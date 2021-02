Így gyógyul a tüdő a COVID-19 után

A COVID-19-en átesett, súlyosan megbetegedő emberek tüdőszövete a legtöbb esetben jól gyógyul - ez derült ki a nijmegeni Radboud egyetemi orvosi központ által végzett tanulmányból, amelyet a Clinical Infectious Diseases című folyóirat közölt. A holland kutatók az adatokból arra a következtetésre jutottak, hogy akiket háziorvos utalt be, nem épültek fel olyan jól, mint azok a betegek, akiket a kórház intenzív osztályára vettek fel.

A Bram van den Borst tüdőgyógyász vezetésével végzett vizsgálatban 124 olyan beteg vett részt, akik felépültek az akut COVID-19 fertőzésből. Mindnyájan kapcsolatban voltak a Radboud egyetemi orvosi központ koronavírusos betegeket utókezelő klinikájával. A pácienseket CT-vizsgálat, tüdőfunkció-teszt és egyéb ellenőrző módszerek segítségével vizsgálták. Három hónap elteltével az adatokból kiderült, hogy a betegek tüdőszövete jól gyógyul. A visszamaradt károsodás általában korlátozott mértékű volt, és leggyakrabban az intenzív osztályon kezelt betegeknél volt megfigyelhető - írja a SciTechDaily tudományos portál.

Három hónap után a leggyakoribb panasz a fáradtság, a légszomj és a mellkasifájdalomvolt. Sok ember még mindig tapasztal nehézségeket a mindennapi életében, valamint életminősége romlásáról számolt be. Bram van den Borst kifejtette: "A betegek regenerálódása nagyon hasonlított az akut tüdőgyulladás vagy az akut légzési distressz szindróma (ARDS) utáni gyógyulásra, ahol a folyadék felhalmozódik a tüdőben. Felépülni egy ilyen súlyos állapotból általában szintén hosszú időt vesz igénybe. Biztató látni, hogy a COVID-19 fertőzésen átesett emberek tüdeje ilyen gyorsan gyógyul" - mondta el a tüdőgyógyász.

A vizsgálat során a betegeket három kategóriába sorolták. Egy csoportot az intenzív osztályra felvett betegekből képeztek, egyet azokból, akiket kórházi ápolási osztályra vettek fel, egy csoportot pedig azokból, akik otthon maradhattak, de tartós tüneteket tapasztaltak, ami végül indokolta, hogy háziorvosuk kórházba utalja őket. A tanulmány felmérte, hogy a betegek hogyan teljesítettek három hónap elteltével. Kiderült, hogy azok gyógyultak a legrosszabbul, akiket a háziorvosuk utókezelő klinikára irányított. Természetesen e csoport tagjait tartós tüneteik miatt utalták be.

"Úgy tűnik, hogy van egy világosan elkülönülő alcsoportja azoknak a betegeknek, akiknél kezdetben enyhe, később pedig hosszú távú panaszok jelentkeztek" - mondta Bram van den Borst. A tüdőgyógyász szerint feltűnő, hogy alig találtak rendellenességeket ezeknek a betegeknek a tüdejében. Figyelembe véve a panaszok változatosságát és súlyosságát, valamint az alcsoport ésszerű méretét, további kutatásokra van szükség a kezelési lehetőségek megvizsgálására - állapította meg.

A koronavírus-fertőzés - függetlenül attól, hogy enyhe vagy súlyosabb tüneteket okoz-e - sok betegnél elhúzódó panaszokkal jár, amelyek még a felépülést követően is fennállnak. Egyesek még a gyógyulás utáni hetekben is erőteljes fáradtságra panaszkodnak, de a szaglás- és ízérzékelés elvesztése is lehet hosszú távú probléma. Gyakori továbbá, hogy a légúti tünetek csak nagyon lassan múlnak el, tehát a betegeknél sokáig megmarad a légszomj és a köhögés is. Részletek!