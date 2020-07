Ezek a rossz alvás veszélyei - infografika

Nem mindenkit érdekel, hogy jól aludjon, vagy az életkorának megfelelő mennyiségű időt szánjon az alvásra. Egy idő után azonban az éjszakai baglyok is megérzik az alváshiány következményeit. Mások szeretnének eleget aludni, de különféle okok miatt nem tudnak. Összességében elég sokan vannak, akik komolyan szenvednek az alváshiánytól. Becslések és felmérési adatok szerint az Európai Unió felnőtt lakosságának 29,6 százaléka küzd valamilyen alvászavarral. Mi magyarok ennél is rosszabbul állunk egy kicsit, mert 31,3 százalék számolt be arról, hogy gondja van az alvással. De olyan felmérési adatok is vannak, amelyek szerint az alászavart tapasztalók aránya 70 százalék feletti is lehet.

Azalvásnagyon bonyolult folyamat, amelyet nagyon finoman összehangolt szabályozási folyamatok hoznak létre. Ha bárhol megtörik a harmónia, károsodik az alvási folyamat. Jó esetben ez csak az alvás minőségén ront, rosszabb esetben ébredéhez és ébren maradáshoz vezet. Ha ez az állapot tartóssá válik, akkor megjelenik az álmatlanság, ami nappali aluszékonyságot, az alvás alatti mozgási-, magatartási zavarokat idéz elő. De ha tartós marad, és az alvás nem segít a stressz feldolgozásában, a szervezet hatékony regenerálásában, azt megsínyli a testi- és lelki egészségünk is. Ha sok ember érintett az álmatlanságban az óriási anyagi terhet is jelent az adott társadalomnak.

Ezért mindenkinek az az érdeke, hogy jól aludjunk. Ennek megvannak a megtanulható technikái és szabályai. Infografikánk az alvás és az álmatlanság fontos vonásait mutatja be.