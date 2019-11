Halálos anyag az e-cigarettában

Az Egyesült Államokban az elmúlt hónapokban több mint kétezren betegetek meg az e-cigarettázás (vape-olás) következtében, és 39-en bele is haltak a tüdőt károsító hatásokba. Az amerikai járványügyi hatóság (CDC) végül zéró toleranciát hirdetett az egyik olyan anyaggal szemben, amely megbetegítheti az embereket. "Ez az első alkalom, hogy felfedeztük egy esetleges aggodalomra okot adó toxint: az E-vitamin-acetátot" - jelentette ki Anne Schuchat, a CDC főigazgató-helyettese a Science Alert tudósítása szerint. Ez a megfogalmazás meglehetősen óvatos annak tükrében, hogy a CDC tíz különböző amerikai állam 29 betegéből vett minták áttekintése során mindegyikben megtalálták a veszélyesnek tűnő E-vitamin-acetátot.

Az e-cigaretta olykor haláli? Nem, olykor halálos - fotó: iStock

A tokoferol-acetát az E-vitamin egyik formája, amely a tiszta E-vitamin (tokoferol) és az ecetsav észtere. Ennek a vegyületnek hasonlóak a tulajdonságai, mint az egyszerű E-vitaminnak, de kevésbé jól szívódik fel, ugyanakkor hosszabb ideig megőrzi a minőségét. Azaz a vele előállított készítmények szavatossági ideje, eltarthatósága is hosszabb lehet. E tulajdonsága miatt vált a leggyakrabban használt E-vitamin változattá. A kozmetikai iparban különösen népszerű, mert ez a zsírban oldódó vitaminféle az egyik legjobb antioxidáns, továbbá védi a bőrt az UVB-sugárzás hatásaitól, segíti a bőr védőrétegének fenntartását.

Beleragad a tüdőbe

Csakhogy az E-vitamin-acetát egy mézszerűen ragadós anyag, amely ha a tüdőbe kerül, ott is képes megtapadni, és megzavarni a szerv működését. A veszélyeire nem most figyeltek fel: már korábban aggodalomra okot adónak ítélték New York-i szakértők, amikor szeptemberben az anyag magas szintjét mutatták ki szinte minden elemzett kannabisztartalmú mintából. Az amerikai gyógyszerészeti hatóság (FDA) szintén aggodalmát fejezte ki az E-vitamin-acetát miatt, amely megtalálható számos THC-t tartalmazó mintában. A THC a marihuána hatóanyaga, amelyet az e-cigaretták páráját adó folyadékhoz is adagolhatnak.

A CDC szerint az E-vitamin-acetát gyakran megtalálható az illegális utcai utántöltőkben. A folyadék hígításához használják, különösen a THC-koncentráció beállítására. A vizsgálatok még mindig nem tudták egyértelműen igazolni, hogy az E-vitamin valóban kárt okoz, ám határozottan fennáll a statisztikai kapcsolat az E-vitaminos vape-olás és a megbetegedések között.

Habár az E-vitamin-acetát káros hatását elsősorban a THC-vel összefüggésben mutatták ki, a szövetségi egészségügyi nyomozók azt sem állítják, hogy a THC-mentes nikotinos vape-olás biztonságos lenne. Sőt, felhívták a figyelmet, hogy kis mennyiségben lehet E-vitamint bármely vape folyadékban, és lehetnek más veszélyes anyagok is, amelyeket még nem azonosítottak az e-cigaretta párájában. A Pennsylvaniai Egyetem augusztusban kiadott tanulmánya is arra utalt, hogy néhány ártalmatlannak tűnő olaj, például a propilénglikol és a növényi glicerin (PG-VG), amelyek a páraképzés alapfolyadékai az e-cigarettákban, veszélyes átalakulásokon mehetnek keresztül, mivel felmelegednek és potenciálisan mérgező anyagokká alakulhatnak. Mivel az e-cigarettázás szabályozása még nem eléggé kifinomult, több száz vegyi anyag található a piacon lévő vape folyadékokban, így az emberek nem tudhatják, hogy az általuk használt anyagok biztonságosak-e.

Ismeretlen anyagok százaival mérgezhetnek az e-cigaretták

A CDC azt ajánlja, hogy amíg nyomozás folytatódik mindenki fontolja meg, hogy egyáltalán ne használjon ilyen termékeket. Azok pedig, akik mégis a vape-olás mellett döntenek, tartózkodjanak a THC-től. "Mindaddig, amíg az E-vitamin-acetát és a tüdő egészsége közötti kapcsolat jobban nem írható le, fontos, hogy E-vitamin-acetátot ne adjanak az e-cigarettákhoz vagy más vape-os termékekhez" - figyelmeztetett Anne Schuchat.

Az e-cigaretta annyira veszélyes és annyira hozzá lehet szokni, hogy fontolóra kell venni a betiltását - foglalt állást Thomas Münzel, a németországi Mainzi Egyetem Orvostudomány Központja kardiológiai osztályának kutatója, egy újonnan megjelent tanulmány vezető szerzője. A professzor szerint különösen a fiatalokban kell tudatosítani az e-cigaretta veszélyeit. Körükben a vape-olás annyira trendinek számít, hogy még azoknál is nikotinaddikcióhoz vezethet, akik korábban nem dohányoztak. "Nem engedhetjük meg, hogy egy teljes nemzedék hozzászokjon a nikotinhoz" - emelte ki a professzor. Részletek!

A Villanypára Egyesület vezetője, Ficsor Zoltán szerint nem az e-cigaretták, hanem a folyadékba belekevert olajok okozták a bajt. A Híradónak nyilatkozva kifejtette, hogy Magyarországon nem történtek hasonló esetek, mint az Egyesült Államokban, mert a fogyasztók sokkal tájékozottabbak, s a THC-tartalmú likvidek még a feketepiacon sem érhetők el. Emellett az európai gyártók jellemzően nem használnak olyan olajos aromákat melyekhez E-vitamin-acetátot kevernének az avasodás elkerülése érdekében. Az e-cigaretta népszerűségét részben annak köszönheti, hogy sokan ennek segítségével szeretnének leszokni a dohányzásról. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) hivatalos álláspontja szerint azonban az e-cigaretta nem segít a leszokásban, és semmivel sem kevésbé káros, mint a hagyományos cigaretta. A magyar hivatalos álláspontot is ennek felel meg.