Ezért veszélyes, ha sokat ülünk a tévé előtt

Ha napi négy órát, vagy ennél több időt töltünk tévénézéssel, az az egész szervezetünkre kihat: sok egyéb káros egészségügyi hatás mellett együtt járhat például a vérrögképződés magasabb kockázatával - derül ki egy új kutatásból, amelyet oldalán a Harvard Health Publishing is idéz.

A vizsgálatban - melynek eredményei a European Journal of Preventive Cardiology című szaklapban jelentek meg - több mint 131 ezer negyven éves, vagy annál idősebb ember vett részt. Egyiküknél sem diagnosztizáltak korábban vénás tromboembóliát (VTE).

A VTE elnevezés két súlyos állapot ölel fel: a mélyvénás trombózist és a tüdőembóliát.

Előbbi leggyakrabban a lábszár vagy a comb ereiben keletkezik. Tüdőembólia esetén a vénában kialakuló vérrög egy része leválik, és a tüdőbe kerül, elzárva annak ereit.

A vérrögnek lehet jótékony szerepe is a szervezetben, mivel segít megállítani a vérzést. De ha olyan helyen keletkezik vagy marad meg, ahol igazából nincs rá szükség, akár komoly egészségügyi problémát is okozhat, legsúlyosabb esetben halálhoz is vezethet. Érdemes tehát megjegyezni azokat a jeleket, amelyek figyelmeztetnek a veszélyre.