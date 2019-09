Ezért égessünk babérlevelet otthon

A babérlevelet az orvostudomány azért használja előszeretettel, mert rengeteg ásványi anyagot, vitamint és antioxidánst tartalmaz, illetve gyulladásgátló, gombaellenes és baktériumellenes tulajdonságai is vannak. Az babérlevelek előnyei akkor is megmutatkoznak, ha elégetjük őket. Pár levelet helyezzünk egy hőálló edénybe vagy mélyebb hamutartóba, gyújtsuk meg, és hagyjuk őket mintegy 10 percig parázslani. A levegőben szétterjedő füst meg fogja tenni a hatását - állítja a thelifehacker.org.

A babérlevél sokfélére és sokoldalúan használható. Fotó: 123rf

Mire számíthatunk?

A babérfüst gyógyítja a fejfájást, mivel a levelek tele vannak cineol-, pinén- és elemicinvegyületekkel, amelyek nagy mennyiségben szabadulnak fel égetéskor. Ha a füstöt belélegezzük, az anyagok segíteni fognak afejfájásés a fáradtság leküzdésében. Csökkenti a feszültséget, aggodalmat, nyugatalanságot mert a babérlevél linaloolt is tartalmaz, amely oldja a szorongásos problémákat és ösztönzi a kommunikációt. Az Aneszteziológusok Amerikai Szövetsége által készített tanulmány szerint csak 10 percig kell illatosítani ezzel a vegyülettel és javulni fog az érintettek közérzete. Egészségesen tartja a légzőrendszert, mert a levelekben mircén és eugenol is van, amelyek az égés után belélegezve képesek megtisztítani a tüdőt és megkönnyíteni a légzést.

Egyéb előnyök

A cukorbetegség kezelésében is hasznos a babérlevél, különösen 2. típusú diabétesz ellen használható hathatósan, mert képes csökkenteni a vér rossz koleszterin- (LDL), glükóz- és a triglicerid szintjét. A levelek elfogyasztása révén pedig jelentősen csökkenhet a vércukorszint és javul a szív teljesítménye. Mivel tele van antioxidánsokkal, a babérlevél arra ösztönzi a szervezetet, hogy több inzulint termeljen, és tartsa ellenőrzés alatt a cukorbetegség problémáit.

A szív egészségét is támogatja, mert a benne található koffeinsavnak köszönhetően a szív képes gyorsabban dolgozni és jobb teljesítményt mutatni, végül is kevésbé lesz kitéve működési zavaroknak. A babérlevél rutinszerű fogyasztása elősegíti a szív kapilláris ereinek megerősítését, továbbá a koffeinsav megakadályozza a rossz koleszterin szintjének emelkedését. Akadályozza a rák kifejlődését is, mert a babérlevél gazdag antioxidánsokban és a szerves vegyületekben a már említettek mellett katechinekben, partenolidban valamint fitotápanyagokban.

Afájdalomenyhítésére is alkalmasak a babérlevél hatóanyagai, többek között a fejfájás, migrén, ízületi fájdalmak, ízületi gyulladás és fogfájás esetén is. A legjobb hatást akkor érhetjük el, ha teát főzünk belőle. A tea azonban nem jó ötlet a terhesség alatt, pedig a babérlevél kifejezetten hasznos a magzatnak, mert a természetes folsavra különösen az első trimeszterben szüksége van az egészséges fejlődéshez. Sajnos a folsav vízben oldódik, illetve meglehetősen érzékeny a hőre, így a teafőzés közben könnyen lebomlik.

A legenda szerint Apollónak, a görög gyógyászat görög istenének köszönhetjük a babérfát. Apolló beleszeretett Daphnéba, a csodálatos nimfába, aki nem viszonozta érzelmeit. Amikor Daphné könyörgött az isteneknek, hogy szabadítsák meg szerelmes üldözőjétől, azok babérfává változtatták. A reménytelenül szerelmes Apolló a fát szentnek nyilvánította, majd a legjobb költőknek és katonáknak babérkoszorút adományozott. A római császárok fejét is babérral övezték. A nagy poétákat pedig még ma is koszorús költőknek hívják. Részletek!

Fokozza az immunitást, mert gazdag C-vitaminban, A-vitaminban és cinkben is, azaz a babérlevél jelentős mértékben képes támogatni az immunrendszert. Ösztönözi az emésztést, jól kezelhető vele a legtöbb gyomor- vagy bélprobléma, de hasznos a cöliakia vagy azirritábilis bél szindrómaáltal okozott problémák elleni küzdelemben is. Ráadásul az babérlevelek kiküszöbölhetik a puffadást is. A bennük található enzimek hatására a fehérjék könnyebben felszívódnak, és az ételeket az emésztőrendszer hatékonyabban dolgozza fel. A babértea segíthet a vesefertőzés legyőzésében, illetve a vesekövek megelőzésében is.

Mindezeken túl segít eltávolítani a korpát. Vagy babérleveleket kell áztatni hidegvízben, és azzal leöblíteni a hajat a samponos mosás után, vagy egy adag samponhoz 15 csepp babérolajat adva szintén korpaellenes szerhez juthatunk. A babérlevelek az álmatlanság ellen is bevethetők, mert nyugtatják az agyműködést és pihentetik a testet. Néhány csepp babérlevélkivonatot egy pohár vízben feloldva nagyszerű alvást segítő ital lehet. A kúrák alkalmazása előtt minden esetben feltétlenül szükséges kikérni szakember tanácsát, aki meg tudja mondani, hogy az adott esetben, hogyan lehet, vagy hogyan nem szabad felhasználni a babérleveleket.