Ezt tegye, ha sokáig akar élni

Egy klasszikus római 28 évre számíthatott, s ez bizony nem emelkedett sokat az évszázadok során, hiszen a modern korban is még szerencsés volt, aki jóval túlélte a 30-ik életévét. Persze ez nem azt jelentette, hogy ne lettek volna akkoriban mai mércével mérve is idősebb emberek. De magas volt a gyermekhalandóság, sokakat elvittek a járványok és fertőző betegségek, és kizsigereltek a rossz munkakörülmények, az elégtelen táplálkozás és az áldatlan lakhatás. Ahogy javultak az életkörülmények, fejlődött az orvostudomány, tájékozottabbakká váltak az emberek, az átlagos életkor is emelkedésbe kezdett.

Azaz a világ fejlett részén már jelenleg is sokáig élnek az emberek, de még sokkal tovább kitolhatnánk a várható életévek számát, ha kihasználnánk az emberi szervezetben lévő potenciált. Amíg a tudósok ki nem találják, hogy ezt miként is lehetne elérni, az élhet tehát hosszú életet, akit megfelelő genetikai örökséggel csapásoktól és betegségektől sohasem sújtva, nyugodt körülmények, szerető, megbecsülést nyújtó emberek között pergeti le éveit. De kevesen mondhatják el magukról, hogy az életükben mindig minden klappol. A Harvard egyetem tudósai azonban azoknak, akik a kevésbé szerencsés nagy többséghez tartoznak, adnak néhány jól használható tippet, amelyeket az alábbi infografikán foglaltunk össze.