Hosszú COVID: ez derült ki a gyerekekről

A pandémia kitörése után viszonylag gyorsan kiderült, hogy a koronavírus-fertőzésen átesettek egy részénél a betegség nem múlik el nyomtalanul: kellemetlen tünetek hosszú hónapokig, vagy akár tovább is hátráltathatják a teljes gyógyulást. A gyerekek sem jelentenek kivételt ez alól. És noha korai kutatások azt jelzik, hogy szerencsére nagyon kevés gyermek halt meg koronavírus-fertőzés vagy az azt követő szövődmények miatt - az Egyesült Királyságban kevesebb mint 30 esetet jegyeztek fel -, az ő gyógyulásukat is megnehezíthetik a nehezen múló szimptómák. De hogy pontosan mennyire és melyek a betegség után hátramaradó jellemző tünetek, azt brit kutatók vizsgálták. Eredményeikről a The Conversation is beszámolt.

A gyerekeket sem feltétlenül kíméli a hosszú COVID. Fotó: Getty Images

A legtöbb gyerek gyorsan felépül

A kutatók a COVID Symptom Study elnevezésű projekt adatait vették alapul: ebben az emberek egy alkalmazáson keresztül naplózhatják tüneteiket és vizsgálati eredményeiket. Ezek alapján azokat a gyerekeket vonták be a tanulmányba, akiknek PCR-tesztje pozitív lett, akiknél a teszt eredménye egybeesett a tünetek megjelenésével, és akiknél a tünetek 28 nappal a betegség kezdetét követően is fennálltak.

Megállapították, hogy a COVID-19-ben szenvedő gyerekek leggyakrabban fejfájással, fáradtsággal, lázzal, és torokfájással küzdöttek. Általában gyorsan meggyógyultak: a betegség átlagos lefolyása esetükben hat nap volt (az általános iskolás gyerekeknél öt, a tinédzsereknél hét nap). Az is kiderült, hogy a gyermekek 4,4 százaléka számolt be 28. napon túl, vagy azt követően folyamatosan fennálló tünetekről. Ez az arány a felnőtteknél 13,3 százalék volt. Majdnem minden gyerek (98,4 százalékuk) nyolc hét elteltével teljesen meggyógyult, ami a kutatás készítői szerint arra utal, hogy a hosszú COVID kevésbé gyakori a gyerekeknél, mint a felnőtteknél.

Nemzetközi kutatócsapat tekintette át az eddig készült tanulmányokat, hogy összegezzék, mely neurológiai és neuropszichiátriai tünetek állnak fent a legtovább a koronavírus-fertőzésen átesetteknél. A listát azalvászavarokvezetik.

Ezek a leggyakoribb elhúzódó tünetek

Az adatokból az is körvonalazódott, hogy azoknál a gyerekeknél, akiknél a gyógyulás hosszan elhúzódott, az idő múlásával nem gyarapodott a tünetek száma. Míg a betegség első hetében átlagosan hat különböző szimptómával küzdöttek, addig a 28. nap után már csak kettővel. A fennmaradó tünetek közül a fáradtság, afejfájásés a szaglás elvesztése volt a legjellemzőbb. Agyködről a fiatalabb gyermekek 9, az idősebbek 20 százaléka számolt be. Szédülésről a fiatalabb gyermekek 14, az idősebbek 26 százaléka panaszkodott, míg a kedvetlenség előbbiek 8, utóbbiak 16 százalékánál jelentkezett.

A kutatók elmondták: eredményeik összhangban vannak a Svájcban és Ausztráliában végzett hasonló vizsgálatok eredményével, amelyek szintén azt jelzik, hogy a legtöbb gyerek teljesen felépül a COVID-19 okozta megbetegedésből. Ugyanakkor azt is hozzátették, hogy kutatásuknak voltak korlátjai: nem pontosak például a hosszú COVID-ban szenvedő gyerekek számára vonatkozó becsléseik. Ez elsősorban abból adódik, hogy kizárólag olyan gyerekek adatait elemezték, akik helyett szüleik nyilatkoztak, akiknek adatait felnőtt hozzátartozójuk töltötte fel. Vagyis a kapott eredmények nem vetíthetők ki az Egyesült Királyság teljes lakosságára.