Ezért ajánlott a koronavírus elleni oltás a várandósoknak

Hatból egy kritikus állapotban lévő koronavírus-fertőzött olyan várandós nő, aki nem kapott védőoltást - derül ki a brit egészségügyi szolgálat (NHS) adataiból, amelyekről a The Guardian is hírt adott. Mindez alátámasztja, amit kutatók már egy ideje hangoztatnak: hogy a COVID-19 okozta megbetegedés súlyos következményekkel járhat az anya és a magzat egészségére.

A várandósok számára különösen fontos a koronavírus elleni vakcina hatására kialakuló immunvédelem. Fotó: Getty Images

Vakcina nélkül rizikós

Az NHS statisztikája szerint abból a 118 betegből, akik július és szeptember között extrakorporális membrán oxigenizációra - hosszan tartó, a beteg testén kívül elhelyezett berendezés biztosította szív- és légzéstámogatásra, vagyis ECMO-kezelésre - szorultak, mert szívük és tüdejük nem tudta ellátni funkcióját, húsz várandós nő volt. Közülük tizenkilencen nem kaptak COVID-19 elleni védőoltást, a további egy személy pedig még csak egy részoltáson volt túl.

"A kismamák bármelyik trimeszterben megkaphatják a vakcinát, de a súlyos megbetegedés kockázata - amelynek a be nem oltottak fokozottan ki vannak téve - pontosan tükrözi, miért javasoljuk, hogy a lehető leghamarabb oltassák be magukat - nyilatkozta Jacqueline Dunkley-Bent, az NHS vezető szülésznője.

Szakértők már korábban is felhívták a figyelmet arra, hogy az alaptalan oltásellenes félelmek - miszerint a vakcina árthat az anyának, a babának, esetleg mindkettőjüknek - sok várandós nőt eltántorít az oltástól. Miközben a koronavírus-fertőzés okozta potenciális egészségügyi károk sokkal nagyobb veszélyt jelentenek. A Journal of Maternal-Fetal and Neonatal Medicine című szakfolyóiratban közölt új tanulmányból például az derül ki, hogy a koronavírus-fertőzésen átesett várandósoknál nagyobb valószínűséggel fordul elő terhességi cukorbetegség, alacsony fehérvérsejtszám, valamint nehézlégzés a szülés alatt és után.

Mindeközben izraeli orvosok új bizonyítékot találtak arra, hogy a SARS-CoV-2-fertőzés a terhesség előrehaladott szakaszában súlyos egészségügyi problémákat okozhat a magzatnál is. Például növelheti a légzési nehézségek kialakulásának kockázatát az újszülötteknél - állapította meg az izraeli Mayanei Hayeshua Orvosi Központ 2471 nő adatain alapuló vizsgálata.

A koronavírus elleni védőoltásban részesült várandós nők átadják a védelmet újszülöttjüknek - állapította meg egy nemrég közzétett tanulmány. A kutatás során 36 olyan újszülöttet vizsgáltak, akik édesanyja a terhesség alatt kapta meg a Pfizer-BioNTech vagy a Moderna koronavírus elleni vakcináját. Az összes csecsemőnél kimutathatóan jelen voltak a koronavírus ellen termelődött antitestek.

Ezért nem kell félni a koronavírus elleni oltástól

Ahogy arról korábban írtunk, Kemenesi Gábor virológus saját közösségi oldalán osztott meg egy eddigi tudományos kutatási eredményeket összegző dokumentumot, amelyben többek között az is szerepel, miért ajánlott a koronavírus elleni védőoltás a várandósoknak. Eszerint a koronavírus-fertőzés amellett, hogy növeli a kockázatát annak, hogy az anya intenzív terápiás kezelésre szorul, fokozza a koraszülés és a halvaszületés rizikóját is. Az eddigi széleskörű vizsgálati eredmények alapján mindezek megelőzhetők a vakcinákkal, amelyek biztonsággal alkalmazhatók a várandósoknál is. (Őket egyelőre mRNS-alapú oltóanyagokkal immunizálják.) A félelmekkel ellentétben - emeli ki Kemenesi - a koronavírus elleni vakcinák nem okoznak elváltozást a méhlepényen, alkotóelemei nem jutnak át a placentán, ami szintén fontos érv a kismamák oltása mellett.

Az új típusú koronavírus mellett idén ősszel az influenza is erőteljesen terjedhet, ez pedig a várandós nőkre és magzatukra is fokozott veszélyt jelent. Éppen ezért egy hazai szakember azt tanácsolja a kismamáknak, hogy mindkét vírus ellen adassák be maguknak a védőoltást.