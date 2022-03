Ezért ódzkodik a visszatéréstől az irodai dolgozók egy része

Sok dolgozó számára megnehezíti a koronavírus-járvány ötödik hulláma utáni irodai visszatérést az a körülmény, hogy csak minden ötödik irodának van hibrid munkavégzési szabályzata - számol be egy friss nemzetközi felmérés eredményéről oldalán a Piac&Profit.

A home office sokak számára kényelmesebb és biztonságosabb, mint az irodában végzett munka. Fotó: Getty Images h i r d e t é s

Okok és következmények

A kutatáshoz 3 ezer, az Egyesült Királyságban, Írországban, Franciaországban, Németországban, Olaszországban, Hollandiában és Spanyolországban dolgozó irodai alkalmazottat kérdeztek meg. Kiderült, hogy a munkavállalók még mindig óvatosan nyilatkoznak a teljes munkaidőben történő visszatérésről, aminek számos oka van.

A hibrid munkáért sokan lelkesednek. Több időt tölthetnek otthon, kényelmesebben öltözhetnek, nem megy el idő az utazással, kötetlenebbül szervezhetik meg a munkát és némi költséget is megtakaríthatnak. De a gyakorlatban gyorsan megjelennek a hátrányok is.

Ezek közé tartozik az is, hogy a munkahelyek többségénél nincs hibrid munkavégzéssel kapcsolatos szabályzat, valamint az is, hogy csökkent az irodában rendelkezésre álló együttműködési tér. Emellett sokak szerint az is visszatartó erő, hogy nincsen olyan megoldás, ami lehetővé tenné például az informatikai eszközök személyes találkozás nélküli átvételét, ez pedig a visszatérni kívánó alkalmazottak egy részét elriasztja az irodai munkától - írja a Piac&Profit.

A lap a felmérés eredményeire hivatkozva arról is beszámolt, hogy a megkérdezett munkavállalók közül a legjobban inkább rugalmas munka után néznek.