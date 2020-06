Így árthatnak nekünk a fogyasztási cikkek

A környezetszennyezés egyre inkább eléri az emberek szervezetét is, vagy mindinkább képesek vagyunk kimutatni, hogy a rengeteg kibocsátott vegyianyag befolyásolja vagy károsítja a különféle szerveink működését celluláris, molekuláris szinten is. Kezdetben elsősorban azokat az anyagokat tartották veszélyesnek, amelyek nyilvánvaló mérgezést vagy megbetegedést okoztak. Mára azonban a látókörünkbe kerültek azok a vegyületek is, amelyek nem nyilvánvalóan hatnak, de hosszú távon mégis rombolják az életminőségünket. Emiatt a szabályozás is egyre szigorodott, de korábban fel nem ismert veszélyek még bőven lehetnek. Texasi kutatók egy ilyen aggodalomra okot adó felfedezést tettek.

Jelenleg 350 ezer különféle vegyianyagot állítunk elő a világon. Sok veszélynek a fogyasztási cikkeken keresztül vagyunk kitéve- Fotó: Getty Images

A Baylor Egyetemen született tanulmány szerint sok fogyasztási cikkben találhatók olyan kémiai vegyületek, amelyek komolyan hozzájárulhatnak a lipidekkel összefüggő betegségek, például azelhízáskialakulásához. A lipidek az élőlények létfontosságú szerves vegyületei, többnyire glicerint és zsírsavat tartalmazó makromolekulák. Igen változatos anyagok, közéjük tartoznak a koleszterinek, egyes hormonok, bizonyos vitaminok, a sejtépítés egyes elemei és még sok más.

Ezért veszélyesek az obesogének

Egészen a közelmúltig a tudósok úgy gondolták, hogy egyes betegségek, például az elhízás és a zsírmáj kialakulása a lipidek metabolizmusának, anyagcseréjének rendellenességeiből fakad, amit a túlzott energiabevitel, a zsírfogyasztás és a testmozgás hiánya vált ki. De a Toxicology and Applied Pharmacology című folyóiratban közzétett Baylor-tanulmány rámutat, hogy léteznek olyan veszélyes vegyületek, amelyeknek az emberek különféle fogyasztási cikkeken keresztül vannak kitéve, s ezek a lipidekkel kapcsolatos anyagcsere-betegségeket és súlygyarapodást okoznak.

"A korábbi tanulmányok szilárd bizonyítékokat szolgáltattak arról, hogy egyes hormonszerű vegyületek kapcsolatba hozhatók az emberek elhízásával. A mostani vizsgálatok azonban első ízben mutattak ki celluláris és metabolikus hatást azokra az emberi sejtekre nézve, amelyek közvetlenül ki vannak téve ezeknek a vegyületeknek" - mondta el az egyetem híroldalán Ramon Lavado, a Baylor környezettudományi kutatója. A szakember és csapata e gyanú igazolására végzett kísérleteket. Eszerint az obesogén nevű specifikus kémiai anyagok megszakítják a normális anyagcserét és elősegítik az emberi máj lipidprofiljának szabályozási zavarát. A kutató elmondta, hogy eredményeik szerint az obesogéneknek való kitettség - különösen a szervezet fejlődésének korai szakaszában - megzavarja a normálanyagcserefolyamatokat és növeli a súlygyarapodás iránti érzékenységet az egész élettartam során.

Ha valaki azt gondolná, hogy csupán néhány jólismert vegyületről van szó, például a feldolgozott élelmiszerekben ismert "E-adalékokról", amelyeket kellő gondossággal el lehet kerülni, hatalmasat téved. A világon ugyanis 2000-ben a becslések szerint 100 ezer kereskedelemben kapható vegyi anyag volt a világon. Mára ezek száma több mint háromszorosára növekedett, megközelítőleg 350 ezer vegyi anyagot állítunk elő - írja a MedicalXpress orvosi portál.

A májsejtek (kék) felhalmozzák a lipideket (zöld) - Fotó: Baylor Egyetem

A betegségekhez hozzájáruló vegyi anyagok megtalálhatók a cigarettafüstben, a légszennyezésben, a peszticidekben, gombaölő szerekben, égésgátlókban és a vegyületek egy olyan osztályában, amelyeket sok fogyasztási cikkben használnak, például az állag javítására. A múltban széles körben alkalmazott egyéb szóba jöhető tételek lehetnek a különféle ipari vegyszerek, amelyek a festékekben, cementekben, a fénycsövekben, tömítőanyagokban és ragasztókban fordulnak elő.

A tanulmány eredményei azt mutatták, hogy a vizsgált anyagok hatására a digliceridek és a trigliceridek termelése jelentősen megnőtt a szervezetben, míg más kevésbé káros lipideket kisebb arányban találtak - közölte mondta Marco Franco, a Baylor kutatója. A tanulmány megállapításai közül az is újszerű, hogy ezeket a hatásokat olyan sejtekben figyelték meg, amelyeket a környezetben előforduló mértékű kémiai koncentrációnak tettek ki, és amelyeknek az emberek is állandóan ki vannak téve. Ez a kutatás azonban még csak a kezdet azon a területen, amelynek titkait feltárva megérthetjük, hogy az egyes vegyi anyagok hogyan változtatják meg a szervezet lipidprofilját, azaz a szervezet zsírháztartását, és egyes komponenseit, ami kiválthatja a lipiddel kapcsolatos betegségek kialakulását, de legalábbis hozzájárul e rendellenességekhez. Lavado szerint ez a jövőben alapos kutatást érdemel.