tagjai a nürburgringi győzelmet ünneplik. Fotó: Getty Images

A Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) úgy véli, hogy az általa bevezetett COVID-19 protokollokkal sikerül elérni, hogy bárhol, ahol engedélyezik a versenyek megrendezését, a Forma-1 "kényelmesen" le tudja bonyolítani a futamokat. A versenyek irányító testülete és az F1 tulajdonosa, a Liberty Media végül a teljes szezont kitöltő eseménynaptárt tudott összeállítani (Ausztriában júliusban újraindultak a futamok). A Formula-1 a világ számára nem csak azt az üzenetet közvetítette ezzel, hogy képes alkalmazkodni a megváltozott körülményekhez, hanem azt is, hogy amit a képernyőre kerül, azzal példát mutat rengeteg rajongó számára, például a maszkviselés fontosságáról.

A COVID-19-protokoll bevált

Bruno Famin, a FIA műveleti igazgatója - ő a COVID-19 protokolljainak felelőse a versenyeket irányító testületben - a Motorsport.com portálnak adott interjúban elmondta, hogy szerinte amíg a kormányok örömmel fogadják az F1-et, addig bármely országban rendezhetnek versenyt. Egyetlen igazi problémát lát: a kormányok által bevezetett utazási korlátozásokat. "Már versenyeztünk néhány országban vagy olyan régióban, ahol a COVID-helyzet elég rossz volt, de kezelni tudtuk. A versenysorozatban profin közreműködő emberek bizonyították, hogy a protokoll minden körülmények között működik" - közölte Famin, és rámutatott, hogy a versenyzés szempontjából persze nem a saját szigorú előírásaik betartása a legfontosabb, hanem az adott ország előírásai. Különösen, hogy az F1-cirkuszhoz tartozó embereket karanténba küldik-e vagy sem. Ez ugyanis döntő lehet egy-egy verseny sorsát illetően.

Az F1 abban reménykedik, hogy a következő szezonra "normálisabb" naptárt állíthat össze, habár jelenleg még nem világos, hogy a hagyományos helyszínek közül hány kaphat zöld utat a bizonytalan körülmények miatt, amit nyilván befolyásol majd, hogy a koronavírus-járvány hol lobban fel a következő hónapokban. A FIA-nak körülbelül hat hétre van szüksége, hogy egy adott helyszínen képes legyen az eseményt megrendezni. "A folyamatokat a helyi hatóságokkal közösen kell megszerveznünk. Tudnunk kell például, hogyan fogunk együtt dolgozni a tesztelő céggel és egy tesztlaborral. Meg kell határoznunk a jogosultsági zónákat, hol lehet több ember, hol lehet kevesebb, meg kell húznunk a sárga és a vörös zónák határát, és beosztani, hogy ki hová léphet be, vagy hogyan végezzük a hőmérőzést. Tudnunk kell, hogy pozitív teszt esetén hogyan működik majd a hivatalos folyamat, amelyet a helyi szervezővel irányítunk" - mondta Famin.

Azzal, hogy elkülönítik a csapatokat, a versenyszervezőket és a kiegészítő szolgáltatásokat nyújtó személyzetet, jelentősen lecsökkentik a fertőzésveszélyt. De nem egyszerűen a pozitív COVID-19 eseteket akarták elkerülni, hanem olyan működési rendet kellett bevezetniük, amely garantálja a versenyek folytatását pozitív esetekkel együtt is. Méghozzá anélkül, hogy járványkitörést generálnának a paddockban vagy a helyi lakosság körében. "Az volt a kihívás, hogy képesek legyünk kezelni a pozitív eseteket, azonosítsuk és elkülönítsük a szoros kontaktusba kerülőket, csírájában el tudjuk fojtani az esetleges járványkitörést anélkül, hogy több gond lenne. Valójában ez a kihívás minden eseményen, ahová tartunk" - fejtette ki Bruno Famin.

Csapatkohézió, félelem, pszichés nyomás

A COVID-19 járványnak azonban további, olykor meglepő hatásai is vannak a száguldó cirkuszban. A Mercedes csapat például a legjobb úton van hetedik konstruktőri világbajnoki címe felé. Erről Lewis Hamilton, az egyéni világbajnoki cím várományosa azt mondta a formula1.com-nak, a versenysorozat saját hírportáljának, hogy a csapat kohéziójának kifejezetten jót tettek a COVID-19 terjedését megfékezni hivatott korlátozások. Talán ennek is köszönhető, hogy a csapat akkor is jól teljesített, amikor kiderült, hogy fertőzöttek vannak közöttük.

Toto Wolff csapatfőnök ezzel kapcsolatban elmondta, hogy a két versenyző, Lewis Hamilton és Valtteri Bottas remeteként élt, hogy elkerülje a vírusfertőzést, amikor az istálló két munkatársa pozitív COVID-19 tesztet produkált az október eleji nürburgringi Eifel Nagydíjon. A csapat kénytelen volt karanténba helyezni őket és négy másik kollégájukat is, akik szoros kapcsolatban voltak velük. Az utolsó pillanatban sikerült a pótlásukat megoldani a csapat brit bázisából. A verseny után Hamilton elmondta, hogy a beugrók a rövid felkészülés ellenére nagyszerű munkát végeztek. Volt oka az örömre és a dicséretre, hiszen megszerezte 91-ik F1-es győzelmét, amivel beérte a toplista élén Michael Schumachert. A pilóta úgy vélte, hogy a verseny nehézségét az adta, hogy nem tudtak bemenni a garázsba, elvegyülni a szerelőkkel és a többi szakemberrel. A COVID-helyzet amúgy is sokkal nehezebbé teszi a meglévő közösségi kötelékek megtartását, de ez náluk mégis megvan.

A versenysport jó táptalaj lehet a koronavírus terjedésének, különösen azoknál a sportágaknál, ahol közvetlen érintkezésbe kerülnek az atléták. Nem véletlen, hogy a csapatsportokat űzőknél fordul elő a legtöbb pozítív eset. Illetve olyan közegben is terjed a vírus (például a motorsportokban), ahol szorosan együtt dolgozó teamek készítik elő a versenyeket, vagy készítik fel a versenyzőket. Részletek!

A Formula-1 egy meglehetősen zárt világ, ahonnan csak ritkán kerülnek ki olyan hírek, amelyek a csapatok konkrét napi problémáiról szólnak, s különösen nem hallani az ott dolgozók érzelmi életéről. A McLaren istálló - amely az első érintettje volt a SARS-CoV-2 megjelenésének a versenysorozatban - azonban bepillantást engedett abba, hogy a járvány hogyan érinthette az F1 cirkuszban dolgozókat. Egy videóban számoltak be a munkatársak arról, hogy a koronavírus-járvány miatt komoly érzelmi nyomásnak voltak kitéve. A legrosszabbnak azt érezték, hogy két hétre be voltak zárva egy szobába, és nem tudták, hogy mi fog történni velük. A bizonytalanság hatása pedig fokozódott azok között, akik első körben kerültek karanténba. Márciusban ugyanis még senki sem tudta, hogy mit okozhat a vírus, ráadásul az akkori vírusmodellek egymillió halálesetet jósoltak csak az Egyesült Államokban.

Egy olyan versenysorozatban, ahol a precizitásnak hatalmas a szerepe, és minden apró hiba azonnal megmutatkozó veszteséget vagy komoly kárt jelent, a pszichés nyomás alaphelyzetben is nagy. A COVID-19 erre tett rá egy nagy lapáttal. Időbe került, mire a cirkusz egésze s a csapatok összeszedték magukat, de mára kiderült, hogy a show, az élet a koronavírus fenyegetése ellenére is folytatható tovább. És ez a legpozitívabb üzenet, amit csak a Formula-1 közvetíthet a világnak.