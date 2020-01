Felfedték a vörös haj rejtélyét

A brit szigeteken más európai országokhoz képest viszonylag sok a vörös hajú ember. Nyilvánvalónak tűnik, hogy ez az ottani populáció genetikai örökségének következménye. De kialakulásának genetikai háttere eddig nem volt tisztázott. Az Edinburgh-i Egyetemen azonban elvégezték a valaha volt legnagyobb genetikai kutatást a hajszínekről - jelentette a BBC. Ennek során nyolc vörös hajhoz kapcsolódó gént fedeztek fel a tudósok, amelyek segítenek megvilágítani, hogy a "gyömbér fürtök" hogyan öröklődnek.

A vörös fürtök mögött sokkal bonyolultabb genetika áll, mint eddig gondolták

A természetes hajszín az európai populációk körében összetett genetikai tulajdonság. Ennek ellenére eddig azt gondolták a tudósok, hogy a vörös hajszín kialakulását egyetlen gén, a Melanocortin 1 receptor, azaz az MC1R vezérli, amelyet mindkét szülőtől átvesznek az utódok.

Nyolc eddig ismeretlen különbség

Nem minden vörös hajú ember hordozza azonban mindkét szülőjének szükséges génjét, ezért más géneknek is közre kell játszaniuk a rozsdás üstök kialakulásában. Az MC1R csak az előfordulások 73 százalékát magyarázza meg, ráadásul a legtöbb embernek, aki hordozza minkét oldalról ezt a gént, többnyire szőke vagy halványbarna a haja.

A kutatócsapat közel 350 ezer embert vizsgált meg, aki részt vett az Egyesült Királyság Biobank tanulmányában. Amikor barna vagy fekete hajú embereket hasonlítottak össze vörös hajúakkal, a tudósok nyolc, korábban ismeretlen genetikai különbséget azonosítottak, amely a vörös árnyalathoz kapcsolódik. Így összességében a vörös hajúak 90 százalékánál be tudják már mutatni a genetikai hátteret. A beazonosított gének funkcióit is megvizsgálták, és néhánynál azt találtak, hogy képes az MC1R be- vagy kikapcsolására. A kutatók a szőkék és barnák összehasonlításában is találtak komoly eltéréseket, közel 200 génben azonosítva különbségeket.

Hatmillió ember adatait elemezték

Ian Jackson professzor, az egyetem humán genetikai osztályának orvosi tanácsadója elmondta, hogy Nagy-Britanniában hatmillió embert vontak be a Biobank-kutatásba, amely lehetővé tette, hogy megtalálják ezeket a genetikai hatásokat.

A vörös haj, a világos bőr és a szeplők kialakulásáért felelős génvariáns jelenléte fokozza a bőrrák genetikai mutációinak kialakulását - mutatták ki a világon elsőként a brit genetikai kutatóintézet, a Wellcome Trust Sanger Institute és a Leeds-i Egyetem munkatársai, hozzátéve, hogy ennek a génvariánsnak a hordozása olyan, mintha az ember plusz 21 évig lenne kitéve a napsugárzás hatásainak. Részletek!

A Nature Communicationsben megjelent tanulmány arról is beszámolt, hogy a gének a haj milyen egyéb tulajdonságait befolyásolják, beleértve a növekedésben vagy textúrban mutatkozó különbségeket, amelyek hangsúlyozzák a keratinociták (a bőr legkülső rétege, az epidermisz domináns sejttípusai) és a melanociták (a bőrben, szemben és más szövetekben élő festéktermelő sejtek) sejtes kapcsolatát a hajszín meghatározásában.